OVO JE ALBANKA KOJA "VLADA IZ SENKE": Mira ima 34 godine i napravila je POTRES kada je preuzela ovu kompaniju

Velika vest u IT svetu ovih dana je da je Sem Altman smenjen sa pozicije izvršnog direktora kompanije OpenAI i da ga je zamenila 34-godišnja Albanka Mira Murati.

Mira je prava zvezda istraživačke laboratorija za veštačku inteligenciju OpenAI. Ona je u tom startapu, koji stoji iza ChatGPT-a, još od 2018. jedan od vodećih tehnoloških mozgova.

Rođena je u Albaniji, iako se na internetu mogu naći podaci i da je indijskog porekla. Iz Albanije je otišla sa 16 godina, kada je dobila stipendiju za školovanje u Vankuveru. Karijeru je započela u svetu investicionog bankarstva. Veteranka je kompanije Tesla, gde je bila nadležna za razvoj Model X, a u OpenAI-ju je od 2018. Dok se svet iščuđavao veštačkoj inteligenciji i raspravljao o njenim prednostima i manama, Mira i njen tim su bili fokusirani na poboljšanje OpenAI proizvoda. Na kraju krajeva, milijarde dolara se oslanjaju na uspeh njihove tehnologije, koja je verovatno najznačajnija u Silikonskoj dolini od iPhone-a.

Interesovanje Mire Murati za veštačku inteligenciju počelo je još 2013. godine, kada se pridružila Tesli. U to vreme, ta kompanija je pravila rane verzije autopilota, svog softvera za pomoć vozaču sa AI-om, i radila je na robotima sa AI za fabrike. To je Miru navelo da razmotri druge aplikacije iz stvarnog sveta.

Prešla je u Leap Motion 2016. godine i tu se nadala da će interakciju sa računarom učiniti „intuitivnom kao igranje loptom“, ali ubrzo je shvatila da tehnologija zasnovana na VR-u nije ni blizu da bude spremna za masovnu publiku.

Dok je Murati razmišljala o svom sledećem potezu, došla je do zaključka da bi „masovni napredak u tehnologiji“ morao da igra ulogu u rešavanju najvećih svetskih izazova. To je dovelo do njenog pridruživanja OpenAI-u 2018. i njenog nadzora nad uvođenjem Dall-E i ChatGPT-a.

Dok je Google, uglavnom, svoje istraživanje veštačke inteligencije držao u tajnosti u laboratoriji, OpenAI je široko dostupan. Murati je tokom procesa razvijanja smatrala da bi zadržavanje laboratorijskih podataka u tajnosti samo izazvalo još veći šok u javnosti i da bi istu tu javnost trebalo uključiti u razgovor o delovanju AI.

Stotine zaposlenih u OpenAI ovih dana pozivaju na ostavku odbora kompanije ChatGPT i prete da će sami dati otkaz, nakon burnog vikenda koji je počeo iznenadnim smenjivanjem generalnog direktora Sema Altmana, kojeg je u međuvremenu angažovao Microsoft. Među potpisnicima je i Mira Murati, koju je odbor imenovao za Altmanovu privremenu naslednicu.

O Miri se privatno ne zna mnogo. Otkrila je da voli pesmu Paranoid Android benda Raidohead, knjigu Devinske elegije Rajner Marija Rilkea i film 2001: Odiseja u svemiru.

Kurir.rs/nova