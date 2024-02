"ZA NJU SAM BIO SAMO PARČE MESA I DEČIJA IGRAČKA TOKOM INTIMNOG ODNOSA": Čuveni glumac BRUTALNO OPLEO po slavnoj koleginici

Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Britanski glumac i pevač Vil Melor (47) otkrio je da je jednom proveć noć sa holivudskom glumicom Brigit Nilsen (60), rekavši da ga je tretirala kao da je "neka mala dečja igračka". Ovaj 47-godišnjak rešio je da otkrije sve detalje intimnog susreta sa slavnom 60-godišnjakinjom.

Melor je priznao da ga je atraktivna Dankinja zamolila da dođe u njenu hotelsku sobu kako bi se zabavili, nakon čega ga je "odbacila kao da je kesica čaja".

"Kada sam upoznao Brigit Nilsen, prišla mi je i pitala da li želim da imamo seks u hotelskoj sobi. Ponašala se kao da sam bio parče mesa. Bio sam prestravljen. Bila je u stilu: 'Pošalji vozača po njega, idi po njega'", prisetio se glumac tokom gostovanja u podkastu "Two Pints with Will & Ralf".

On je dodao da mu se glumica, inače bivša supruga Silvestera Stalonea, dopadala od malih nogu, ali da je bilo drugačije biti sam sa njom u stvarnom životu. Priznao je da se "uplašio" lepe plavuše, opisavši je kao "ženu od 185 centimetara čije su grudi toliko velike".

"Znaš ono kad si mlađi, pa gledaš "Crvenu Sonju" ili "Kobru", i pomisliš kako će jednog dana da se naloži na tebe i ti ćeš se prepasti. Zato što si u to vreme mislio: "O pogledaj je, kakva lepotica". Ali, o moj Bože, ona ima 185 centimetara ili tako nešto, njene grudi su toliko velike, a ona je samo nabila moju glavu u njene grudi i bila je kao: "O, vidi kakav si", kao da sam bila neka mala dečja igračka. Onda je sve nekako otišlo u smeru: "Pošalji mu moj broj, rešiću ga se kasnije. Tretiraću ga kao kesicu čaja, umočiću ga jednom i odbaciću ga"", ispričao je u pomalo šaljivom tonu.

Vil tokom ove intimne ispovesti nije jasno stavio do znanja kada je imao intimni susret sa proslavljenom 60-godišnjakinjom, no verovatno je reč o davnoj prošlosti, s obzirom da je sa svojom suprugom Mišel Meksvin u ljubavi od 1999. godine.

Brigit je slavu stekla zahvaljujući ulogama u akcionim filmovima iz 80-ih godina, a udavala se pet puta. Od 2006. je u braku sa 15 godina mlađim italijanskim modelom Matijom Desijem, sa kojim je u 2018, u 54. godini, dobila i ćerkicu Fridu.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

