HARVARD UVODI KOLEGIJUM O TEJLOR SVIFT: Slavna pevačica potpuno ZALUDELA svet, a sada je OBORILA još jedan rekord (FOTO)

Tejlor Svift (33) ne prestaje s obaranjem rekorda ove godine. Njeni koncerti su rasprodati, a čak će i prestižni univerzitet Harvard uvesti sociološki kolegijum 'Tejlor Svift i njen svet'. Sada ju je i muzička platforma proglasila i najtraženijom umetnicom ove godine na globalnom nivou.

Ova zvezda može se pohvaliti s više od 26.1 milijarde 'strimova' od početka 2023. do danas, a do kraja decembra to bi se moglo i još više povećati.

foto: MTV / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tejlor je na Spotifaju s prvog mesta svrgnula i popularnog izvođača Bed Banija. Portorikanski muzičar je tri godine zaredom bio na vrhu spomenute lestvice.

Pevačica je apsolutno 'zaludela' svet, a svojom 'Eras' turnejom postigla je neverovatne uspehe. Već je u oktobru, prema Blumbergu, dostigla zaradu od 1 milijarde dolara s tim da se finansijska projekcija odnosi na ranije planirani 151 koncert.

foto: Profimedia

Tejlor bi, nakon od ranije dogovorenih nastupa u Torontu u decembru, mogla nastaviti turneju i u sledećoj godini čime će se zarada povećati.

Uz to, njen koncertni film 'The Eras Tour' ostvario je zaradu preko 250 miliona dolara i zauzima prvo mesto u kategoriji dokumentaraca sa turneja.

foto: Profimedia

S obzirom da je pevačica u film uložila oko 15 miliona dolara, stoga je, zbog ostvarenog profita, film postao jedan od najprofitabilnijih projekata u toj kategoriji, uopšteno.

Osim svega navedenog, o Tejlor će još više moći saznati obožavatelji i u biografskom stripu o njoj. Svift će se pojaviti u stripu kao deo Tidal Wave Comics serije "Female Force" o 'uspešnim i uticajnim ličnostima' u književnosti, zabavnoj industrijii, politici i drugim kategorijama.

(Kurir.rs/24sata.hr)