ISTRAŽILI SMO ZA VAS: Ovo su najbolje slušalice sa poništavanjem buke na tržištu (TOP 10)

Bez obzira da li tražite jeftinu opciju ili vrhunski set sa svim opcijama, pronaćete najbolje slušalice sa ANC-om koje vama odgovaraju i otključati svet neprekidnog zvuka.

1. ONEPLUS BUDS 3

OnePlus Buds 3 su zaista bežične Bluetooth slušalice koje nude izuzetan kvalitet zvuka sa 10,4 mm+6 mm dinamičkim dvostrukim drajverima, LHDC5.0 Bluetooth KODEK-om i sertifikatom visoke rezolucije. Imaju kliznu kontrolu jačine zvuka za jednostavno podešavanje i naprednu tehnologiju za poništavanje buke koja može smanjiti buku do 49 dB. Slušalice podržavaju dvostruku vezu, omogućavajući im da se povežu sa dva uređaja istovremeno. Uz brzo punjenje, možete da dobijete 7 sati reprodukcije sa samo 10 minuta punjenja i ukupno vreme reprodukcije muzike do 44 sata sa isključenim ANC-om. Stepen IP55 obezbeđuje otpornost na prašinu i vodu, što ih čini pogodnim za vežbanje ili po kišnom vremenu.

foto: Printscreen YT

Specifikacije OnePlus Buds 3:

Cena: od 61 do 73 evra

Brend: OnePlus

Drajveri: 10,4mm+6mm dinamički dvostruki drajver

ANC: Pametno adaptivno poništavanje buke do 49 dB

Baterija: Do 44 sata reprodukcije

Karakteristike: Kvalitet zvuka visoke rezolucije, klizna kontrola jačine zvuka

Razlozi za kupovinu

Odličan kvalitet zvuka

Napredno uklanjanje buke

Dug vek trajanja baterije

Razlozi koje treba izbegavati

Bez bežičnog punjenja

2. JABRA ELITE 4

Jabra Elite 4 bežične slušalice nude vrhunsku povezanost sa funkcijama Fast Pair i Svift Pair, omogućavajući neometano prebacivanje između uređaja. Slušalice imaju aktivno poništavanje buke (ANC) za iskustvo bez ometanja i režim HearThrough za slušanje okoline. Sa četiri mikrofona, pozivi su kristalno čisti. Svaki pup obezbeđuje do 5,5 sati trajanja baterije, a kućište ga produžava na 22 sata (28 sati sa isključenim ANC-om) i brzo punjenje daje sat vremena reprodukcije sa samo 10 minuta punjenja.

foto: Printscreen YT

Specifikacije bežičnih slušalica Jabra Elite 4:

Cena: od 78 do 110 evra

Brend: Jabra

Drajveri: 6 mm

ANC: Da

Baterija: Do 22 sata sa futrolom

Karakteristike: Aktivno poništavanje buke, Bluetooth Multipoint

Razlozi za kupovinu

Vrhunska povezanost

Aktivno uklanjanje buke

Kristalno čisti pozivi

Razlozi koje treba izbegavati

Vek trajanja baterije bi mogao biti duži

3. JBL TUNE BEAM TWS EARBUDS

JBL Tune Beam TVS slušalice nude tehnologiju aktivnog poništavanja buke za smanjenje ometanja, funkciju Ambient Avare za svest o okruženju i TalkThru za brze razgovore. Imaju drajvere od 6 mm za JBL-ov Pure Bass Sound, pružajući bogato audio iskustvo. Sa ukupno 48 sati trajanja baterije i opcijom brzog punjenja, možete uživati u muzici bez prekida. Tehnologija sa 4 mikrofona obezbeđuje jasne pozive, a funkcija VoiceAvare vam omogućava da prilagodite količinu svog glasa koji se reprodukuje u slušalicama.

foto: Printscreen YT

Specifikacije JBL Tune Beam TVS slušalica:

Cena: od 72 do 89 evra

Brend: JBL

Drajveri: 6mm

ANC: Da

Baterija: 48 sati

Karakteristike: Aktivno uklanjanje buke, Ambient Avare

Razlozi za kupovinu

Aktivno poništavanje buke

Ambient Avare za povećanu svest

Dug vek trajanja baterije uz brzo punjenje

Razlozi koje treba izbegavati

Cena

4. OPPO ENCO AIR3 PRO

Oppo Enco Air3 Pro ima prvu u industriji visokotonsku kupolu od kompozitnih bambusovih vlakana, koja poboljšava detalje visoke frekvencije. Sa dinamičkim drajverom od 12,4 mm, oni nude dinamičan zvuk. Slušalice se mogu pohvaliti vodećim 49dB aktivnim poništavanjem buke sa prilagodljivim ANC-om za različita okruženja. Imaju BT 5.3 za stabilno povezivanje i mogu se upariti sa dva uređaja istovremeno. Režim igre obezbeđuje ultra-nisko kašnjenje od 47 ms. Sa do 30 sati reprodukcije i brzim punjenjem, idealni su za duge sesije slušanja.

foto: Printscreen YT

Specifikacije pravih bežičnih slušalica Oppo Enco Air3 Pro:

Cena: od 55 do 89 evra

Brend: Oppo

Drajveri: 12,4 mm dinamički drajver

ANC: 49dB

Baterija: Do 30 sati

Karakteristike: kompozitna kupola od bambusovih vlakana, BT 5.3, ultra-niska latencija od 47 ms

Razlozi za kupovinu

Kompozitna bambusova vlakna za poboljšane visoke tonove

ANC vodeće klase za impresivan zvuk

Ultra-niska latencija za igranje igara

Razlozi koje treba izbegavati

Cena

5. SENNHEISER CX PLUS TRUE WIRELESS EARBUDS

Sennheiser CKS Plus True Wireless Earbuds isporučuju vrhunski kvalitet zvuka sa TrueResponse transduktorima i prilagodljivim pojačavanjem basa. Oni nude režime aktivnog poništavanja buke i transparentnog sluha, omogućavajući korisnicima da blokiraju ili budu svesni spoljašnjih zvukova. Slušalice imaju prilagodljive kontrole na dodir za pristup muzici i glasovnom asistentu, IPKS4 otpornost na prskanje i kompaktan, ergonomski dizajn za udobnost. Sa trajanjem baterije od 24 sata i četiri veličine adaptera za uši, ove slušalice su pogodne za različita okruženja i aktivnosti.

foto: Printscreen YT

Specifikacije Sennheiser CKS Plus True Wireless Earbuds:

Cena: od 111 do 168 evra

Brend: Sennheiser

Drajveri: 7mm drajveri

ANC: Da

Baterija: 24 sata

Karakteristike: prilagodljive kontrole na dodir, pojačanje basa

Razlozi za kupovinu

Vrhunski kvalitet zvuka

Aktivno poništavanje buke

Razlozi koje treba izbegavati

Cena

6. BOAT AIRDOPES 141 ANC TWS EARBUDS

BoAt Airdopes 141 ANC TVS slušalice nude do 32 dB aktivnog poništavanja buke, obezbeđujući jasan zvuk smanjenjem spoljašnje buke. Sa vremenom reprodukcije do 42 sata, ove slušalice obezbeđuju dugotrajnu zabavu. Niska latencija do 50 ms poboljšava iskustvo igranja, sinhronizujući vizuelni prikaz sa zvukom. Sa dvostrukim drajverima od 10 mm, oni isporučuju uravnotežen zvuk. ENk tehnologija omogućava jasne glasovne pozive, a ASAP punjenje dodaje 150 minuta performansi uz 10-minutno punjenje. IVP Tech omogućava brzo povezivanje, a IPKS5 otpornost ih čini otpornim na prskanje. Takođe imaju Bluetooth v5.3 za bežični zvuk i USB Tipe-C port za brzo punjenje.

foto: Printscreen YT

Specifikacije boAt Airdopes 141 ANC TVS slušalica:

Cena: od 20 do 67 evra

Brend: Boat

Drajveri: Dvostruki drajveri od 10 mm

ANC: Aktivno poništavanje buke do 32 dB

Baterija: Do 42 sata

Karakteristike: aktivno poništavanje buke, drajveri visokih performansi

Razlozi za kupovinu

Aktivno poništavanje buke za čist zvuk

Dug vek trajanja baterije

Mala latencija za igranje igara

Razlozi koje treba izbegavati

Nema

7. NOISE BUDS XERO TRULY WIRELESS EARBUDS

Noise Buds Xero Truly Wireless Earbuds nude elegantan dizajn sa hromiranom završnom obradom, pružajući i stil i udobnost. Ove slušalice imaju drajvere od 12,4 mm za zvuk visoke vernosti, adaptivno hibridno aktivno poništavanje buke (ANC) do 50 dB i Sound+ algoritam za jasne pozive. Takođe uključuju detekciju u ušima za pauziranje muzike kada se slušalice uklone i nude do 50 sati reprodukcije uz Instacharge. Ove slušalice su dizajnirane da pruže vrhunsko audio iskustvo sa praktičnošću i stilom.

foto: Printscreen YT

Specifikacije Noise Buds Ksero Truli Vireless slušalica:

Cena: od 44 do 78 evra

Brend: Noise

Drajveri: 12,4 mm

ANC: Adaptivni hibridni ANC (do 50dB)

Baterija: Do 50 sati

Karakteristike: Adaptive Hibrid ANC, 12,4 mm drajveri

Razlozi za kupovinu

Elegantna hromirana završna obrada

Drajveri od 12,4 mm

Adaptivni ANC do 50dB

Razlozi koje treba izbegavati

Cena

Hromirana površina je sklona ogrebotinama

8. ONEPLUS NORD BUDS 2

OnePlus Nord Buds 2 TVS slušalice u Thunder Grai-u nude do 25dB aktivno poništavanje buke (ANC), dinamičke titanijumske drajvere od 12,4 mm za poboljšani zvuk, BassVave tehnologiju za duboke basove i master ekvilajzere sa 3 audio profila. Sa vremenom reprodukcije do 36 sati i IP55 ocenom za otpornost na vodu i prašinu, ove slušalice su dizajnirane da obezbede visokokvalitetno audio iskustvo sa dugotrajnim performansama.

foto: Printscreen YT

Specifikacije OnePlus Nord Buds 2:

Cena: od 34 do 37 evra

Brend: OnePlus

Drajveri: 12,4 mm dinamički titanijumski drajveri

ANC: Aktivno poništavanje buke do 25 dB

Baterija: Do 36 sati

Karakteristike: BassVave tehnologija, glavni ekvilajzeri

Razlozi za kupovinu

Odličan kvalitet zvuka

Dobar vek trajanja baterije

Razlozi koje treba izbegavati

Nema

9. REALME BUDS T300

Realme Buds T300 su zaista bežične slušalice u ušima sa 30dB ANC-a, koje pružaju prostorni audio efekat kroz 12,4 mm dinamički bas drajver sa podrškom za Dolbi Atmos. Nude do 40 sati ukupne reprodukcije uz brzo punjenje, ultra-nisku latenciju od 50 ms i IP55 otpornost na prašinu i vodu. Ove slušalice podržavaju Bluetooth 5.3 i mogu se povezati preko aplikacije Realme Link (samo za Android).

foto: Printscreen YT

Specifikacije Realme Buds T300:

Cena: od 26 do 45 evra

Brend: Realme

Drajveri: 12.4mm Dinamic Bass Boost Driver

ANC: 30dB aktivno poništavanje buke

Baterija: Do 40 sati

Karakteristike: prostorni audio efekat, podrška za Dolbi Atmos

Razlozi za kupovinu

30dB aktivno poništavanje buke

Prostorni audio efekat

Razlozi koje treba izbegavati

Aplikacija Realme Link samo za Android

Ograničena IP rejt (IP55)

10. SAMSUNG GALAXY BUDS2 PRO

Samsung Galaki Buds2 Pro su inovativne Bluetooth zaista bežične slušalice sa umetnom inteligencijom sa poništavanjem buke. Imaju tumačenje i prevod uživo za besprekorne razgovore, 24-bitni Hi-Fi audio i inteligentni ANC sa detekcijom glasa za lako prebacivanje na ambijentalni zvuk tokom razgovora. 360 Audio pruža realistično, impresivno zvučno iskustvo. Sa do 5 sati reprodukcije sa uključenim ANC-om i do 18 sati sa postoljem, ove slušalice su takođe vodootporne IPKS7.

foto: Printscreen YT

Specifikacije Samsung Galaki Buds2 Pro:

Cena: od 184 do 224 evra

Brend: Samsung

Drajveri: 10 mm

ANC: Da

Baterija: Do 5 sati sa uključenim ANC-om, do 18 sati u postolju

Karakteristike: Interpretacija i prevođenje uživo, 24-bitni Hi-Fi audio

Razlozi za kupovinu

Funkcije tumačenja i prevođenja uživo

24-bitni Hi-Fi audio

Razlozi koje treba izbegavati

Cena

Ograničeno trajanje baterije sa uključenim ANC-om