SKANDAL PRED PESMU ZA EVROVIZIJU: Takmičara optužuju da mu je pesma PLAGIJAT Nataše Bekvalac, oglasio se pevač: "Desilo se"

Đorđe Ćulafić Džorži (28) predstaviće se večeras gledaocima u drugoj polufinalnoj večeri na “Pesmi za Evroviziju” numerom “Luna park”.

Ovaj, po mnogima neobični, muzičar se godinama bavio manekenstvom i modelingom, a od dvanaeste godine svira gitaru. Malo je poznato da je imao i svoj bend “Lem Jem”. Nakon učešća u prvoj sezoni takmičenja „IDJ Show” i velike popularnosti dobio je priliku da se u drugoj sezoni oproba i kao voditelj. Mnogi su mu stavili etiketu da je srpski Princ i Majkl Džekson, što mu imponuje, jer je na njihovoj muzici odrastao.

Zanimljivo je da Džordži nikada nije razmišljao o Evroviziji i nikada mu nije bilo ni na kraj pameti da učestvuje na ovom festivalu. On se čak nije ni prijavio, već je to učinio njegov drug, koji ga je pre godinu dana zamolio da mu otpeva demo verziju jedne pesme. On je to učinio, a njegov drugar ga je prijavio i pesma i on su ušli u uži izbor.

Iako je po prirodi tremaroš nada se da večeras ona neće biti prisutna i da će se pokazati u najboljem svetlu gledaocima.

Mnoge kolege, među kojima je i Zejna, imaju reči hvale za ovog pevača i od njega mnogo očekuju. Međutim, ima i onih koji ga optužuju da je njegova pesma “Luna park” za Beoviziju 2024 plagijat numere “Nikotin”, koju u originalu izvodi pevačica Nataša Bekvalac.

- Jedan tviteraš je napisao da sluša tvoju pesmu “Luna park” i da čuje: “O, zašto ti nisam ja cigareta bez filtera” - pitao je voditelj emisije “Pokreni se” Đorđa.

- Postoji jedan momenat tog kruga. Lično znam dve-tri pesme u kojima se ponavlja slična melodijska fraza, ali to zakonski ne obuhvata plagijat. Desilo se. Mi ono što čujemo moramo i da izbacimo. To se nekad desi na ovakav način - tada je priznao Ćulafić.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

Bonus video:

01:31 PESMA IMATI, PA NEMATI BILA NAMENJENA HARISU DŽINOVIĆU! Džej kada je odslušao, počeo da plače: Anegdota o velikoj legendi muzike