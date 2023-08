ČKALJA JE BIO PRAVA PRZNICA, A PALVE VUISIĆ NAJOBRAZOVANIJI GLUMAC: Vidaković progovorio o NETRPELJIVOSTI i svađi među kolegama

Glumci misle da su obrazovani jer čitaju mnogo tekstova, a zapravo su fah idioti, kaže Bane Vidaković.

On bio je u petak gost emisije "Klapa", a prenosi Informer, i tom prilikom je ispričao mnoge interesantne stvari iz života i karijere.

foto: Promo

- Glumci često misle da su obrazovani jer zbog uloga mnogo čitaju. Mi smo zapravo fah idioti jer čitamo samo dramske tekstove. Jedan od najobrazovanijih glumaca koje sam upoznao bio je Pavle Vuisić. S njim je moglo da se razgovara o svemu. Bio je obrazovan i pametan čovek, a izgledao je kao kamiondžija. Sećam se, kad smo snimali kultnu seriju "Kamiondžije", proveo sam s njim dve večeri u kafani, a teme su nam bile od astrofizike do Modiljanija - ispričao je Bane, a zatim se osvrnuo na snimanje pomenute serije:

- Miodrag Petrović Čkalja je bio prava prznica, burno je reagovao na svaku sitnicu i nije hteo da se druži sa kolegama. Jedini je na setu imao svoju prikolicu u kojoj se odmarao. Pavle je često znao da ga zeza, na šta bi se Čkalja ljutio i ostajao satima zaključan u prikolici, pa bi snimanje kasnilo.

foto: Printscreen/Youtube

Bane je otkrio i da nikada nije želeo da postane glumac!

- Hteo sam da budem muzičar, rok gitarista, a ne glumac. Na to me je nagovorio Boris Komnenić. U mladosti smo bili veliki prijatelji i stalno sam ga smarao pitanjima šta da studiram. Boris je tada već bio na drugoj godini Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i rekao mi je da upišem glumu samo da bi me skinuo s vrata. Mislio sam da će na prijemnom biti lako, ali me je odjednom uhvatila trema, osušio mi se jezik i jedva sam nešto izmucao. Nisu me primili te godine, ali uspeo sam sledeće, kod profesora Predraga Bajčetića - kazao je Vidaković i dodao da se nije pokajao što je krenuo tim putem:

foto: Luka Šarac

- Posao mi je beg od stvarnosti, koja i nije baš tako lepa. Pogledajte kakav svet ostavljamo mlađim generacijama. U penziju neću otići, ne znam ni šta bih radio tada. Glumci ne idu u penziju, već umiru na sceni kao Milorad Mandić Manda.

Vidaković već neko vreme kuburi sa kilogramima, pa ga koleginica Sandra Bugarski stalno tera da smrša.

- Kaže da bi mi sve bilo lakše kada bih oslabio 10 ili 15 kilograma. Svaki put joj odgovorim: "Sandra, ti ne shvataš kome pričaš. Ja sam hedonista." Kada smo nedavno imali predstavu u Crnoj Gori, naterala me je da šetam od stana do pozorišta i stvarno su se videli rezultati - ispričao je glumac.

