JELISAVETA ORAŠANIN NE NOSI NIŠTA JEFTINIJE OD 450 $: U jeku priča o RAZVODU pojavila se u Areni u stajlingu koji "VRIŠTI" LUKSUZ

Jelisaveta Orašanin opet se sa decom pojavila na košarkaškoj utakmici izmedu Crvene Zvezde i Studentskog centra, kako bi podržala Miloša Teodosića u jeku priča o tome da se razvode.

Glumica je i ovog puta posebno brinula o stajlingu, pa se tako u Beogradskoj areni pojavila u autfitu u kome je dominirala roze boja.

foto: Printscreen

Ona je obukla majicu brenda “Loewe” od 450 dolara, kao i “miu miu” tašnicu, čija je cena 2.000 dolara. Uz njih je ponela i džins.

foto: Printscreen

Neizostavan deo stajlinga bio je i verenički prsten koji i dalje ne skida.

Svojevremeno je "Hello" pisao da verenički prsten Jelisavete Orašanin vredi između 10.000 i 45.000 evra i da ga čini dijamant od 2 i po karata.

Jelisaveta Orašanin inače obožava skupocene modne dodatke, a njena kolekcija se meri stotinama hiljada evra.

Da podsetimo, pre nekoliko dana došlo je do još jedne žestoke svađe između supružnika, a razlog sukoba je taj što je košarkaš prebacio glumici da nije uz njega i da se provodi kao da je nije briga ni za šta, dok on trenutno preživljava loše trenutke u karijeri.

foto: Marina Lopičić, Printscreen/Instagram

Izgleda da se problemi iz privatnog života prelivaju i na košarkaški teren. Tako je pre nekoliko dana Miloš isključen sa meča poslednjeg kola Evrolige između Efesa i Crvene zvezde. On je tad hteo i da bije sudiju, unosio mu se u lice i jurio ga po parketu, a veći incident su sprečili njegovi saigrači, koji su ga izveli sa terena. Zbog ovoga će na adresu kluba stići i kazna, koju će, po svemu sudeći, on i platiti. Na njega je sve to jako loše uticalo, pa je, otkad se vratio u Beograd, jako nervozan i neraspoložen - govori naš izvor i dodaje:

foto: Starsport/Srđan Stevanović

- Iako je očekivao supruginu podršku u ovim teškim trenucima, Jelisaveta se nije previše potresla oko svega, pa je nastavila da živi život kao da se ništa ne događa. Njega je to jako pogodilo, a posebno što mu je nedavno obećala da će se promeniti. Zbog toga su se, kad je došla u stan na Vračar, opet žestoko posvađali. Pale su teške reči, zbog čega je ona ubrzo posle toga automobilom izašla iz garaže i verovatno se uputila na Dorćol - ispričao naš sagovornik.

( Kurir.rs/ A.P. /T.B. )

