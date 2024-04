POSLEDNJA ZAJEDNIČKA FOTOGRAFIJA GLUMCA I NJEGOVE SUPRUGE SLAMA SRCA: Preminula je u 53. godini, a smrt sina nikad nisu PREBOLELI

Glumac Vorvik Dejvis saopštio je juče da je u 53. godini preminula njegova supruga Samanta Dejvis, sa kojom je proveo 33 godine u braku. Ovaj par dobio je troje dece. Njihov sin je preminuo devet dana po rođenju. Bilo je to 1991, iste godine kada su se i venčali. Njihova poslednja javna fotografija dočarava kakva je bila njihova veza i koliko su uživali jedno pored drugog.

Poslednja fotografija Samante i Vorvika Dejvisa jeste selfi od petog oktobra prošle godine. Na slici sa večernjeg izlaska blistaju od sreće.

"Večeras na sastanku sa svojom lepom ženom, dugo smo ovo čekali. Bila je previše doterana za McDonald's", poručio je glumac uz selfi na kome su pozirali nasmejani.

Fotografija je oduševila njihove fanove pa su komentarisali: "Vas dvoje ste jednostavno neverovatni", "Predivan par".

Samanta Dejvis, koja se poput supruga bavila glumom, bila je poznata po divnom osmehu.

Samanta Dejvis i Vorvik Dejvis foto: EPA/CAROLINE BREHMAN

"Bila je jedinstven karakter, uvek je videla sunčanu stranu života, imala je poseban smisao za humor i uvek se smejala mojim lošim šalama", poručio je glumac u prvoj izjavi nakon smrti svoje supruge.

Par se upoznao na snimanju filma "Willow" 1988, u kojem je glumio i njen otac Piter. Samanta je glumila u filmu "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part two" 2011, kao i u obrazovnoj seriji BBC "Through the Dragon's Eye" 1989. godine. Njen muž je osim u serijalu o čuvenom čarobnjaku, igrao i u čuvenoj filmskoj sagi "Star Wars".

Samanta je bila veoma posvećena humanitarnom radu. Bila je osnivač humanitarne organizacije Little People UK. Vorvik je koosnivač Willow Management, čiji je cilj promena načina na koji su ljudi patuljastog rasta predstavljeni na televiziji i filmu.

Glumica se 2019. jedva izborila sa sepsom. A o velikom životnom udarcu, gubitku sina Lojda, Vorvik je 2022. rekao: "Nikada to ne preboliš".

Vorvik Dejvis se dirljvim rečima oprostio od supruge, oglasila su se i njihova deca Anabel (27) i Harison (21).

Samanta Dejvis preminula je 24. marta, porodica je juče saopštila tužnu vest, navode BBC i Daily Mail.

