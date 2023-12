ZORICA MARKOVIĆ PROGOVORILA O LANETU GUTOVIĆU: Nije mnogo voleo ljude, ali sa mnom se puno družio! EVO ČIME GA JE KUPILA (VIDEO)

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića, pevačica Zorica Marković prisetila se svog prijateljstva se legendarnim glumcem Milanom Gutovićem.

foto: Promo

Povod za to bio je snimak koji je režija pustila kada u filmu Tesna Koža 3 peva čuveni hit "Lijte kiše, hladne vode", dok tik uz nju u urnebesnom stilu igra Šojić u neponovljivoj interpretacijai Laneta Gutovića.

- Svaka čast i prvom i drugom i četvrtom delu tesne kože, ali mislim da smo sa ovim napravili najbolju stvar. Nažalost bila sam u zadruzi kada je Lane preminuo i to mi je jako teško palo. Bio je jedan jedini i mi smo se puno družili - rekla je pevačica.

Kaže da je neponovljivi Šojić bio jako težak na druženje, ali da su njih dvoje našli zajednički jezik i to najviše iz jednog razloga:

- Ima jedna kafana na autokomandi koja je radila celu noć gde smo često sedeli. Svaki put kada prođem tuda setim se našeg druženja. On nije bio lak na druženje uopšte. Nije voleo ljude. Ali nas dvoje smo legli jedno drugom kao ličnosti. Mislim da je to bilo zato što sam ja umela dobro da ga slušam. Bila sam baš dobar slušalac i on je to cenio.

