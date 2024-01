"ZAŠTO JE ŽENA ŽENI POSTALA NAJVEĆI NEPRIJATELJ?" Sloboda Mićalović pokrenula večitu temu DOJENJA, pa postavila VAŽNO PITANJE

Sloboda Mićalović sa suprugom i kolegom Vojinom Ćetkovićem ima bliznakinje Milu i Veru, koje su tinajedžerke, a sada je, gostujući u jednom podkastu, govorila o roditeljstvu.

Glumica je između ostalog pričala i na temu dojenja, te otkrila da ne razume majke koje ne doje svoju decu.

foto: Damir Dervišagić

- Zašto ti ne bi dojila svoje dete? Nemam ništa protiv kada žena izabere da to ne radi, ali ja samo ne razumem zašto ne? Ja ne govorim o ženama koje nemaju mleko. Ako ništa drugo, kao glumica bih volela da znam, psihološki, iz čega to ide, ako se već usudiš da optužiš nas koje smo želele i imale potrebu da dojimo svoju decu. Nisam imala dovoljno mleka za dve bebe. Ja sam moju decu i dojila i davala dohranu u isto vreme. Mogla sam da ih dojim do petog meseca i to je bilo to. Više nisam imala mleka - rekla je glumica i nastavila.

foto: Damir Dervišagić

- Mi koje smo dojile hoćemo da razumemo žene koje neće da doje ili ne mogu da doje. Zato bi one nas osudile što smo dojile. Ne razumem zašto je žena ženi postala najveći neprijatelj? Ja imam ovo mišljenje, ti imaš svoje, žena koja neće da doji ima svoje mišljenje i niko nikoga tu ne treba da linčuje - rekla je Sloboda Mićalović u podkastu "Jednostavno roditelj".

(Kurir.rs/ Jednostavno roditelj/ Blic/ L. S)

