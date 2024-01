SVE POZNATE LIČNOSTI KOJE SU SE NAŠLE NA MRAČNOJ EPSTANOVOJ LISTI: Oni su bili povezivani sa PREDATOROM, a neki će se TEŠKO OPRATI

Brojni sudski dokumenti u kojima su identifikovane osobe povezane s ozloglašenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom objavljeni su u sredu.

Osim bivših predsednika Bila Klintona i Donalda Trampa, na listi imena povezanih sa Epstajnom našle su se i brojne ličnosti iz sveta šou biznisa.

Mnoge od istaknutih osoba u tim dokumentima već su identifikovali mediji, a neka su imena isplivala u javnost tokom suđenja Epstajnovoj partnerki Žislen Maksvel, koja je osuđena za trgovinu ljudima u seksualne svrhe i koja za to služi 20-godišnju kaznu u zatvoru.

Johana Sjoberg, jedna od devojaka koju je Maksvel dovela Epstajnu, rekla da je Majkl Džekson posetio Epstajnovu kuću u gradu Palm Bič u američkoj saveznoj državi Floridi te da je jednom prilikom upoznala mađioničara Dejvida Koperfilda.

Sjoberg je rekla da nikada nije masirala Džeksona, a da je Koperfild jednom došao na večeru kod Epstajna. Sjoberg je rekla da je stekla utisak da su Koperfild i Epstajn prijatelji.

Na listi su se našli i reditelj i glumac Vudi Alen, kao i glumac Kevin Spejsi.

Iako su bili u njegovim dnevnicima, trenutno nema implikacija da su oni na bilo koji način povezani s Epstajnovim zločinima.

Vudi Alen

Vudi Alen je pre nekoliko godina rekao da je sreo Epstajna nekoliko puta, uključujući i večernju zabavu za princa Endrjua u milijarderovom domu na Menhetnu 2010. godine.

Epstajn i Alen snimljeni su kako zajedno šetaju 2013. godine, pet godina nakon prvih optužbi i Epstajnovog zatvora.

Kontroverzni reditelj se sa Epstajnom sastajao barem jednom mesečno tokom 2014. i 2015. godine, otkriveno je na osnovu brojnih mejlova i dokumenata koje je objavio The Wall Street Journal.

- Vudi se pitao da li bi Džefri bio zainteresovan da pogleda njegov novi film danas ili sutra - stoji u poruci koju je Alenova asistentkinja poslala Epstajnu u novembru 2012, više od tri godine nakon što je milijarder odslužio zatvorsku kaznu zbog seksualnih odnosa sa maloletnom prostitutkom.

Epstajn je odgovorio potvrdno na Alenov predlog.

Godinu dana kasnije, u oktobru 2014. Epstajn je isplanirao da Alen dođe u njegovu ozloglašenu vilu na Menhtenu gde je godinama zlostavljao devojčice. Kako je otkriveno, na tom mestu je Alen trebalo da „drži lekcije o filmskoj montaži“ grupi zainteresovanih i neimenovanih gostiju.

Dokumenta su pokazala i da su dvojica moćnika često išli zajedno na večere, a u njihovom društvu bila je i Alenova supruga, odnosno usvojena ćerka iz veze sa glumicom Mijom Ferou.

Ferou je ranije otkrila da je shvatila da Vudi spava sa njihovom ćerkom kada je pronašla njene gole fotografije kod reditelja.

On je kasnije rekao da je želeo njihovu vezu da sakrije dok se ne venčaju. To se desilo 1997. godine, kada je Sun Ji imala 26, a on 61 godinu.

I druga usvojena ćerka Vudija Alena, Dilan Ferou, optužila ga je za seksualno napastvovanje. To se navodno desilo kada je imala seda godina, a reditelj je sve negirao.

Vudijev sin, proslavljeni novinar Ronan Ferou (koji je radio na razotrkivanju producenta Harvija Vajnstina, odnosno priči koja je listu The New York Times donela Pulicerovu nagradu 2018. godine), takođe je pozvao javnost da imidž njegovog oca bude preispitan.

Majkl Džekson

Slavni muzičar kojeg su do kraja života pratile priče o pedofilnim sklonostima, takođe se našao na Epstajnovoj listi.

I njega je imenovala Johana Sjoberg, dodajući da je muzičara srela jednom prilikom u Epstajnovom domu u Plam Biču.

Međutim, dodala je da se sa Džeksonom nije desio ništa.

Kevin Spejsi

Spejsijevo ime se i ovg puta našlo u dokumentima, ali je Sjoberg ponovila da ga nikada nije srela.

Ona je to više puta negirala, te Spejsijeva povezanost sa Epstajnom za sada ostaje nepoznanica.

Podsetimo, Spejsi je krajem jula 2023. godine oslobođen svih optužbi za seksualno napastvovanje.

Spejsi je oslobođen devet optužbi, uključujući seksualni napad, navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka i navođenje osobe na penetrativnu seksualnu aktivnost.

Glumac je tokom suđenja negirao krivicu, poručivši da nije koristio svoju moć kako bi odveo neimenovane muškarce u krevet. Optužbe je opisao kao „nož u leđa“. Sva četiri muškarca, po zakonu, imaju pravo na doživotnu anonimnost.

Kako „AP“ podseća, trojica muškaraca optužila su oskarovca da ih je agresivno hvatao za međunožje, a četvrti je rekao da ga je Spejsi nesvesnog prisiljavao na oralni seks.

Svi muškarci su rekli da je kontakt bio neželjen, ali je Spejsi svedočio da su mladi glumac i još jedan muškarac voljno učestvovali u činovima. Rekao je da je tvrdnja trećeg čoveka da je zgrabio „njegovo međunožje kao kobra“ u bekstejdžu bila „čista fantazija“.

- Ponizno sam dočekao današnju presudu - rekao je Spejsi nakon oslobađajuće presude.

Naomi Kembel

Svetski poznata manekenka Naomi Kembel konačno je progovorila o svom navodnom druženju sa ozloglašenim milijarderom pedofilom, Džefrijem Epstajnom.

- Muka mi je od svega toga što je Epstajn radio - izjavila je Naomi i dodala:

- Njegovi postupci su zaista bili grozni i ne postoji ni minimalna mogućnost da sam ja svesno bila ukjučena u te gnusne radnje.

Slavna manekenka je između ostalog i priznala da je poznavala Epstajna i da je prisustvovala zajedničkim događajima, ali je takođe i naglasila da nikada nije ostajala nasamo sa njim, niti da je prisustvovala bilo kakvom obliku sumnjivog ponašanja. Takođe je razjasnila da je upoznala Epstajna preko svog dečka, Flavija Brijatorea.

Naomi čvrsto stoji iza svog stava da nije bila svesna zločina koje je činio u periodu druženja sa njim iako se zna da je Epstajn na jednu njenu žurku doveo svoju robinju.

Dejvid Koperfild

Epstajn je bio prijatelj sa brojnim poznatim ličnostima iz raznih sfera - od politike, biznisa do kraljevskih porodica. Ime koje se pominje u celoj priči jeste i ime mađioničara Dejvida Koperfilda.

Prema rečima Johane Sjoberg, poznati mađioničar bio je na večeri u Epstajnovoj kući kada ju je pitao da li je ona "nova" devojka i da li zna da su "druge devojke bile plaćene da dovode nove devojke".

- Dejvid Koperfild je bio na večeri kod Epstajna i bila je prisutna još jedna devojka koja je izgledala jako mlado i pitala sam je u koju je školu išla, ali nisam prepoznala naziv škole kao naziv koledža i pa sam mislila da je moguće da je devojka učenica srednje škole - pričala je devojka.

Stiven Hoking

Ni slavni naučnik, Stiven Hoking, nije uspeo da izbegne ovu strašnu listu.

Fotografije pokazuju kako je poznati fizičar posetio Epstajnovo ozloglašeno ostrvo 2006. godine tokom konferencije koju je navodno finansirao milioner na susednom ostrvu Sent Tomas.

Ipak sam Epstajn pokušao je da dokaže da Hoking nije učestvovao ni u kakvim ne primerenim radnjama.

Narednih dana biće objavljeno više od 150 imena koji su bili povezani sa pedofilom, koji je preminuo 2019. u zatvoru u Njujorku dok mu se sudilo za zločine.

