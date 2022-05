IDEALAN TRENUTAK ZA KUPOVINU TELEFONA JE BAŠ SADA: Neverovatni popusti za Redmi telefone

Neki odNeki od najpopularnjih telefona na svetu na do sada neviđenim sniženjima najpopularnjih telefona na svetu na do sada neviđenim sniženjima

Redmi serija telefona od svog pojavljivanja na tržištu sinonim je za pametni telefon visokog kvaliteta po pristupačnoj ceni. To i jeste razlog zašto su ovi uređaji postali globalni hit i prošle godine prešli brojku od čak 240 miliona prodatih uređaja. Ukoliko ste planirali da kupite novi telefon, sada je pravi trenutak! Kompanija Redmi do 30. juna donosi dvocifrene popuste na čuvene uređaje iz svoje ponude. Obezbedite sebi neke od globalno najpopularnijih modela po neverovatno niskim cenama i otkrijte zašto su fanovi širom sveta toliko odani Redmi telefonima.

Posebne pogodnosti za kupovinu važiće za uređaje iz do sada najpopularnijih Redmi serija, koje možete kupiti po neviđenim cenama, Redmi 9A nalazi se na popustu od 8 posto i do 30. juna njegova cena iznosi 11.999 RSD. Pored toga, Redmi 9C NFC, koji ima slične performanse kao 9A uređaj, snižen je 13 posto i njegova cena sada iznosi 12.999 RSD. Cene za uređaje iz serije 10 su snižene do čak 19 odsto i iznose 20.999 RSD za Redmi Note 10 5G 4/64, odosno 23.999 za 4/128 verziju. Cena za Redmi Note 10 Pro iznosi 32.999RSD, dok je za 10 S cena 29.999 RSD. Redmi Note 11 4/64 do kraja juna koštaće 22.999 RSD.

Model Redmi 9A našao se na petom mestu po prodaji u 2021. godini. Ovo je uređaj koji donosi veliki HD+ ekran od 6.53", obezbeđujući korisnicima impresivno vizuelno iskustvo, a zahvaljujući sertifikatu za smanjeno emitovanje plavog svetla telefon može da se koristi tokom celog dana bez bojazni od oštećenja vida.Sa baterijom velikog kapaciteta i 18W tehnologijom brzog punjenja, korisnik može da bez ograničenja gleda filmove, igra video igre ili telefonira satima. Glavna kamera od 13MP i prednja kamera od 5MP omogućuju lagodno menjanje režima fotografisanja, kako bi na najbolji mogući način svaki momenat bio zabeležen.

Tokom 2021. godine, Xiaomi je predstavio Redmi Note 10 seriju koja je nastavila sa podizanjem standarda pametnih telefona uz izvrsne, a ipak pristupačne uređaje i ubrzo postala jedna od najpopularnijih serija u istoriji ovog brenda.

Redmi Note 10 5G je jedan od najpristupačnijih pametnih telefona sa podrškom za petu generaciju prenosa podataka na tržištu. MediaTek Dimensity 700 procesor izrađen u naprednoj 7nm tehnologiji, dvostruki SIM slot i integrisan modem obezbeđuju snažne performanse ovog pametnog telefona koji konkuriše na flagship nivou. Ekran od 6,5 inča sa AdaptiveSync tehnologijom omogućava da Redmi Note 10 5G automatski prilagođava sadržaj – od strimovanja videa na 30Hz ili 60 Hz preko listanja kroz feedove društvenih mreža i igranja na čak 90Hz – pružajući ugodno iskustvo korišćenja uz optimalnu potrošnju baterije. Uz to, opremljen je glavnom kamerom od 48 MP, makro kamerom od 2 MP i senzorom dubine od 2 MP koji vam omogućava lako snimanje kvalitetnih fotografija. Štaviše, 5.000 mAh baterija sa podrškom za brzo punjenje od 18 W učiniće Redmi Note 10 5G idealnim saputnikom za celodnevnu upotrebu.

Ubedljivo najbolji uređaj ove serije je Redmi Note 10 Pro, koji podiže celokupnu seriju na viši nivo sa svojom kamerom najveće rezolucije, što ga čini mid-range kraljem mobilne fotografije. Kombinacija 108 MP senzora sa 9 u 1 binning tehnologijom i Dual nativo ISO tehnologijom snimaju najfinije detalje, pružaju veći dinamički raspon i nude niz mogućnosti za uređivanje fotografija. Zahvaljujući noćnom režimu (Night mode 2.0) kojeg pokreće RAW algoritam sa više kadrova, korisnici mogu da snime očaravajuće slike čak i u uslovima slabog osvetljenja.

Redmi Note 10S spreman je zabeležiti sve životne trenutke sa svojom četvorostrukom kamerom koja se sastoji od kamere ultra širokog ugla od 8MP za grupne snimke, makro kamere od 2MP za krupne planove i senzor dubine od 2MP za portrete. Ovaj telefon opremljen je glavnom kamerom od 64MP koja donosi ogroman napredak u odnosu na prethodnu generaciju, pa čak i nadmašuje neke vodeće modele u segmentu piksela.

Jedan uređaj iz Redmi Note 11 serije, koja je izašla ove godine i u kratkom roku oborila sve rekorde po prodaji, takođe će se naći po posebnim pogodnostima. Redmi Note 11 4/64 košta 22.999 RSD.

Popuste je moguće iskoristiti u svim ovlašćenim maloprodajama: Mi Srbija, CT Shop, Tehnomanija, WinWin, Tehnomedia, Gigatron i Dudico. Obezbedite sebi vrhunskog kvaliteta po neverovatno povoljnim cenama!

