Kupi vivo telefon, vodimo te u Katar Vreme je da strast prema fudbalu i pametnim telefonima podignemo na novi nivo. PRAVILA Kreativni konkurs traje od 10. oktobra do 4. novembra 2022. godine u 23:59. Kupovinom bilo kog vivo pametnog telefona kod ovlašćenih partnera, učesnici konkursa ostvaruju mogućnost da postanu dobitnici dva putovanja na utakmicu Brazil – Srbija, kao i drugih vrednih poklona. Potrebno je da učesnici popune prijavu na sajtu https://vivosrbija.rs/, prilože fotografiju dokaza kupovine, računa/ugovora i osmisle poruku podrške fudbalerima naše reprezentacije. Stručni žiri će do 10. novembra 2022. odabrati dva najkreativnija slogana kojima će biti dodeljena dva putovanja za dve osobe na utakmicu Brazil – Srbija, uz plaćene troškove smeštaja i prevoza. To nije sve, najkreativnije nove vivo korisnike očekuju još i tri stola za stoni fudbal i 10 vivo X80 Lite pametnih telefona! Važno je napomenuti da ova promocija važi isključivo za uređaje kupljene kod ovlašćenih vivo partnera u Republici Srbiji. Pratite nas, jer navijamo za isti tim!