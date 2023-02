HONOR najavljuje globalno lansiranje HONOR Magic5 serije i HONOR Magic Vs na MWC 2023

Globalni tehnološki brend HONOR je danas na sajmu Mobile World Congress 2023 predstavio svoj novi pristup tehnologiji okrenutoj ka ljudima, pod nazivom „Tehnologija koja inspiriše”. Tokom događaja, HONOR je oživeo svoju dual-flegšip strategiju i najavio globalno lansiranje HONOR Magic5 serije i HONOR Magic Vs – najnoviji predstavnici još jedne uspešne HONOR Magic serije, namenjeni korisnicima širom sveta sa idejom da dožive pravo iskustvo flegšip telefona.

Tokom MWC 2023 HONOR događaja zvanično je predstavljen i najnoviji član HONOR Magic5 serije – HONOR Magic5 Lite. Uređaj je nedavno osvojio 1. mesto kao pametni telefon sa najboljom performansom baterije od strane DXOMARK, afirmišući položaj HONOR Magic5 serije kao lidera kvaliteta, performanse i inovacije u industriji pametnih telefona.

„Posvećen ispunjavanju stvarnih potreba kupaca, HONOR usvaja pristup inovacijama proizvoda koji je fokusiran na ljude, nudeći intuitivna tehnološka rešenja za poboljšanje svakodnevnog života korisnika”, rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd. „HONOR Magic5 Pro, naš najnoviji flegšip model koji će zadovoljiti i najzahtevnije korisnike i HONOR Magic Vs, naš prvi flegšip sa sklopivim ekranom koji će biti lansiran na globalnom tržištu, pomeraju standarde industrije u svakom aspektu korisničkog iskustva sa pametnim telefonima, u skladu sa našom vizijom da omogućimo pametniji život za sve.”

Predstavljamo potpuno novi HONOR Magic5 Pro

Opremljen nizom značajnih unapređenja, ovaj flegšip model, HONOR Magic5 Pro, može se pohvaliti novinama u dizajnu, ekranu, fotografiji i performansama, pomerajući nekoliko standarda u industriji kako bi pružio najbolje korisničko iskustvo u klasi.

Najnovini Star Wheel dizajn inspirisan Gaudijevom krivom

Inspirisan kultnim dizajnom Eye of Muse, HONOR Magic5 Pro razvija koncept, redizajnirajući i uvodeći sistem trostruke kamere Star Wheel. Odajući počast Antoniju Gaudiju, HONOR Magic5 Pro ima simetrične dvostruko zakrivljene, jako uske okvire sa obe strane i Star Wheel dizajn trostruke kamere koji je centralno pozicioniran na zadnjoj strani, spajajući prelepe obline iz prirodnih pejzaža i moderne arhitekture u dizajn modernog uređaja koji predstavlja harmoničnu kombinaciju umetnosti i tehnologije.

Premijum ekran na vrhu DXOMARK rang liste

Opremljen 6.81-inčnim LTPO ekranom[1] sa jedinstvenim floating ekranom zakrivljenim sa sve četiri strane, HONOR Magic5 Pro garantuje izuzetno iskustvo gledanja, bilo da surfujete, igrate se ili čitate. Opremljen novom tehnologijom koja pojačava svetlinu ekrana (Display Luminance Enhancement), HONOR Magic5 serija isporučuje nivo svetline koji ide do 1800 nita[2], obezbeđujući jasne slike čak i pod jakim sunčevim svetlom. Sa dvostrukom kalibracijom svetline (Dual-Luminance Calibration) za prosečnih 120 nita svetline unutra i 800 nita svetline napolju, HONOR Magic5 Pro obezbeđuje ekran sa najpreciznijim bojama u industriji.

HONOR Magic5 Pro poseduje zasebni čipset ekrana[3] (Discrete Display Chipset) kako bi se unapredio vizuelni kvalitet pokretnih slika. Dok nudi stalno aktivni HDR efekat kako bi pojačao jasnoću video zapisa, čipset isporučuje visok broj frejmova uz malu potrošnju za glatko i dugo gejming iskustvo. Sertifikovan HDR10+ i IMAX Enhanced, HONOR Magic5 Pro omogućava korisnicima da uživaju u video snimcima i filmovima sa optimizovanim kvalitetom slike.

HONOR Magic5 Pro ima malu emisiju plavog svetla koja smanjuje opterećenje očiju kod korisnika i koja je sertifikovana od strane TÜV Rheinland[4], dok Dynamic Dimming opcija simulira prirodno svetlo kako bi se ublažio zamor očiju. Druge inovativne funkcionalnosti koje ne smetaju očima su Circadian Night Display za bolji kvalitet sna i prvi LTPO ekran u industriji sa 2160Hz[5] Pulse Width Modulation (PWM) Dimming tehnologijom koja minimizira treperenje ekrana, što ga čini savršenim za sve koji žele da provedu dugo vremena gledajući u svoj pametni telefon.

Sveukupne performanse HONOR Magic5 Pro ekrana ostvarile su rezultat od 151, postavljajući ovaj uređaj na 1. mesto DXOMARK liste.

DXOMARK 1. mesto i u kategoriji sistema kamere

HONOR Magic5 Pro zauzeo je i 1. mesto u rangiranju najbolje kamere prema DXOMARK-u sa rezultatom 152, što je najviši rezultat koji je postigla jedna kamera pametnog telefona. Donoseći izuzetno fotografsko iskustvo, HONOR Magic5 Pro je opremljen kombinacijom tri glavne kamere: 50MP širokougaona kamera, 50MP ultra-širokougaona kamera i 50MP telefoto kamera[6]. Sa povećanom veličinom senzora za superiorne performanse na polju upijanja svetla, sistem kamera svaki put pravi fotografije sa prefinjenim detaljima, bez obzira na svetlosne uslove. Ultra Fusion Computational Optics je optički algoritam koji upotpunjava sistem kamera i drastično unapređuje jasnoću slika na 3.5x-100x nivou zuma, odvajajući ovaj uređaj od drugih pametnih telefona na tržištu.

Opremljen sa potpuno novim HONOR Image Engine, HONOR Magic5 Pro predstavlja potpuno novi Millisecond Falcon Capture algoritam, koji dozvoljava korisnicima da uslikaju kompleksne momente jednostavno i jasno. Korisnici mogu jasno i brzo da fotografišu momente u slabim svetlosnim uslovima zahvaljujući Super Night Capture mogućnostima. Pored toga, HONOR Magic5 serija poseduje i AI Motion Sensing Capture[7], koji može automatski da detektuje najvišu tačku skoka i da uhvati taj frejm u visokoj rezoluciji. Da bi se ova tehnologija istestirala, HONOR je dobio zvanje smartfon partnera Ginisove knjige rekorda (GUINNESS WORLD RECORDS TM), kako bi slikao zvanični pokušaj da se obori svetski rekord u najvišem zakucavanju sa loptom koja se provlači između nogu.

Omogućavajući početnicima da prave snimke vrhunske klase, HONOR Magic5 serija poseduje IMAX Enhanced Movie Master, omogućavajući korisnicima da snimaju i uređuju zapanjujuće video snimke, na svom pametnom telefonu.

Unapređena privatnost i bezbednost za sveobuhvatnu zaštitu

HONOR Magic5 Pro poseduje Dual-TEE bezbednosni sistem razvijen zajedno sa kompanijom Qualcomm, koji nudi hardversku zaštitu za korisničke podatke. HONOR Magic5 serija je opremljena sa zasebnim bezbednosnim čipsetom (Discrete Security Chipset) čime se obezbeđuje maksimalna bezbednost za šifre i biometrijske podatke kao što su identitet lica i otisak prstiju.

Sa značajnim unapređenjima za AI Privacy Call 2.0[8], revolucionarno rešenje kompanije HONOR za „curenje zvuka”, HONOR Magic5 Pro predstavlja prvu Sound Energy Spatial Control tehnologiju, koja generiše suprotne zvučne talase kako bi sprečavala curenje zvuka i obezbeđuje privatne pozive. Obezbeđujući 100%[9] unapređenja u jačini zvuka za bolje iskustvo tokom komunikacije, AI Privacy Call 2.0 osigurava da čak i kada ste u gužvi, ali u tihom okruženju kao što je lift, ljudi oko vas ne mogu jasno da čuju glas vašeg sagovornika.

Flegšip performanse obezbeđene najsavremenijom tehnologijom

Podržan najnovijom Snapdragon® 8 Gen 2 mobilnom platformom, HONOR Magic5 Pro donosi flegšip performanse bez premca, omogućavajući naprednu produktivnost i zabavu u svakom trenutku. Sa prvom u industriji, nezavisnom arhitekturom Wi-Fi i Bluetooth antena, HONOR Magic5 Pro unapređuje Wi-Fi performanse za 200%[10] i smanjuje Wi-Fi latenciju za 30%[11] u poređenju sa tradicionalnim dizajnom antena u industriji, donoseći korisnicima ultimativnu fleksibilnost i mobilnost za rad i zabavu.

Podržavajući 66W žično i 50W bežično HONOR SuperCharge[12], HONOR Magic5 Pro dolazi sa velikom baterijom kapaciteta 5100 mAh[13] kako bi se omogućilo celodnevno korišćenja bez prekida.

HONOR Magic5 Pro ima najnoviji MagicOS 7.1 koji se bazira na Android 13 operativnom sistemu i nudi niz pametnih funkcija, kao što su MagicRing za saradnju na više uređaja i Magic Text za pametno prepoznavanje teksta, koje pomaže korisnicima da dodatno povećaju svoju produktivnost.

HONOR Magic5 Lite: Dugotrajna i snažna baterija

Kao najnoviji član HONOR Magic5 serije, HONOR Magic5 Lite donosi niz unapređenja, uključujući 6.67- inčni AMOLED zakrivljeni ekran sa impresivnim odnosom ekrana i kućišta od 93% i rezolucijom od 2400x1080 piksela, tehnologijom smanjenog emitovanja plavog svetla i velikom baterijom od 5100mAh koja podržava 3 dana umerene, kao i 2 dana intenzivne upotrebe (testirano od strane DXOMARK). Ovaj telefon pokreće Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobile Platform, kao i poslednja verzija Magic UI 6.1 operativni sistem zasnovanog na Android 12, čime pruža besprekornu produktivnost i zabavu. Sa svojim elegantnim dizajnom, velikom baterijom i izuzetnim ekranom, HONOR Magic 5 Lite je odličan izbor za današnje generacije kojima je potrebno kvalitetno iskustvo pametnog telefona, po pristupačnoj ceni.

HONOR Magic Vs savitljivi telefon stiže na globalno tržište

HONOR Magic Vs je prvi telefon sa sklopivim ekranom kompanije HONOR koji debituje na tržištu van Kine. HONOR Magic Vs ima izuzetan dizajn i unapređenja na polju dizajna i performansi koja podižu iskustvo savitljivog pametnog telefona na viši nivo. U pitanju je savršen saputnik za biznismene kojima je kvalitet i luksuz na prvom mestu, kao i za one koji mobilnu zabavu stavljaju iznad svega. Ovaj uređaj nudi vrhunski spoj stila i sadržaja.

Revolucionarni dizajn šarki

HONOR Magic Vs je izuzetno tanak i lagan, sa samo 12.9 mm[14] debljine kada je zaklopljen i 267 g[15] težine. Uprkos svom kompaktnom formatu, HONOR Magic Vs poseduje bateriju od 5000 mAh[16], što je najveći kapacitet među telefonima sa savitljivim ekranom ispod 270g koji su dostupni danas.

Revolucionarna, lagana šarka bez zupčanika koja je pažljivo izrađena korišćenjem tehnologije livenja iz jednog komada smanjuje broj strukturnih komponenti sa 92, u prethodnoj generaciji, na samo 4[17], i glavni je „krivac” za malu težinu HONOR Magic Vs telefona. Sa izuzetnom izdržljivošću, šarka može da izdrži preko 400.000 savijanja[18] po TÜV Rheinland testiranju, što je ekvivalentno korišćenju više od deset godina, ukoliko se telefon otvara 100 puta dnevno, čime su postavljene nove granice za dizajn pametnih telefona.

Zahvaljujući sofisticiranoj strukturi šarke, HONOR Magic Vs se savija čvrsto, bez razmaka i ima skoro potpuno ravan ekran kada je rasklopljen, što je karakteristika koju konkurentski uređaji sa savitljivim ekranom na tržištu ne nude.

Dva ekrana pružaju izuzetno iskustvo gledanja

Kako bi se produktivnost podigla na maksimum, HONOR Magic Vs poseduje 6.45-inčni eksterni ekran[19] sa 21:9 odnosom stranica i 90% odnosom ekrana i tela uređaja[20]. Kada je rasklopljen, HONOR Magic Vs donosi iskustvo poput korišćenja tableta sa veoma širokim 7.9-inčnim internim ekranom[21], omogućavajući korisnicima da rade više stvari istovremeno i jednostavno pregledaju različite sadržaje.

Opremljen rešenjima koja ne zamaraju oči, HONOR Magic Vs poseduje Dynamic Dimming, Circadian Night Display i 1920Hz Pulse Width Modulation (PWM) Dimming, najveću frekvenciju koja je ikada postignuta na trenutnom tržištu pametnih telefona sa savitljivim ekranima, kako bi se efikasno smanjili efekti digitalnog naprezanja očiju i umora.

Superiorne konfiguracije za moćno korisničko iskustvo

HONOR Magic Vs je opremljen sa impresivnim sistemom tri zadnje kamere koji se sastoji od 54MP IMX800 glavne kamere, 50MP ultra-širokougaone i makro glavne kamere i 8MP kamere sa 3x optičkim zumom, čime se obezbeđuje izuzetno iskustvo fotografije, bez obzira na uslove fotografisanja[22].

Podržan Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform[23], HONOR Magic Vs obezbeđuje napredne performanse sa većom energetskom efikasnošću za brzo i efikasno korisničko iskustvo. Pomoću HONOR Turbo X engines, korisnicima se obezbeđuje bolja autonomija baterije i efikasno iskustvo u radu.

HONOR Magic Vs koristi najnoviji HONOR MagicOS 7.1 baziran na Android 13 operativnom sistemu. Pored HONOR Connect, za saradnju na više uređaja, i Magic Text, za pametno prepoznavanje teksta, flegšip sa savitljivim ekranom poseduje Smart Multi-window i APP Extender za rad više stvari u isto vreme u okviru jedne aplikacije i rad sa više aplikacija u isto vreme i u okviru iste aplikacije, pomažući korisnicima da uštede svoje vreme.

Boje, cene i dostupnost na globalnom tržištu

Dizajniran za one sa avanturističkim duhom, HONOR Magic5 Pro je dostupan u Black i Meadow Green[24] boji, dok će HONOR Magic5 dostupan u Black i Blue boji[25], inspirisano čudima prirode.

HONOR Magic5 serija će biti dostupna počev od drugog kvartala, 2023. godine. HONOR Magic5 će koštati 899 evra (8G+256GB), dok će HONOR Magic5 Pro biti dostupan po ceni od 1199 evra (12G+512GB).

Sa dve zadivljujuće boje, Cyan i Black[26], HONOR Magic Vs cena ovog urešaja iznosiće 1599 evra.

Poslednji predstavnik HONOR Magc5 serije, HONOR Magic5 Lite biće dostupan u Emerald Green, Titanium Silver i Midnight Black boji i biće prvi telefon iz pomenute serije dostupan na našem tržištu.

Dostupnost modela i boja, kao i cene uređaja mogu se razlikovati u zavisnosti od tržišta.

O HONOR-u

HONOR je vodeći svetski proizvođač pametnih uređaja. Kroz svoje usluge i proizvode, nastoji da stvori inteligentniji svet za sve i da se zahvaljujući svojim inovacijama pozicionira kao globalni tehnološki brend. Sa primarnim fokusom na istraživanje i razvoj, posvećen je razvoju tehnologije koja omogućava ljudima širom sveta da još više napreduju, pružajući im slobodu da postignu i učine više. Njegov portfolio se sastoji od visokokvalitetnih pametnih telefona, tableta, prenosnih računara i nosivih uređaja koji odgovaraju svakom budžetu. Takođe, ovi uređaji su inovativni, premijum, pouzdani i korisnicima olakšavaju svakodnevicu.

[1] Dostupno samo na Pro verziji. Standardna verzija je opremljena sa 6.73-inčnim OLED ekranom. Sa zakrivljenim uglovima, dijagonala ekrana iznosi 6.81 inča, kada je merena kao standardni četvorougao (stvarno vidno polje je nešto manje). [2] Dostupno samo na Pro verziji. Standardna verzija ima maksimalnu svetlinu od 1600 nita. [3] Dostupno samo na Pro verziji. [4] Ekran je prošao TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikaciju. Ovaj proizvod nije namenjen korišćenju u medicinske svrhe i nema terapeutsku funkciju. [5] Ekran podržava maksimalno PWM zatamnjivanje od 2160 Hz, koji se koristi u uslovima slabog svetla. Molimo pogledajte stvarno iskustvo. Telefon nije *medicinska oprema i nije dostupan za lečenje. [6] Ova kombinacija kamera je dostupna samo na Pro verziji. Standardna verzija ima 54 MP širokougaonu glavnu kameru, 50 MP ultra-širokougaonu kameru i 32 MP telefoto kameru. Pikseli na slikama i video snimcima se mogu razlikovati u zavisnosti od različitih režima. Molimo vas da pogledajte realne uslove. [7] AI Motion Sensing Capture podržava inteligentni okidač velike brzine, koji brzo snima izuzetne momente ljudi koji se smeju, skaču, trče i slično, ili kretanja mačaka i pasa. Realni efekti se mogu razlikovati u zavisnosti od scenarija korišćenja. [8] AI Privacy Call funkcioniše kada je jačina zvuka na osmom podeoku ili jača. Ova funkcionalnost smanjuje curenje zvuka, ali ne omogućava potpunu izolaciju zvuka, osećaj curenja zvuka je povezan sa nivoom buke u okruženju. Molimo vas da pogledate svoje realno iskustvo. [9] Podaci HONOR laboratorija u poređenju sa prethodnom generacijom. [10] Podaci HONOR laboratorija . [11] Podaci HONOR laboratorija . [12] 50 W bežično HONOR SuperCharge je dostuopno samo na Pro verziji. Maksimalna podržana snaga punjenja preko kabla je 66 W sa originalnim HONOR SuperCharge i kablom. Maksimalna snaga bežičnog punjenja je 50 W sa 50 W punjačem. Realni podaci se mogu razlikovati prema individualnim proizvodima, verzijama softvera, uslovima primene i faktorima okruženja. Bežični punjač se kupuje posebno. [13] Tipična vrednost. Deklarisani kapacitet neizmenjive baterije je 5.000 mAh. [14] HONOR Magic Vs je debeo 12,9 mm (savijen ekran) i 6,1 mm (otvoren ekran). Dimenzije proizvoda se mogu razlikovati prema konfiguraciji, proizvodnom procesu i metodama merenja. Specifični detalji su tu samo zarad reference. [15] Podaci iz HONOR laboratorija. Najlakša verzija teži 261 g i dolazi sa leđima od veganske kože. Ukupna težina uključuje i bateriju. Stvarna težina može da varira usled konfiguracije proizvoda, proizvodnih procesa i metoda merenja. [16] Tipični kapacitet. Deklarisani kapacitet je 4900 mAh. [17] Podaci iz HONOR laboratorija upoređeni sa HONOR Magic V. [18] Podaci iz HONOR laboratorija. [19] Sa zakrivljenim uglovima ekrana, dužina dijagonale spoljnog ekrana je 6,45 inča kada se meri kao standardni pravougaonik (prava vidljiva površina je malo manja). [20] Podaci iz HONOR laboratorija. [21] Sa zakrivljenim uglovima ekrana, dužina dijagonale glavnog ekrana je 7.9 inča kada se meri kao standardni pravougaonik (prava vidljiva površina je malo manja). [22] Prednja kamera je 16MP. Kamere su dostupne na unutrašnjem i spoljašnjem ekranu. Pikseli se mogu razlikovati u različitim režimima fotografije. Molimo vas da pogledajte realne uslove. [23] Qualcomm i Snapdragon su registrovani zaštitni znaci kompanije Qualcomm Incorporated, registrovane u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. [24] Dostupnost boja se može razlikovati prema regionu. [25] Dostupnost boja se može razlikovati prema regionu. [26] Dostupnost boja se može razlikovati prema regionu.

