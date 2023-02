Iskoristite idealnu ponudu u periodu pretprodaje za kupovinu novog vivo modela

Prilagođeni glavni jednoinčni senzor, jedinstven čip za obradu slike, kao i mogućnost punjenja baterije do 50% za samo osam minuta, samo su neke od karakteristika ovog pametnog telefona koji stiže u Srbiju

Kompanija vivo najavila je dolazak svog najnovijeg flagship modela vivo X90 Pro u Evropu. Pametni telefon treće generacije, kao rezultat globalnog partnerstva za obradu slika kompanija vivo i ZEISS, donosi izvanredne mogućnosti snimanja, kao i značajno ažuriranje performansi zahvaljujući svojoj konfiguraciji sa dva vodeća čipseta. Na vrhu liste specifikacija, nalazi se najveći senzor kamere do sada i novi, poboljšani vivo V2 čip za obradu fotografije, zahvaljujući kojem vivo zadržava svoju lidersku poziciju u oblasti snimanja u kategoriji pametnih telefona.

Posebne pogodnosti za kupovinu vivo X90 Pro u periodu pretprodaje u Srbiji

Od 24. februara do 9. marta traje period pretprodaje u okviru kog će korisnici moći da dobiju specijalne pogodonosti pri kupovini. Pored popusta 20.000 RSD kod ovlašćenih vivo partnera, dobijate dodatnu godinu garancije na uređaj (2+1 godina) i tri meseca dodatne garancije na lom ekrana. Garancija na vivo X90 Pro važi uz račun/ugovor kao dokaz o kupovini, bez potrebe za dodatnom registracijom.

„Drago nam je što će korisnici konačno upoznati naš najnoviji flagship pametni telefon za mobilnu fotografiju. vivo X90 Pro kombinuje vodeće tehnologije za snimanje koje su razvijene u saradnji sa kompanijom ZEISS, sa najnovijim vivo računarskim tehnologijama, ali i tehnologijama koje su rezultat saradnje sa kompanijom MediaTek. Sve u cilju kako bi neki od najzahtevnijih izazova fotografije i video snimanja, uključujući scene snimanja pri slabom osvetljenju bili prevaziđeni“, izjavio je Nikola Stanojević, Country Manager kompanije vivo za Srbiju. „Radujemo se reakcijama i povratnim informacijama naših korisnika i partnera i uvereni smo da će novi član X serije ponovo biti među najboljim uređajima za mobilno snimanje u industriji“.

„Trenutno se granice u snimanju mobilnim telefonom dramatično pomeraju: dobar kvalitet slike postao je ključan faktor kada je u pitanju fotografija nastala kamerom pametnog telefona, a najnoviji flagship modeli, kao što je vivo X90 Pro, omogućavaju fotografije profesionalnog kvaliteta. Hardver i softver funkcionišu kao jedan savršen tim osnažen veštačkom inteligencijom. Ovo omogućava korisnicima da ostvare profesionalne rezultate bez potrebe za velikim znanjem o fotografiji“, rekao je Oliver Schindelbeck, viši menadžer za snimanje pametnim telefonima, ZEISS Consumer Products.

Veliki korak napred zahvaljujući moćnim specifikacijama

Najnoviji uređaj koji dolazi kao rezultat vivo i ZEISS globalnog partnerstva, donosi niz poboljšanja, kako bi korisnicima ponudio izvanredno iskustvo fotografisanja i video snimanja. Ovo uključuje novorazvijeni sistem trostruke glavne kamere, koji značajno povećava osetljivost na svetlost, prirodnu obradu boja i stabilizaciju slike za intuitivno iskustvo korišćenja kamere, omogućavajući i profesionalcima i početnicima da zabeleže izvanredne trenutke.

Na samom čelu je, do sada najveći prilagođeni jednoinčni IMX989 senzor. U poređenju sa drugim uređajima koji poseduju jednoinčni senzor, sa svojih 50 megapiksela nudi veliki otvor blende f/1,75 i velike piksele od 3,2 mikrona u 4-u-1 konfiguraciji, omogućavajući veći unos svetlosti po pikselu, što omogućava jasnije i oštrije fotografije. Fotoosetljiva oblast senzora je povećana za 77% u odnosu na prošlogodišnji flagship model, vivo X80 Pro, sa povećanjem kapaciteta za unos svetlosti do 43%.

Portretna kamera od 50 megapiksela, sa konfiguracijom od 50 milimetara sa fiksnim fokusom takođe predstavlja ključan faktor za ovaj uređaj. Iza sočiva se nalazi senzor IMX758, koji postiže otvor blende od f/1,6, omogućavajući snimanje portreta sa suptilnim detaljima, čak i u uslovima slabog osvetljenja. Nadovezujući se na dobro poznate i voljene portretne funkcije svog prethodnika, novi uređaj donosi dodatno poboljšani kvalitet portretne kamere, pravo na dlan svih korisnika vivo X90 Pro.

Trojac kamera zaokružuje širokougaona kamera sa ultra-niskim izobličenjem od 108 stepeni, sa Sony IMX663 senzorom od 12 megapiksela i otvorom blende f/2,0 - omogućavajući savršen snimak čak i kada stojite blizu subjekta.

X90 Pro uvodi modifikovanu tehnologiju optičke stabilizacije slike (OIS), koju je razvio vivo, omogućavajući inteligentniju i precizniju korekciju stabilizacije u poređenju sa standardnom optičkom stabilizacijom slike, zahvaljujući kojoj postiže CIPA nivo 4 stabilizacije slike, što ukazuje na profesionalni nivo podešavanja.

Funkcije profesionalne kamere za snimanje i danju i noću

vivo X90 Pro ne poseduje samo unapređene senzore, već i posebno napravljen čip za obradu slike, nazvan vivo V2. Sadrži interno razvijene AI algoritme. Povrh toga, ima ZEISS optiku sa T* premazom, kako bi se dodatno poboljšale mogućnosti noćne fotografije i astrofotografije, čineći X90 Pro izvanrednim saveznikom koji u svakom trenutku daje izuzetne rezultate..

Zahvaljujući napretku u razvoju hardvera i softvera, X90 Pro sada može da snima 4K video zapise u uslovima slabog osvetljenja, uz jasnoću snimka čak i pri visokim ISO podešavanjima, zahvaljujući algoritmu za smanjenje šuma. Takođe ima mogućnost snimanja slike zvezdanog neba direktno iz ruku, zahvaljujući Handheld Astro režimu, dok se AI Night View nosi sa izazovom dobijanja preciznijih tonova boja u noćnoj fotografiji.

X90 Pro predstavlja funkciju ZEISS Natural Color 2.0; Ovo je aspekt kome su vivo i ZEISS posvetili posebnu pažnju, kako bi boje bile predstavljene sa više autentičnosti i tačnosti, čineći snimke verodostojnim onome što vidimo ispred nas.

Još jedna moćna karakteristika koja je omogućena zahvaljujući sistemu za snimanje koji su razvile vivo i ZEISS jeste Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot, koji čini snimanje pokreta lakšim nego ikada. Kašnjenje od nula sekundi znači da korisnici, vide pred sobom ono što i zabeleže svojim uređajima, čak i pri slabom osvetljenju. U Sports i Night Sports režimima, kombinacija brzog zatvarača i algoritma za detekciju pokreta može u trenutku da zamrzne kadrove, zadržavajući svaki subjekt koji se brzo kreće čistim i jasnim, kao što je, na primer, balon u trenutku pucanja.

Konačno, zahvaljujući efikasnom jednoinčnom senzoru, ovaj pametni telefon sadrži kreativne efekte koje su zajednički razvili vivo i ZEISS, kao što je ZEISS Cine-flare Portrait, koji simulira efekat odbljeska koji se vidi u mnogim poznatim filmovima, kao i snimanje jedinstvenih minijaturnih gradskih pejzaža, koristeći ZEISS Miniature Effect, kako bi se omogućila minijaturna percepcija - zadržavajući oštrinu malog dela pejzaža, stvarajući iluziju minijaturne scene bez potrebe za naknadnom obradom.

Bezbrižno punjenje: do 50% za nešto više od 8 minuta

X90 Pro podržava 120W Dual-Cell FlashCharge koji, u kombinaciji sa ekvivalentno velikom baterijom od 4870 mAh, poboljšava i brzinu punjenja i trajanje baterije. X90 Pro takođe podržava dobro poznati 50W bežični FlashCharge, predstavljen sa prošlogodišnjim modelom X80 Pro.

Novi predstavnik X serije nudi dva režima punjenja: režim brzog punjenja i normalnog punjenja. U režimu brzog punjenja, X90 Pro se može napuniti do 50% za 8 minuta i 10 sekundi i. Normalan režim je idealan za svakodnevno punjenje, i potrebno je samo 29 minuta da se baterija napuni do 100%. Štaviše, uređaj ima 24-dimenzionalnu bezbednosnu zaštitu i TUV Rheinland sertifikat za bezbedan sistem brzog punjenja za garantovanu sigurnost punjenja.

Moćan i svestran uređaj vrhunskih performansi

vivo X90 Pro je flagship uređaj za snimanje sa dva čipa. Moćna obrada je podržana konfiguracijom dvostrukog čipseta: glavni predstavlja mobilnu platformu MediaTek Dimensity 9200, u kombinaciji sa vivo V2 čipom, koja omogućava uređaju da postigne AnTuTu Benchmark rezultat u rasponu od 1,26 miliona. Ostatak specifikacije je zaokružen sa 12 GB LPDDR5X memorije i 256 GB UFS 4.0 skladišnog prostora, pojačanom vivo proširenom RAM koja dodaje dodatnih 8 GB virtuelne memorije po želji, i UFS Deep Defragmentation, koja nudi nesmetan multitasking i obradu podataka.

Ono što komponente koje naporno rade održava hladnim i sprečava pregrejavanje je unapređeni sistem tečnog hlađenja parne komore. 24-slojna struktura hlađenja, koja je povećana za više od trećine u odnosu na prethodnu verziju, pokriva površinu od 4.002 kvadratnih mm. Pored toga, inovativni dizajn okvira smanjuje prenos toplote od CPU do okvira telefona, zadržavajući oblasti u kojima ruke dodiruju telefon kada se drže horizontalno, do 2 stepena hladnije u scenarijima velikog opterećenja kao što je intenzivno igranje igara.

Prijatno i bezbedno gledanje u ekran, zahvaljujući smanjenom plavom svetlu

Ceo prednji deo telefona je rezervisan za ekran od 6,78 inča, koji omogućava imersivne efekte i naprednu zaštitu očiju. Ekran je napravljen od novog luminiscentnog materijala, koji efikasno smanjuje plavo svetlo. Visokofrekventna impulsno-širinska modulacija, na frekvenciji do 2160 Hz, drastično smanjuje treperenje ekrana, a zahvaljujući preciznom zatamnjivanju, osvetljenost ekrana se može fino podesiti svake sekunde kako bi odgovarala uslovima spoljašnjeg osvetljenja, čineći gledanje prijatnim za korisnike.

Prave boje i na ekranu: ZEISS prirodna boja

Po prvi put, ZEISS prirodna boja ekrana, kroz ZEISS Natural Color Display, je sada dodata kao opcija u podešavanjima stilova boja ekrana, pored osnovnog režima prikaza, kako bi se osiguralo da ekran ne utiče na snimljene boje. Sada se svaki pojedinačni ekran vivo X90 Pro kalibriše kako bi se prikaz boja ekrana u potpunosti poklapao sa onim što ljudsko oko može da vidi.

Za one koji uživaju u strimingu video sadržaja ili igranju video igara, veliki, zakrivljeni ekran X90 Pro može da reprodukuje 1,07 milijardi boja i 100% DCI-P3 širok spektar boja, pružajući bogate i verodostojne boje. Povrh svega, ekran se može pohvaliti HDR10+ i SGS smanjenim plavim svetlom, smanjenim zamućenjem pri pokretu, smanjenim treperenjem, AI sertifikatima za smanjeno plavo svetlo, kao i brzinom osvežavanja do 120 Hz, što je idealno za igranje igara.

X90 Pro takođe poseduje Dual Stereo zvučnik, X-Axis Linear Motor za imersivnije audio-vizuelno iskustvo i bogate taktilne povratne informacije za vrhunsko igranje mobilnih igara.

Autentičan novi dizajn za vrhunsko iskustvo

Novi X90 Pro dolazi sa hrabrim novim dizajnom inspirisanim Fibonačijevom spiralom za uravnotežen i jedinstven izgled. Horizontalna traka, nazvana Skyline, nalazi se na poleđini veganske kože kako bi se funkcionalne zone jasno podelile. Dizajn preseka balansira vizuelni fokus, čineći modul kamere veoma jasnom karakteristikom dizajna.

Oslanjajući se na dizajn profesionalnih kamera, X90 Pro integriše tri zadnje kamere u jedno „veliko oko“ kako bi stvorio integrisan celokupni izgled, koji predstavlja moćni sistem kamera iznutra. Obložen Corning Gorilla staklom i ultra-tvrdim premazom, na površini, ukupna tvrdoća staklenog sočiva dostiže 6 po Mosovoj skali tvrdoće minerala, za dodatnu čvrstinu i otpornost na padove i ogrebotine.

Ekran X90 Pro je zaštićen najnovijim SCHOTT Xensation® Up zaštitnim staklomii. Ovo hemijski ojačano litijum-aluminosilikatno staklo pomaže u sprečavanju pucanja ekrana i omogućava uređaju da zadrži elegantnu zakrivljenost ekrana i obezbeđuje visoku otpornost. U testovima na pad, Xensation® Up može da izdrži padove sa dvostruko veće visine od konvencionalnog aluminosilikatnog (AS) stakla.

X90 Pro dolazi u klasnično otmenoj Legend Black boji. Zadnja strana je prekrivena mekom teksturisanom ekološkom veganskom kožom, koja je otporna na mrlje i habanje. X90 Pro ima ocenu IP68 za otpornost na vodu i prašinu.

Cena i dostupnost

Novi flagship vivo X90 Pro biće dostupan u Srbiji kod ovlašćenih vivo partnera od 10. marta 2023. po preporučenoj ceni od 139.999 RSD.

Idealna ponuda, samo u periodu pretprodaje! Kompanija vivo korisnicima u Srbiji nudi dodatnu pogodnost za kupovinu uređaja u periodu pretprodaje koji će trajati od od 24.02. do 09.03.2023. godine. Kupovinom vivo X90 Pro telefona u promotivnom periodu korisnici ostvaruju pravo na popust od 20.000 RSD na uređaj, dodatnu godinu garancije na uređaj (2+1 godina) i tri meseca dodatne garancije na lom ekrana. Garancija na vivo X90 Pro važi uz račun/ugovor kao dokaz o kupovini, bez potrebe za dodatnom registracijom. Promocija važi za uređaje kupljene kod ovlašćenih vivo partnera. Više o pre-order periodu možete saznati na @vivomobilers.

Podaci o punjenju rezultat su vivo laboratorijskih merenja. Testno okruženje: temperatura okoline i pametnog telefona od 25℃±1℃. Uslovi testiranja: 1% kapaciteta baterije, u režimu brzog punjenja, sve usluge i funkcije su isključene osim poziva, isključenog ekrana i korišćenog zvaničnog standardnog punjača i kabla za prenos podataka. Stvarni podaci mogu da variraju u zavisnosti od okruženja za testiranje, situacije punjenja, originalne temperature telefona, dugotrajnog trošenja baterije i drugih faktora.

ii Za više informacija o SCHOTT Xensation® Up zaštitnom staklu, posetite sajt kompanije: https://www.schott.com/en-gb/products/xensation/product-variants/xensation-up.

iii Profesionalni laboratorijski testovi su pokazali da X90 Pro ispunjava IP68 rejting (IEC 60529). Ova zaštita štiti vaš telefon od vode i prašine tokom svakodnevne upotrebe i nudi poboljšanu izdržljivost.

O kompaniji vivo

vivo je tehnološka kompanija koja stvara odlične proizvode utemeljene na vrednosti zasnovane na dizajnu, sa centralnim fokusom na pametne uređaje i inteligentne usluge. Cilj kompanije je izgradnja mosta između ljudi i digitalnog sveta. Zahvaljujući jedinstvenoj kreativnosti, vivo pruža korisnicima sve ugodniji digitalan život. Vodeći se osnovnim vrednostima kompanije, koje uključuju Benfen*, sa fokusom na dizajn i korisničko iskustvo, kao i kontinuirano učenje i timski duh, vivo je implementirao strategiju održivog razvoja, sa vizijom da postane korporacija svetske klase, sa još većim fokusom na društvenu odgovornost.

Okupljanjem i razvijanjem najboljih lokalnih talenata, sa ciljem pružanja vrhunskog kvaliteta, vivo je podržan kroz mrežu razvojno-istraživačkih centara, smeštenih u Šenženu, Donguanu, Nanđingu, Pekingu, Hangzou, Šangaju i Šijanu, fokusirajući se na razvoj najsavremenijih potrošačkih tehnologija, uključujući 5G, veštačku inteligenciju, industrijski dizajn, sistem za fotografisanje i druge nadolazeće tehnologije. vivo je takođe osnovao inteligentnu mrežu proizvodnih baza (uključujući ovlašćeni proizvodni centar), gde proizvodi približno 200 miliona pametnih telefona godišnje. Do sada, vivo je razgranao prodajnu mrežu u više od 60 zemalja i regiona i uživa poverenje više od 400 miliona korisnika širom sveta.

* ,,Benfen” je pojam u kineskom jeziku koji opisuje stav raditi prave stvari na pravi način – što je idealan opis misije kompanije vivo, da gradi tehnologiju za opšte dobro.

O novostima u kompaniji vivo možete saznati na vivo.com/rs

