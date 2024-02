MONSTRUM UDOVICA ZLOSTAVLJALA SUPRUGA NA SAMRTI, PA NASLEDILA NJEGOVIH 59 MILIJARDI Ono što mu je radila nema NI U HOROR FILMOVIMA

Šta su sve ljudi u stanju da urade zarad novca najbolje pokazuje priča Džulije Koč, danas druge najbogatije žene na svetu čije se bogatstvo procenjuje na impozantnih 59 milijardi dolara. Njena priča na momente podseća na pravi krimi film, a potom u drugom, na horor. Bila je spremna na sve, iako joj je suprug sve već dao.

Ona je inače sa svoje troje dece nasledila 42 odsto "Koch Industrije" od svog pokojnog muža Dejvida Koča koji je bio potpuno zaslepljen njom, i pored svih loših stvari. No da krenemo od samog početka.

foto: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Džulija Margaret Flečer rodom je iz ne tako imućne porodice, i rođena je na farmi, a roditelji su joj držali prodavnicu nameštaja. Kada je imala osam godina s porodicom se preselila iz Ajove u Arkanzas. Džulija, koja se već tada isticala lepotom brzo je uplovila u modeling vode, da bi se 1984. se preselila u Njujork gde je počela da radi kao asistentkinja modnog dizajnera Adolfa i radila je fitinge sa Nensi Regan.

S obzirom da je mnogo radila, njen ljubavni život je trpeo, iako joj se niko i nije dopadao, sve do te 1991. godine kada su je prijatelji "namestili" na sastanak na slepo sa Dejvidom Kočom, koji je već tada bio poznat kao bogati industrijalac koji je pravio raskalašne proslave na koje je dolazio svetski crème de la crème svetskog šoubiznisa. A na tim zabavama događalo se bukvalno svašta.

Međutim, sastanak nije prošao najbolje, a prvi utisak koji je Dejvid ostavio nimalo se nije dopao Džuliji. Nakon toga je čak i sama rekla da joj je drago što ga je upoznala jer je shvatila da joj ne pada na pamet da izlazi sa njim.

No, kako to obično biva, sve se promenilo samo par meseci kasnije kada su se slučajno sreli, a Dejvid joj se predstavio kao da se prvi put vide. Ovo je veoma uvredilo Džuliju koja ga je uvređeno podsetila da su već jednom otišli na sastanak. Postiđen, Dejvid se izvinio i od tog trenutka značajno promenio stav i pristup. Te večeri dugo su razgovarali i odlučili da će nastaviti da se viđaju. Bio je to početak njihove romanse.

Džulija je nakon par godina, tačnije 1993. prestala da radi i posle pet godina veze, udala se za Koča 1996. godine. Udaja joj je otvorila vrata elite Njujorka koja ju je veoma brzo prihvatila jer je bila mlada, lepa, obožavala modu, zabavna i udata za najmoćnijeg.

Zajedno su se bavili filantropskim radom i donirali su milione dolara u humanitarne svrhe. Ali sve se to promenilo kada se Koč razboleo i pao u posetlju. I tada, umesto da ispuni ono što zaveti kažu "u dobru i u zlu", Džulija se pretvorila u suprugu iz pakla o čemu je nakon svega progovorila jedna bivša telohraniteljka, a jezivi detalji bili su nalik najgorem horor filmu.

Tako je, primera radi, Džulija naređivala osoblju da njenog bolesnog muža drže pod ključem u sobi, što je bilo zverski, ali to je bio samo početak. Krila je od njega da je tajno kupila luksuznu vilu sa raskošnim imanjem, da bi potom naručila kopiju Modiljanijeve slike čiji original im je visio na zidu, da bi je potom zamenila, a original prenela upravo u novu kuću.

Kako se Dejvid razboleo tako su joj "popustile kočnice", koje je i te kako morala da pritiska dok joj je suprug bio zdrav, te se o njenim putovanjima i troškovima moralo da priča u šiframa. Na sve to, ona je još ranije otpočela vezu sa Čarlsom Mangerom i finansirala njegov rasipni način života. Takođe, navodno je medicinskim sestrama zabranila da Dejvida hrane preko cevčica jer nije želela da mu prolongira život.

Od kad je Dejvid umro, Džulija više ne donira novac kao nekad. Od 2018. do 2021. donirala je četiri miliona dolara. Poređenja radi – Dejvid je 2007. donirao 100 miliona MIT-u za istraživanja raka, a 2008. je sto miliona dao za rekonstrukciju pozorišta i sto za jednu bolnicu.

U poslednje dve godine, kupila je tri nove kuće vredne više od 170 miliona dolara i krenula u renoviranje svoje postojeće gradske kuće vredne 40 miliona dolara, i danas živi kao da sutra ne postoji.

(Kurir.rs/Wanted/T.B.)

Bonus video:

03:16 DA SAM PROPALA BILA BIH SVIMA DOBRA Udovica Olivera Ivanovića otkrila šta je najviše najviše boli: OSUĐUJU ME ŠTO MOGU DA VOLIM