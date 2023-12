OVO SU NAJPOPULARNIJI MUZIČARI U 2023: Tejlor Svift POSLE TRI GODINE sklonila kralja sa liste! Evo kako je proslavila pobedu!

Spotify Wrapped je, kao i svake godine, otkrio ko su najslušaniji izvođači na popularnoj platformi za striming muzike.

Na vrhu se nalazi popularna pop zvezda Tejlor Svift, koja je od 1. januara na platformi skupila 26.1 milijardu slušanja. Svift je uspela da skine s trona Bed Banija, koji je tri godine zaredom dominirao kao najstrimovaniji izvođač. Portorikanski reper ove godine se našao na drugom mestu.

foto: BeautifulSignatureIG / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Slede ih dvojica kanadskih izvođača, The Weeknd i Drake, a na 5. mestu se nalazi meksički pevač Peso Pluma. U top 10 našli su se još kolumbijski pevač Feid, reper Travis Scott, pop pevačica SZA, kolumbijska pop zvezda Karol G i pevačica Lana Del Rey.

Svift je uspeh proslavila ispunivši želju fanova. Na Spotify je pustila pesmu „You’re Losing Me“, koja se dosad mogla čuti samo na jednoj od verzija njenog albuma Midnights, koja se mogla kupiti isključivo u SAD-u.

foto: JWNY / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Samo bih htela da zahvalim svima koji su slušali moju muziku ove godine, bilo gde u svetu. To što sam proglašena Spotifyevim top izvođačem 2023. na globalnom nivou zaista je najbolji rođendanski/praznični poklon koji ste mogli da mi date - poručila je Svift, koja je proslavila rođendan 13. decembar.

- Pokušala sam da smislim način da vam se zahvalim… Budući da su mnogi od vas tražili da stavim You’re Losing Me (From The Vault) na striming… Izvolite! Sada je konačno možete slušati SVUDA - poručila je.

(Kurir.rs/Nova/A.G.)

Bonus video:

00:58 STARIJA MUZIKA SE NARUČUJE JER MODERNA BAŠ I NE VALJA Željko Vasić: Postoji marketing, ljudi više ne pitaju i ne procenjuju!