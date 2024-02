BIVŠI KOJI JE UZNEMIRAVAO NJENU MAJKU PUCA OD LJUBOMORE: Ona sad smuvala najpoželjnijeg frajera, a njega stigla KARMA

Veza Điđi Hadid i Bredlija Kupera smeta njenom bivšem dečku i ocu njenog deteta, Zejnu Maliku.

"Zejn nije zadovoljan njihovom vezom i nikada neće biti", ekskluzivno otkriva izvor u novom broju Us Weekly-ja, nekoliko dana nakon što su Hadid (28) i Kuper (49) fotografisani kako se drže za ruke u Londonu. Hadid i Kuper u romantičnoj su vezi od oktobra 2023.

Izvor tvrdi kako je Kuper "glas razuma" za Hadid u odnosu suroditeljstvo koje ima s Malikom nad trogodišnjom ćerkom Kai. Naime, Kuper zna kako da održava prijateljske odnose s bivšima jer ima ćerku Leu De Seine (6) s bivšom devojkom, Irinom Šajk, s kojom je bio u vezi od 2015. do 2019. godine.

Hadid je šest godina bila u vezi s Malikom, od 2015. do 2021. Vest o njihovom konačnom razvodu došla je nakon što je Malik optužen za četiri krivična dela uznemiravanja nakon navodne svađe s Hadidinom mamom, Jolandom Hadid, u oktobru 2021. Malik je odbacivao optužbe.

Malik je bio ćutljiv o incidentu, osim nekoliko izjava na društvenim mrežama, a o tome je progovorio gotovo dve godine kasnije.

"Znao sam šta se dogodilo, a ljudi koji su bili uključeni takođe su znali šta se dogodilo", rekao je Malik u podkastu "Call Her Daddy" u julu 2023. "Samo sam pokušavao da ne uđem u negativne razgovore s njom ili bilo kakvu priču na internetu koju bi moja ćerka mogla da pročita."

Malik i Hadid su nakon razvoda podelili starateljstvo nad ćerkom. Tokom istog podkast intervjua, bivši član One Directiona jasno je dao do znanja da je sreća njihove ćerke "najvažnija" u njihovim životima. Čuvaju ćerku podalje od očiju javnosti i skrivaju joj lice dok je objavljuju na društvenim mrežama.

Hadid je u septembru 2023. u intervjuu za NET-A-PORTER otkrila kako zajedničko roditeljstvo utiče na njenu karijeru modela.

"Radim kad je moja ćerka s tatom, to je vreme koje imam. Tih dana ću ugurati što više poslova u raspored. Ponekad sam luda osoba, ali ako mi to puno znači, onda to učinim."

