OVA LEPOTICA JE ĆERKA BANETA VIDAKOVIĆA: Napustila je Srbiju i sad živi u OVOJ EVROPSKOJ DRŽAVI, a evo kako izgleda i čime se bavi

Majda Vidaković ćerka je poznatog glumca Baneta Vidakovića, a kako glumac ranije pričao, ne provodi toliko vremena sa njim zbog svojih obaveza.

Glumac Bane Vidaković ima iza sebe brak sa novinarkom Minom Vidaković, sa kojom je proveo 20 godina i dobio dvoje dece - ćerku Majdu i sina Mateju. Posle velike ljubavi koja je dugo trajala, prema nekadašnjim pisanjima domaće štampe, tadašnja glumčeva supruga odlučila je da promeni život iz korena i našla je posao u inostranstvu.

Ćerka Baneta Vidakovića je uspešna umetnica

Sudeći po tome da je, kako je pričao, Bane doživeo razvod vrlo traumatično, oslonac i snaga bila su mu upravo deca. Iako se ne eksponira javno, ćerka Baneta Vidakovića prava je lepotica. Ona se bavi umetničkom fotografijom, ima svoj studio u kojem njena kreativnost dobija posebni izraz, a živi trenutno u Holadniji, u Amsterdamu.

Mnogi kada pogledaju Majdinu fotografiju, odmah mogu da pretpostave ko joj je otac, sudeći po tome da izuzetno liče, a očigledno je i da je talenat za umetnost nasledila upravo od njega.

Jednom prilikom glumac je otkrio čime se bavi i njegov sin Mateja, ali i kakav odnos ima sa ćerkom, te da li se viđaju, s obzirom da su geografski razdvojeni.

- Naravno da se kao i svaki roditelj susrećem sa problemom kako zaštititi decu od svih opasnosti koje vrebaju. To što sam ja svoju mladost proživeo divlje pomoglo je da sa njima imam vrlo otvoren i iskren odnos. Mislim da su dovoljno inteligentni i pametni i da su pregurali te krizne godine premda žive u jednoj veoma opasnoj zemlji, u Holandiji. Moj sin u Utrehtu studira scenario i muzičku produkciju.

Znači, ne žive u naivnoj zemlji kada je o tim stvarima reč, ali nisu uskih vidika, što je dobro. Ovde je bilo najopasnije odrastati 90-ih zato što deca nisu videla svet. Mnogi njihovi vršnjaci nikada nisu izašli ni iz Beograda, a kamoli iz Srbije. I ja sam veoma ponosan jer sam svojoj deci ispričao svoj život, i oni tačno znaju šta su glasine, a šta je istina o Banetu Vidakoviću. Oni znaju istinu o svom tati - rekao Bane Vidaković svojevremeno za "Blic ženu".

O svom braku koji je okončan razvodom pre nekoliko godina je rekao sledeće:

"E, sopstveni razvod jesam traumatično doživeo! Prosto zato jer smo 20 godina proveli u braku, a to je veoma dug period života. Ali, srećom, deca su nam porasla u međuvremenu pa su i oni to relativno lako prebrodili. Moji klinci teško podnose što mama živi u jednoj zemlji, u Holandiji, a tata u drugoj pa su oni prilično rastrzani između "Den Haga" i Beograda. Zbog Haga smo se moja bivša supruga Mina i ja i udaljili. To je bilo u vreme kada je prošlo bombardovanje, a Milošević je još bio na vlasti - istakao je glumac svojevremeno.

