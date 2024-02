PREMINULA PRELEPA GLUMICA U 32. GODINI: Odnela je opaka bolest, fanovi u šoku :"To je laž, nije moguće..."

Manekenka, glumica i internet ličnost Punam Pandi preminula je u 32 godini , a borila se sa rakom grlića materice. To je izazvalo zabrinutost zbog nedostatka svesti o raku grlića materice, potrebe za prevencijom i stigme oko njega iako postoji HPV vakcina.

Njen menadžer je rekao da je glumici pre nekog vremena dijagnostikovan rak u poslednjoj fazi. Rak grlića materice je drugi najčešći rak među ženama u Indiji. Prema izveštaju SZO objavljenom 1. februara, broj novih slučajeva raka grlića materice među Indijankama je 17,7 odsto.

- Ovo jutro je teško za nas. Sa dubokom žalošću vas obaveštavamo da smo izgubili našu voljenu Punam usled raka grlića materice. Svaki živi oblik koji je ikada došao u kontakt sa njom dočekan je sa čistom ljubavlju i ljubaznošću. U ovom vremenu tuge, tražili bismo privatnost dok je se rado sećamo po svemu što smo delili - navodi se u izjavi objavljenoj na zvaničnom Instagram nalogu Punam Pandej.

Mnogi fanovi su izrazili nevericu povodom vesti jer nisu mogli da veruju da je mlada glumica preminula i bili su ubeđeni da je reč o šali.

"Umrla? Nadam se da ovo nije lažan ili zabavan post", "Nadam se da to nije neki marketinški trik, jer je neukusno, ali ako je istina, počivaj u miru", "To je laž, u šoku sam, to je nemoguće" su neki od komentara ispod posta.

