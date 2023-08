JELENA ĐOKOVIĆ OBJAVILA FOTKU NA KOJOJ DOJI ĆERKU: "Osuđujem one koji osuđuju mame" Njenu poruku treba SVAKA ŽENA da pročita

Obeležava se Svetska nedelja dojenja. A dojenje u javnosti i dalje je za neke neuobičajen pa čak i neprimeren prizor- naravno, ti neki u potpunosti greše. Primeri brojnih brojnih poznatih majki koje su podržale dojenje u javnosti zato su i veoma važni. Da skrenu pažnju na tokoliko je bitna najprirodnija ishrana beba i da parola "beba jede kada je gladna" uvek na snazi i na svakom mestu.

Jelena Đoković je 2017. objavila fotogafiju na kojoj se vidi kako doji ćerku Taru. Objavila je tu fotografiju na Instagramu. Mnogi su joj čestitali zbog tog poteza. Direktorka Fondacije "Novak Đoković" koja sa suprugom - svetskim teniskim asom, ima i sina Stefana, ohrabrila je time mnoge mame da urade ono što priroda nalaže.

Dojenje u javnosti podržala je i Kristina Radenković.

"Osuđujem jedino one koji osuđuju mame koje doje u javnosti. Ja svoju bebu dojim svuda, jedino što se pokrijem maramom, i to činim jer sam po prirodni sramežljiva. A svaku majku koja doji maksimalno podržavam. Ako nekoj odgovara da pelenom ili nečim drugim ne pokrije grudi, ja uopšte nemam problem sa tim. Mi smo svi odrasli zahvaljujući dojenju, zar ne?", nije se dvoumila voditeljka i dodala je da i njene prijateljice mame misle isto kao ona i isto postupaju sa svojim mališanima.

Tri meseca nakon što je rodila ćerku Taru 2018. rekla je da su je roditelji naučili tome da je dojenje bebe obaveza mame. Ćerkici i njoj je trebalo dve nedelje da se usaglase, a onda je hranjenje postalo milina. I za Kristinu i za njenu naslednicu.

"Dojiću je dok za to bude bilo potrebe. Ne duže od 15 meseci, koliko sam i ja sisala kao beba", poručila je Kristina koja sa suprugom ima i dečaka.

Pevačica Jovana Pajić koja sa pevačem Aleksandrom Cetkovićem ima ćerke Helenu i Đinu, dojila je ove devojčice, i javno kada je bilo potrebe za time:

"Dva puta sam je zasad dojila u parkiću. Drugi put sam samo, i to zbog dece koja su bila u našoj blizini, grudi i bebu pokrila pelenom. Bilo je 40 stepeni i bilo je veoma nelagodno i za mene i za dete. Inače, smatram da to treba raditi nesmetano. Pokrila sam se zbog mališana kako se deca ne bi pitala šta se to dešava", rekla nam je.

Jovana ne može da razume zbog čega neko ne podržava dojenje na javnom mestu.

"Toliko se polemiše o tome, kod nas i više nego u svetu. Mame nikako ne treba da se kriju, kome se ne dopada, neka okrene glavu. Deca su uvek na prvom mestu, i takav stav treba da prihvate svi. Verujem da će se i kod nas promeniti situacija, ali isto tako verujem da će za to trebati mnogo vremena".

Dojenje u javnosti podržava i glumica Tamara Dragičević, mama dvoje dece, a ovakvo hranjenje bebe mogla je da se vidi i u parlamentu.

Modna zvezda Ešli Grejem koja sa suprugom Džastinom Irvinom ima trojicu dečaka, starijeg sina i blizance, dojila je sve bebe javno, pokazavši to i na Instagramu.

Neretko su je nažalost zbog tog pratile kritike: "Hvala ti, zgadio mi se život","Zašto misliš da ljudi žele da vide ovo? Gde je nestala odmerenost".

Dojenje je nešto najprirodnije i to treba isticati, često.

