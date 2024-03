"IZGUBILA SAM BEBU, A MORALA SAM DA GLUMIM KAKO SE PORAĐAM" Slavna glumica imala SPONTANI, otkrila kako se sa tim IZBORILA

Čuvena glumica otkrila je da je imala spontani pobačaj pre nego što je sa suprugom Adamom Šulmanom dobila dva sina. En Hatavej nalazi se na naslovnoj strani novog broja Vanity Fair. U razgovoru za ovaj magazin otkrila je da je izgubila bebu 2015. dok je radila na predstavi “Grounded".

“Prvi put mi nije išlo, radila sam na predstavi i morala sam da se porađam na sceni svake noći", rekla je En Hatavej koja je grupi prijatelja koji su došli da je vide iza bekstejdža, nakon jednog izvođenja predstave, rekla da je izgubila bebu.

“Bilo je previše da to držim u sebi dok sam bila na pozornici pretvarajući se da je sve u redu. Inače je sve moralo da bude jako realistično", poručila je. Pričala je i o prvoj trudnoći tokom koje se saosećala sa onima koji su imali probleme sa plodnošću. “Dakle, kad mi je krenulo dobro, budući da sam bila sa druge strane toga, htela sam da dam do znanja svojim "sestrama": "Ne morate uvek da budete graciozne. Vidim vas, bila sam na vašem mestu", piše Page six.

Naglasila je: "Stvarno je teško nešto toliko želeti i pitati se da li radiš nešto pogrešno"

En Hatavej glumi ženu pilota američkih vazduhoplovnih snaga koja biva "prizemljena" zbog trudnoće i dobija zadatak da upravlja dronovima. Ona namerno promaši metu i izlazi pred vojni sud...

Podsetimo, En Hatavej i Adam Šulman u braku su od 2012. Pre osam godina dobili su sina Džonatana,a 2019. rodio se njihov sin Džek.

