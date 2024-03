PREMINULA SLAVNA GLUMICA OD RETKE BOLESTI: Imala je 76. godina, a pred smrt je učinila neverovatno nesebičnu stvar za druge ljude

Glumica Dženifer Lik umrla je u 76. godini u svom domu u Jupiteru na Floridi 18. marta nakon borbe sa neurološkom bolešću.

Rodom iz Kardifa u Velsu bila je najpoznatija po pojavljivanju u filmu "Yours, Mine And Ours" iz 1968. godine, kao i u sapunicama kao što su "Another World", "Guiding Light", "One Life to Live" i "The Young and the Restless".

foto: Facebook

Njen bivši suprug i partner iz filma "Yours, Mine And Ours" glumac Tim Meteson, oglasio se u sredu na društvenim mrežama sa tužnom vešću o njenoj smrti.

"Teška srca delim vest o smrti Dženifer Lik", rekao je Metison, koja je bio u braku sa Dženifer od 1968. do 1971.

Tim Matheson is mourning the death of his first wife, Jennifer Leak, whom he met when they played step-siblings in the 1968 film 'Yours, Mine and Ours': 'A remarkable woman.' https://t.co/w05CwXLsAc — Entertainment Weekly (@EW) March 29, 2024

"Ona nije bila samo moja televizijska sestra u "Yours, Mine and Ours", već takođe moja voljena prva žena. Dženifer je bila izuzetna žena, snažna, ljupka i neverovatno talentovana. Moje najdublje saučešće izražavam njenom mužu od 47 godina, Džejmsu D'Auriju i njihovim prijateljima".

Lik se borila sa 'retkom neurološkom bolešću' zvanom 'progresivna supranuklearna paraliza', piše u izveštaju objavljenom u The East Hampton Star, koji potvrđuje datum njene smrti.

Prema klinici Mejo, progresivna supranuklearna paraliza "je retka bolest mozga koja utiče na hodanje, ravnotežu, pokrete očiju i gutanje." To je "proizlazi od oštećenja ćelija u delovima mozga koji kontrolišu kretanje tela, koordinaciju, razmišljanje i druge važne funkcije", prema klinici, i "pogoršava se tokom vremena i može dovesti do opasnih komplikacija, kao što su upala pluća i otežano gutanje .' U klinici kažu da nema leka za ovo stanje, a lečenje je usmereno na upravljanje simptomima.

D’Aurija je rekao da je Dženifer bila uključena u istraživačke programe za kliniku Mejo u Minesoti za borbu protiv progresivne supranuklearne paralize, navodi list.

"Njena hrabrost je uzalud pokušavala da se izbori sa bolešću", rekao je D’Aurijo i dodao da je glumica donirala svoje moždano tkivo za medicinska istraživanja, što je jedan veoma nesebičan čin koji može pomoći drugim ljudima koji boluju od ove bolesti.

Jennifer Leak, 'Yours, Mine And Ours' Actress and 'The Young And The Restless,' 'Another World' Soap Star, Dead at 76 https://t.co/tM0trHy3KJ — People (@people) March 29, 2024

Dženifer je bila "stidljiva i povučena osoba, koja nikada nije želela da bude u centru pažnje niti je imala potrebu za publikom", rekao je njen suprug, navodi list. Sačuvala je ta osećanja i pokazivala ih samo pred kamerom, a onda je postala vanserijska. Glumila je pored legendi Tinseltauna Lusil Bol i Henrija Fonde u filmu iz 1968. godine, igrajući Kolin, ćerku Bolovog lika Helen Nort. U filmu su takođe glumili Van Džonson, Tom Bosli i Luiz Troj.

Njeno prvo pojavljivanje na ekranu desilo se sredinom 1960-ih sa emisijama "A Flame in the Wind"; i par epizoda serije "Wojeck" sa legendarnim režiserom Majkom Nikolsom.

Jennifer Leak dead at 76: Soap actress who appeared in Yours, Mine And Ours and Another World passed away following health battle with neurological disease https://t.co/UHxJdB3sSs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 29, 2024

Nakon toga je dobila ulogu u legendarnom filmu iz 1967. "The Graduate from Nichols", prema novinama, ali je odustala zbog problema sa imigracijom. Na frontu sapunica, Lik se pojavila u ulozi Gven Šerman u dve epizode ​​iz 1974. "The Young and the Restless"; šest epizoda "Another World" u kom je igrala Oliv Randofh od 1976-1979; i jedna epizoda "Guiding Light" iz 1981. u kojoj je glumila Blanš Buvije.

Dženifer se povukla iz svojih glumačkih poduhvata 1980-ih i počela da radi za firmu za nekretnine Devlin MekNif kao agent za prodaju. Iza nje su ostali muž Džejms D'Aurija i brat Kenet Lik.

(Kurir.rs/DailyMail/T.J.)

Bonus video:

02:36 KOMEMORACIJA ŽARKU LAUŠEVIĆU: Jecaji i tuga u JDP-u, supruga Anita s decom u prvom redu NEMA OD BOLA