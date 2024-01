BIO U LJUBAVNOJ VEZI SA OCEM, ŽIVEO U ZAMKU: Svet bio HIPNOTISAN njegovom lepotom a skončao je BEZ DINARA i odbačen od svih (FOTO)

Živeo je potpuno nesputano, raskalašno, na krilima slave i dobrog izgleda i bio je svojevrsna muška ikona tokom 70-ih godina prošlog veka, a onda se činilo kao da je nestao sa lica Zemlje, iza sebe ostavivši samo primamljivu enigmu...

Ali, fanovi Sterlinga Sen Žaka ne bi ni očekivali ništa manje od prvog muškog modela na svetu, koji je sada skoro pa potpuno zaboravljen.

Sterling je sijao snažno tokom disko ere, kada je Menhetnom šetao kao da ga poseduje, impresioniravši čak i slavne sa A-liste dok je plesao u kultnom noćnom klubu Studio 54 u Njujorku. Neverovatno zgodan i stasit, sa visinom od skoro 190 centimetara i sa zadivljujuće plavim očima, nije ni čudo što je svima zapao za oko - a njegovi plesni pokreti bili su toliko neusiljeni da su inspirisali legendarne tekstopisce Najla Rodžersa i Bernarda Edvardsa da napišu čuveni hit "He's the Greatest Dancer" grupe "Sister Sledge" njemu u čast.

Izrazito plave oči, koje su bile u kontrastu sa njegovim tamnim tenom, bile su zaštitni znak ovog manekena, a zanimljivo je da su njegovi prijatelji otkrili da je to zapravo bio rezultat kontaktnih sočiva, te da je prirodna boja Sterlingovih očiju bila siva. A to nije bila njegova jedina tajna!

Sterling je i te kako bio svestan svog blistavog izgleda i harizme; uživao je u tuđoj pažnji i podjednako je privlačio i muškarce i žene. Čak je kratko bio veren i sa proslavljenom manekenkom Pet Klivland, uprkos tome što je bio homoseksualac, piše "Daily Mail".

Puno detalja iz njegovog života verovatno će zauvek ostati misterija; posebno prava priroda njegove veze sa poznatim glumcem Rejmondom Sen Žakom, koji je pak tvrdio da ga je usvojio. Detalji njegove smrti, ali i potvrda da li je uopšte umro, takođe su obavijeni velom tajne.

Bilo kako bilo, čovek koji je među prvima pozirao za Yves Saint Laurent i Givenchy ostavio je neizbrisiv trag u svetu modu i nasleđe koje živi kroz vintidž fotografije Menhetna sa kraja 70-ih na vrhuncu hedonizma.

Od go-go plesača do ljubavnika holivudskog glumca i plesačke zvezde Njujorka

Veruje se da je Sen Žak rođen kao Sterlinge Kolter u Solt Lejk Sitiju, a tačna godina njegovog rođenja nije poznata. Obično se navodi 1957, međutim verovatnije je da je to bila 1951. ili čak 1949. godina. Ne zna se puno o njegovom detinjstvu ili porodici, ali je poznato da je imao dve sestre, Barbaru i Meri Li. U kasnim tinejdžerskim godinama preselio se u Los Anđeles i tamo je postao go-go plesač.

U maju 1972. godine Sterling, koji je tada tvrdio da ima 22 godine, dospeo je na naslovne strane kada su četvorica muškaraca pokušala da opljačkaju kuću na Bel Eru u kojoj je tada živeo. Međutim, sama kuća nije pripadala njemu, već Rejmondu Sen Žaku, holivudskom glumcu koji je tvrdio da je usvojio Sterlinga 1969. godine. No, Rejmond Sterlingu nije bio otac ni staratelj, već - ljubavnik!

Sen Žak je u trenutku provale bio sam u kući, jer je Rejmond bio u Dalasu, a nakon što je pozvao policiju i sma je pobegao sa lica mesta. Četvorica lopova su ubrzo uhapšena nakon što im se automobil pokvario tokom bega.

Bilo kako bilo, Sterling i Rejmond nastavili su svoj odnos, čija priroda nikada nije do kraja otkrivena, a mladić se pojavio i u filmu ovog glumca " Book of Numbers" iz 1973. godine. Iste godine učestvovao je na čuvenoj reviji u Versajskoj palati gde su se američki dizajneri na neki način nadmetali sa francuskim kolegama, u želji da pokažu nadmoćnost konfekcijske mode.

Rejmond Sen Žak, doživotni neženja, preminuo je 1990. u 60. godina od limfoma, bolesti koja se često povezuje sa AIDS-om, iako nikada nije potvrđeno da ima virus.

Do ranih 70-ih njegov "sin" Sterling već je krasio naslovnicu magazina "Playmen", italijanske verzije "Plejboja", i radio je reklame za modne titane tog doba. Čak se navodi da je bio u ljubavnoj vezi sa osnivačem brenda Givenchy, Iberom de Živanšijem, i da je sa njim živeo u francuskom zamku.

No, disko ritam Menhetna ubrzo je namamio Sterlinga nazad u Njujork. Njegov ugled je porastao nakon saradnje sa prestižnim dizajnerima u Evropi i počeo je da neumorno defiluje modnim pistama za sve dizajnere koji su nešto značili. Dobio je i kratku, ali nezaboravnu ulogu modela u kultnom filmu iz 1978. godine "The Eyes of Laura Mars" u kome glumi rame uz rame sa Fej Danavej.

Ipak, plesni podijum je bilo mesto gde je Sen Žak ostavio najveći uticaj, stekavši reputaciju neverovatnog plesača u gradu koji je bio krcat talentima. Pozornica u kultnom Studiju 54 bila je njegova, a iako je ovaj klub primao samo najpoznatije i najbogatije, Sterlig je mogao da uđe u njega kad god bi poželeo. Plesao je sa Bjankom Džeger, Lajzom Mineli, Džeki Onazis i njenom ćerkom Kerolajn Kenedi.

Očarao je i glumice Tejtum O'Nil i Kendes Bergen, Džuli Njumar, a družio se i sa Majklom Džeksonom, Eltonom Džonom, Karlom Lagerfeldom... No, njegova najčešća partnerka na plesnom podijumu bila je manekenka Pet Klivland.

Pet je bila jedna od prvih Afroamerikanki u svetu mode, postavši ujedno jedno od najpoznatijih imena američke modne mašinerije u kasnim 70-im. Ona i Sterling ne samo da su zajedno plesali i zajedno šetali modnim pistama, već su svuda pojavljivali i kao par - iako su svi znali da je on gej! Bili su tretirani praktično kao plemstvo gde god bi se pojavili, pa nikome nije bio čudan njihov plan da ovaj odnos krunišu venčanjem 1976. godine. No, takav aranžman se ubrzo raspao, a Pet je u svojim nedadnim memoarima priznala da je razlog tome upravo to što je Sterling bio homoseksualno opredeljen. Međutim, dodala je i da joj je on tražio nazad verenički prsten kako bi mogao ga proda i nabavi drogu.

Pet se kasnije skrasila sa holandskim modelom i fotografom Paulom von Ravenstejnom , a zgodni maneken nastavio je da živi prilično burno i razuzdano.

Osrednji uspeh u Italiji i nedosanjan san o povratku u Ameriku

Do sredine 70-ih njegova veza sa Rejmondom Sen Žakom se raspala, ali je Sterling bio popularan među drugim starijim muškarcima koji su mu davali novac i vodili ga na skupa putovanja. Početkom 80-ih preselio se u Evropu, radeći na svojoj karijeri modela, ali i pokušavajući da postane DJ. Samo nekoliko meseci kasnije, otvoreno je medijima priznao da je bez dinara, te da razmišlja o otvaranju plesnog studija na Menhetnu nakon što je Studio 54 zatvoren zbog neplaćenog poraza.

Nažalost, eri diskoteka došao je kraj i Sen Žak iznenada više nije bio u trendu. O njemu se pisalo samo u nepoznatim časopisima, a iako je u Italiji uspeo da postigne izvestan uspeh kao pevač, njegov san o bombastinom povratku u Njujork prekinulo je njegovo loše zdravstveno stanje. Naime, izveštaji iz tog perioda pokazuju da je Sterling 1984. bio zaražen virusom side, koji je u to doba pokosio na hiljade mladih gej muškaraca.

Dalja Sterlingova sudbina ostaje prilično misteriozna. Veruje se da je usled posledica side i preminuo, iako neki kao datum njegove smrti navode 1984, a neki 1992. godinu. Jedan Jutjub snimak italijanske emisije iz 1984. pokazuje Sterlinga kako pleše, a to je bio njegov poslednji potvrđeni nastup u javnosti.

Nepoznata godina smrti

Neki prijatelji naveli su da je upravo te godine preminuo zbog komplikacija u kasnoj fazi HIV infekcije, a Njujork je često pominjan kao mesto njegove smrti. No, konfuziju je uneo snimak muškarca koji je izgledao prilično zdravo sa plaže u Ričoneu iz 1986. godine, za koga se tvrdi da je San Žek.

Takođe, Rejmond Sen Žak, tada 58-godišnjak, u intervjuu za "Chicago Tribune" naveo je da ima dvoje žive dece, što je podstaklo teoriju da je Sterling živ, s obzirom da je bio Rejmondov usvojeni sin. On je takođe u ovom razgovoru implicirao da se Sterling pojavljuje u jednoj nemačkoj emisiji i da živi u Dizeldorfu, ali se dokazi za ove tvrdnje nisu pojavili.

Došlo je i do spekulacija da je Sterling živeo u Kelnu početkom 90-ih, te da je pokušavao da upiše na kurs španskog. Njegov profil na IMDB-u navodi 1992. godinu kao godinu njegove smrti, a neki njegovi poznanici tvrde da postao samotnjak jer je fizički propao, karijera mu se uništila i zdravlje ga nije služilo.

Jedan od najbližih Sterlingovih prijatelja ipak je za "Daily Mail" potvrdio da je on zaista umro, ali nije ponudi više detalja.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

04:54 HRVATSKI MODEL BI POBOLJŠAO KVALITET ŽIVOTA PENZIONERA U SRBIJI! Šantić otkrila prednosti ovog koncepta: Praznina bi nestala