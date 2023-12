EVO ZAŠTO JE CELA PLANETA POLUDELA ZA TEJLOR SVIFT Ovo je tajna ogromnog uspeha pevačice koja je sa samo 33 postala LIČNOST GODINE

Kako je jedna devojka od 33 uspela da obori rekorde koje su držali Madona, Bitlsi, Majkl Džekson... dok milioni pričaju da im ništa nije jasno u vezi s fenomenom Tejlor Svift?

Američka kantautorka Tejlor Svift je ličnost godine po izboru magazina Time.

Iako deluje pomalo neočekivano da će u godini u kojoj se odvijaju dva velika rata ova titula pripasti baš kompozitorki i pevačici, niko ko je makar bacio pogled na dešavanja u pop kulturi tokom 2023. nije iznenađen.

Tejlor Svift je bez sumnje najpominjanije ime na internetu i na društvenim mrežama, Forbes ju je proglasio "najintrigantnijom osobom" 2023. i najmoćnijom ženom u medijima i šou-biznisu. Samo ove godine njene pesme su na Spotify-u preslušane ukuno 26 milijardi puta – a to je samo jedna platforma.

Uz to, Tejlor je ove godine postala milijarderka, održala najprofitabilniju turneju u istoriji muzike (The Eras Tour), na kojoj je zaradila milijardu dolara i koja još uvek traje. Svoje dosadašnje koncerte sabrala je u filmu Eras Tour, koji je zaradio 200 miliona dolara širom sveta od oktobra, a sve je to opet samo deo njenih uspeha ove godine.

Tokom 2024, studenti Univerziteta Harvard moći će da slušaju kurs o njenom životu i karijeri, nazvan "Tejlor Svift i njen svet", a obožavaoci kantautorke – poznati kao "sviftiji" – Tejlorina su vatrena podrška koja je zbog nje spremna da putuje po svetu i brani je bez zadrške od negativnih komentara. A ima ih...

Uprkos očiglednom "fenomenu Tejlor Svift", neretko se mogu pročitati komentari da je ona "neharizmatična", "dosadna", da su joj pesme "neslušljive", a srpska pevačica Jelena Karleuša nazvala ju je "neharizmatičnom smaračicom s nepamtljivim pesmicama, viršla čarapama i idiotskom frizurom, ženom bez originalnog pečata, koja ni po čemu ne pomera granice, nema ideologiju, originalni stil, viziju".

Fanovi Tejlor Svift iz Srbije odmah su skočili u odbanu svojoj miljenici, podsetivši na brojne uspehe pevačice koja je uspela na mnogim listama da ostavi iza sebe imena kao što su Bitlsi, Madona, Roling stouns, Bijonse...

U čemu je tajna Tejlor Svift?

Američki The Week pokušao je da objasni fascinaciju planete Tejlor Svift i odgovori na pitanje kako je devojka koja ima tek 33 godine uspela da izgradi takvu muzičku imperiju.

Kako navodi ovaj portal, Tejlor Svift objedinjuje retke kvalitete: radnu etiku, marketinški um, poslovni instinkt, neuobičajenu odlučnost. Ali kao najočigledniji kvalitet mlade kantautorke navodi se činjenica da je odličan tekstopisac.

Rolling Stone navodi da je ona prava čarobnica u pisanju i ima urođeni dar za građenje stihova, a posebno je talentovana za melodiju.

– Ona ima sjajan sluh za to kako se reči uklapaju i način na koji priča priče i stvara likove – kaže Stefani Bert, profesorka engleskog na Harvardu.

Pored toga, Tejlor Svift je veoma posvećena svojoj armiji fanova i ume da im se oduži za odanost, a ume da iskoristi njihovu pažnju na sjajan način, ostavljajući im tragove u svojim tekstovima u pesmama i objavama na društvenim mrežama. Tako ih podstiče da nagađaju kom je od svojih bivših momaka – od kojih su mnogi dobro poznata imena kao Džo Džonas, Džejk Džilenhal, Tom Hidlston, Džo Alvin – posvetila neku pesmu, zatim šta je njen naredni korak u karijeri, kome od brojnih poznatih ličnosti koje su joj zagorčavale život šalje skrivene poruke i sl.

Takođe, kao mlada je imala vrlo neprijatnu scenu s Kanjeom Vestom, koji je izašao na binu i prekinuo njen govor nezadovoljan jer je ona dobila nagradu za najbolji spot umesto Bijonse. Tejlor se izdigla iznad toga, reagovala smireno i neobično zrelo za jednu tinejdžerku, a nikada nije govorila ružno o čoveku koji joj je priredio takvu nelagodu na početku karijere. Ali jeste ubacila mali "trag" u svom stilu – pokazala je da u kući drži uramljenu fotografiju te scene.

Pored svega, Tejlor Svift je poslovna žena kakva se retko sreće čak i u tako uspešnim industrijama. Uvek je odana svojim principima, a 2014. godine je povukla čitav svoj "katalog" sa Spotify-a u znak protesta zbog niskih isplata autorima.

– Vredne stvari treba da budu plaćene – objasnila je bojkotovala ovu platformu tri godine.

Nakon što su prava na njenih prvih šest albuma prodata protiv njene želje, Tejlor je najavila da će snimiti sopstvene verzije – i njima nadmašila originale.

Priča o ogromnoj popularnosti i uspesima Tejlor Svift očigledno je daleko složenija i slojevitija nego što je moguće objasniti u jednom tekstu – na kraju krajeva, očigledno je bio potreban čitav kurs na Harvardu. Ono što je jedino sigurno jeste da je ona postigla zavidan uspeh, u ogromnoj meri zahvaljujući sebi samo i sopstvenom trudu i istrajnosti.

