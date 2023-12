HONOR SLAVI DOPRINOS I ZALAGANJE SVIH NEVIDLJIVIH HEROJA: Kompanija pokrenula prazničnu akciju (VIDEO)

Praznici su period u godini kada sebi dajemo prostor za odušak i kada sumiramo sve ovogodišnje odluke sa željom za pozitivnijim promenama u narednoj. Osim toga, praznici su period za više vremena sa voljenima, zagrljaje i osećaj zahvalnosti na svemu što imamo. Ovo je doba godine kada imamo mogućnost da usporimo i budemo bezbrižni - poručuju iz kompanije Honor najavljujući novu kampanju.

Postoje i ljudi čija profesija diktira da budu uz nas tokom praznika. Sa željom da ih učini vidljivim, kompanija HONOR je odlučila da ove praznične sezone slavi i nagradi sve one ljude koji su u određenom trenutku tuđe potrebe stavili ispred svojih, bez očekivanja ičega zauzvrat. Oni nam daju vetar u leđa, osećaj bezbrižnosti i nadu da će na kraju sve biti u redu.

„HONOR je kreirao kampanju kao deo platforme HONOR to be with you, koja naglašava da tehnologija može povezati ljude, čak i kad nisu fizički zajedno. Kampanja je posvećena onima koji možda neće provesti praznike sa svojim najmilijima, ističući doprinos i zalaganje svih nevidljivih heroja ove praznične sezone ”, izjavio je Peter Zhu Di, generalni menadžer kompanije HONOR za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Austriju.

Zbog svih ljudi koji su tu za vreme praznika, ali i svih nevidljivih heroja koji su sa nama cele godine, mi imamo sigurnost da će sve biti u redu i da nismo prepušteni sebi. Kako bismo osvestili to i glasnije iskazali kolektivnu zahvalnost, kompanija HONOR je prepoznala njihovo zalaganje, posebno tokom praznika - saopšteno je iz Honora.

Osim videa, kompanija HONOR se odlučila i za korak dalje, pokrenuvši kampanju na društvenim mrežama koja će trajati tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Mehanizam će podrazumevati pozivanje korisnika društvenih mreža da nominuju i glasaju za svoje heroje. Ovo je prilika da ljudi podele svoje priče o zahvalnosti i uvažavanju onih koji oplemenjuju njihove živote tokom praznika i da im pomognu da ostanu povezani.

Kurir.rs