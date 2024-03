KAD JU JE VIDEO U EMISIJI, ODMAH GA JE "KUPILA" Anđela Jovanović i Mihail Dudaš su se upoznali slučajno, a pravili su TRI SVADBE

Popularna glumica Anđela Jovanović i atletičar Mihail Dudaš prošle godine su svoju trogodišnju vezu ozvaničili brakom.

Otkako je odjeknula vest da je Anđela Jovanović odbila da glumi u seriji „Radio Mileva“ u istoj sceni sa glumcem Branislavom Lečićem zbog “neprijatnog događaja iz prošlosti”, kao i zbog principa jer su ga njene koleginice optuživale za silovanje i seksualno uznemiravanje, društvene mreže su preplavile fotografije glumice i reči podrške zbog njene hrabrosti.

Brojne poznate ličnosti su je podržale, a među prvima suprug atletičar Mihail Dudaš, koji je u opisu njene fotografije napisao: Integritet = sloboda.

Mihail Dudaš je velika podrška svojoj supruzi i oslonac u životu. Njih dvoje uživaju u braku od juna 2023, kada su svoju trogodišnju ljubav ozvaničili tajnim venčanjem na velikom salašu u Krčedinu uz prisustvo samo najuže rodbine i prijatelja. Zanimljivo je da su posle toga imali još dva venčanja.

„Mi smo se prvo uzeli pred ljudima i matičarem, pa smo imali crkveno venčanje, a onda smo imali i jedno tradicionalno venčanje kako bismo ispoštovali naše roditelje. Užasno mi je bilo važno da ispoštujem svoju i njegovu porodicu. To je jedan dodatni momenat kada svi zajedno postajemo prava porodica“, otkrila je Anđela svojevremeno.

A kako su se zavoleli Anđela Jovanović i Mihail Dudaš?

Ljubavna priča ćerke legendarnog glumačkog para Branke Pujić i Dragana Gagija Jovanovića i poznatog sportiste je veoma zanimljiva. Za njihov sudbonosni susret „krivac“ je jedna televizijska emisija. Naime, poznati sportista je jednom prilikom gostovao u jednoj emisiji u kojoj je dan ranije gostovala i njegova sadašnja žena. Nakon svog gostovanja, vratio je emisiju sa Anđelom i odmah ga je „kupila“ njena lepota, pamet i šarm.

Iako su se dosta dugo pre toga poznavali, ranije nisu ostvarili kontakt, a Mihail je otkrio da je zvanično upoznavanje usledilo posle tog gostovanja.

„Želeo sam da vidim kako je prošla emisija, vratio sam onu sa Anđelom i, odgledavši je do kraja, shvatio koliko je šarmantna, lepa, pametna, simpatična. Odlučio sam da joj pošaljem poruku, pitam kako je, šta radi“, ispričao je svojevremeno Mihail.

Tako je počelo njihovo dopisivanje, a ostalo je ostalo je istorija.

„Čuli smo se i dogovorili da odemo na kafu u Londonu jer sam tada morao da krenem tamo na master. Potom sam predložio da ta kafa bude i ranije. Kada smo se videli, odmah, na prvu loptu, skapirali smo se i započeli nešto što traje“.

Anđela je otkrila da je ona insistirala da se vide ranije.

„Mihail me je pozvao na kafu u Londonu, ali nije on pomerio to viđanje na ranije nego ja. Rekla sam mu: Ako ćeš da čekaš do Londona, onda nećemo ni da pijemo kafu. Tako smo se našli ranije“, istakla je Anđela, koja je studirala u Londonu kao polaznik master studija Akademije za filmsku i televizijsku umetnost.

Svoj zajednički život su počeli da grade u Londonu, gde je i sportista takođe išao na master studije.

„Krenuli smo odmah da živimo zajedno, jako brzo smo obavili neke važne razgovore. Odmah smo se prepoznali. Poseban je doživljaj i čin ulazak u bračnu zajednicu“, rekla je Anđela.

Mladi par ne želi da eksponira svoju vezu u javnosti i svoju intimu čuva od drugih.

Retki su trenuci kada jedno o drugom javno govore, a jednom prilikom se Anđela u emisiji „Balkanskom ulicom“ dotakla teme svađa u vezi.

„Mi se svađamo tako što sve idemo iz pozicije ljubavi. Nikada mi se to nije desilo. Nikada se ni sa kim nisam tako svađala osim sa Mihailom, a to je svađa puna poštovanja, da se nikada ne izgovori ništa ružno. On me je naučio. Kaže: Čekaj, ljubavi, je l’ smo se dogovorili da ne može to…“. Onda napravimo nekako kao debatu, brzo prođe. Ja više problema pravim nego Mihail. On je sve suprotno: on je najnerazmaženija osoba koju sam upoznala. Njemu ništa nije teško ni za koga, pogotovo ne za mene da uradi, dok ja umem da budem malo kritična, ali menjam se“, ispričala je Anđela.

Kako je dalje ispričala, oni su od samog početka veze imali ravnopravan odnos.

„U samom startu smo ušli u ravnopravan partnerski odnos, gde smo se prepoznali i postali celina. Imam osećaj da se poznajemo ceo život. O tome sam mogla samo da maštam i sanjam, o tako čistoj vezi u kojoj nema nikakvih računa i agende. Postoji samo iskrena, čista i za mene prava ljubav. Ona traje, svakog dana raste i menja se, ima svoje metamorfoze, ali je sve jača i jača, iskrenija i dublja“, ispričala je glumica i dodala:

„Poenta našeg odnosa je da sve rešavamo kao partneri i učimo da se menjamo na bolje. Želim da budem odgovornija i jača, da bih ga zadivila i pružila mu ono što on pruža meni. I obrnuto. Mihail je romantičniji. Ima svoje načine da me iznenadi. Pored njega se osećam kao žena, ali i kao ljudsko biće. Ne osećam se zarobljeno i neiskazano. Ja cvetam u tom odnosu, oboje cvetamo, zalivamo se i hranimo da budemo što bolji“, istakla je Anđela.

Ona se otakla i odnosa koji njen otac, glumac Gagi Jovanović, neguje sa zetom.

„Divno je prihvatio zeta, od samog starta, kad su se upoznali. Prvo, Dragan je pratio Mihailova takmičenja. Svako ko je gledao Mihaila, posebno uživo, može da vidi da dečko ima vatreno srce, tako da su se odmah zbližili, sa celom mojom porodicom se zbližio. Iskreno, meni je to bilo veoma važno, ja mnogo poštujem i volim njegove roditelje. Ako su normalne te prve porodice i ako nema nekih većih problema, mislim da su druge te porodice samo proširenje te primarne“, rekla je Anđela.

(Kurir.rs/ Zadovoljna/ L. S)

