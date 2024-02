TREĆA ĆERKE ČUVENOG SIMIĆA IZ POLICAJCA S PETLOVOG BRDA OTKRILA TAJNU SA SNIMANJA: Ovaj detalj sa seta omiljene serije niko ne zna

Serija "Policajac s Petrlovog brda" jedna je od najreprizovanijih serija ikad, a mnogi glumci iz ove serije i danas su poznati javnosti i o njihovom životu često se priča. Za razliku od Jasne i Sonje (koje su tumačile Branka Katić i Katarina Radivojević), o Simićevoj trećoj ćerki Tanji malo se zna, jer ona nije nastavila sa bavljenjem glumom.

Nju je igrala Tijana Vukotić. U seriji je imala svog konja sa kojim se trkala na hipodromu, obožavala je životinje i bila je mirno dete u seriji.

Ujedno to joj je, bar do sada, bila poslednja uloga u životu. Jedan period života provela je u inostranstvu gde je živela i tamo posvetila učenju i građenju karijere.

Posvetila se ljubavlju prema životinjama i postala veterinarka. U jednom intervju je otkrila da nikada nije zažalila što nije nastavila glumačku karijerju, jer je njen san oduvek bio da se brine o životinjama i završi veterinu.

Tokom jednog intervjua prisetila se kako je došlo do toga da tumači lik Tanje Simić.

- Dva puta nedeljno sam išla na časove u dramskoj sekciji u zgradi Radio Beograda i zahvaljujući tome sam, zajedno sa drugim klincima iz grupe, bila pozvana na audiciju. Ubrzo nakon toga su mi javili da sam dobila ulogu Tanje u seriji “Policajac sa Petlovog brda”. Imala sam 11 godina kada smo snimili prvih šest epizoda, a 13 tokom snimanja sledećih šest - rekla je Tijana i dodala čega se najradije seća sa seta:

- Sećam se snimanja te serije i dan danas sa velikim zadovoljstvom. Valjda ti je, kada si klinac, sve zanimljivo i lepo. Ne moraš baš često u školu, svi ti gledaju kroz prste jer radiš veoma važan posao, a ti se zapravo neviđeno zezaš sa filmskom ekipom i uživaš u potpunoj slobodi. Čak mi ni naporni momenti, kao što su bili snimanje do zore ili smrzavanje u Karađorđevom parku na minus 200 nikad nisu smetali. Konkretno, najradije se sećam putovanja. Prvo putovanje je bio odlazak sa celom ekipom na Kopaonik. Skijali smo i kupali se u bazenu po ceo dan – šta više jedno dete koje odrasta u Srbiji 90-ih godina može da poželi? Omiljena zanimacija nam je bila moj fejk gips, namestim ga na nogu, pa bazamo po hotelu i snimamo face prolaznika koji misle da sam je zaista slomila. Neverovatno, ali me posle skoro dvadeset godina ljudi još uvek pitaju da li sam je zaista slomila! Evo svima ovom prilikom odgovaram – naravno da nisam! Posle toga smo na leto otputovali i u Budvu na more, kako bi snimili poslednju epizodu tog prvog serijala. Iz ove perspektive, sve mi se to čini kao da je bila jedna velika ekskurzija. I pored svega, meni je ipak najdraža prva epizoda u drugoj sezoni sa konjem, jer je scenarista napisao posebno za mene. Zbog te epizode sam išla u školu jahanja i često boravila na hipodromu. I zaista sam čistila štalu i obožavala svog konja. Taj deo glumačkog posla je bila čista uživancija. Osim čišćenja štale.

O svom ocu sa filma imala je samo reči hvale i uvek se divila njegovom pristupu ka mladim kolegama.

- Ljubiša je bio čovek vedrog duha, uvek raspoložen za snimanje, rano ujutro, kasno uveče, bio je profesionalac iznad svega. Naš filmski tata nas je stalno zasmejavao, sva deca su ga obožavala! Učio nas je kako da se ponašamo na setu i bio je divna osoba, puna ljubavi - ističe Tijana.

