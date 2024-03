SKINULI SE U KUPAĆI I UŽIVAJU ZA SVE PARE: Ristovski 39 godina mlađu devojku odveo na LUKS DESTINACIJU, evo kako se provode (FOTO)

Lazar Ristovski i Anica Lazić otputovali su zajedno na Maldive, a glumica je na svom Instagram profilu podelila zajedničku fotografiju.

Na fotografiji njih dvoje zajedno u kupaćim kostimima izlaze iz vode i drže se za ruke sa osmesima na licu.

"Kad on vodi, ja ne pitam gde", napisala je Anica u opisu fotografije.

Podsetimo, Anica Lazić je nedavno otkrila da li je kao mala maštala o svom venčanju.

- Ja nisam mnogo maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama prija da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu - rekla je ona.

Njihova ljubav naišla je na brojne osude, Anica se susrela sa mnogim negativnim komentarima, ali je jasno i glasno stala iza ljubavi. Kako kaže, negativni komentari su je još više očvrsnuli.

foto: Damir Dervišagić

- Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra, tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako moje srce traži - rekla je ona u emisiji "Premijera".

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

Bonus video:

00:13 Lazar Ristovski napunio 71. godinu