JOŠ JEDAN RIZIČAN POTEZ ELONA MUSKA: Ukida "lajkuj" i "odgovori" na bivšem Tviteru - kakva je budućnost ove mreže uopšte?

U primeru, na levoj strani je trenutni izgled posta na X, sa dugmadima za angažovanje duž dna posta. Uskoro, prema Musk-u, X će se prebaciti na format objave sa desne strane, bez dugmadi za radnju u strimu, a samo će se broj pregleda i vreme objavljivanja prikazati u gornjem desnom uglu.

foto: Printscreen X, D.M.

Musk kaže da će ovo učiniti fid „veoma čistim“, dok će X takođe implementirati nove kontrole radnji da odgovori na postove:

Prevucite udesno da biste odgovorili

Prevucite nalevo do Sviđa mi se

Dodirnite i držite za sve druge radnje

Musk kaže da će sve standardne metrike postova i dalje biti vidljive ako korisnik dodirne pojedinačnu objavu. Ali u feedu, videćete samo pravi primer.

Što će nesumnjivo uticati na X-ove metrike angažovanja, a mi to znamo, jer se to već dogodilo tokom prošlih Twitter eksperimenata.

foto: Shutterstock

Još 2020. godine, uoči američkih izbora, Twiter je zapravo uklonio opciju da retwituje post u potpunosti za američke korisnike, pozivajući ljude da umesto toga citiraju tvit, kao deo šireg napora da se bori protiv širenja lažnih izveštaja. Što je funkcionisalo, pošto je Twiter kasnije izvestio da je pomogao da se smanji širenje lažnih tvrdnji, iako je takođe izazvalo smanjenje ukupnog deljenja tvitova za 20%.

Na osnovu ovoga, možda bi zaista imalo smisla da X ukloni dugme za retvitovanje ili ga sakrije iza dodatnog klika kako bi usporio širenje obmanjujućih izveštaja. Ali to će takođe smanjiti metriku korišćenja X-a, što bi moglo uticati na opšte raspoloženje platforme.

Možda Elona Maska to ne zanima, a možda će stvarni ishod na kraju biti bolji. Ali u svakom slučaju, to će imati uticaja.

foto: Shutterstock

Za kontekst, još u oktobru, X je izvestio da je od 500 miliona postova koje aplikacija omogućava svaki dan, 300 miliona citati i reposti.

Većina X angažovanja dolazi kroz interakciju sa drugim objavama, citatima i ponovnim objavama, a uklanjanje ovih kao početnih opcija na objavama će smanjiti taj angažman.

A ako ljudi zbog toga ređe vole postove, to će takođe značiti da X ima manje podataka o interakciji za nastavak, kako bi personalizovao fidove, dok će svako smanjenje odgovora takođe uticati na kreatore u X-ovom programu podele prihoda od oglasa.

foto: Shutterstock

Pretpostavljamo da će svi ovi pokazatelji biti pogođeni zbog toga što su manje vidljivi, dok će nemogućnost da vidite broj odgovora u strimu takođe smanjiti verovatnoću da će korisnici dodirnuti da bi saznali šta ljudi govore.

Dakle, zaista, to će verovatno biti dvosmerni uticaj: kao prvo, to će smanjiti angažovanje u aplikaciji, ali u isto vreme, možda je to dobra stvar, u smislu opšteg zdravlja angažovanja.

Ali X je taj koji će to morati da proda onima koji će se pitati zašto statistika korišćenja opada.

foto: Shutterstock

Zaista, kao i većina Muskovih promena, izgleda kao nepotreban korak, ali opet, Twitter nikada nije zaista zaradio novac, i stvari se moraju promeniti kako bi se platforma ponovo uskladila u drugom pravcu.

Nismo sigurni da će ova promena biti nabolje, ali sve je to deo Elonove veće vizije aplikacije, koja će na kraju postati njegova „aplikacija za sve“ koja služi za sve vrste slučajeva korišćenja i funkcija.

Ali, barem trenutno, rast na X ne ide dobro.

Uprkos tome što Elon i izvršna direktorka Linda Laccarino iznose različite tvrdnje o „korišćenju zapisa“, X takođe nije dodao nijednog novog korisnika više od godinu dana. Moguće je da oni koji su ostali u aplikaciji provode više vremena tamo, a X i dalje ostaje najbolja opcija za diskusiju u realnom vremenu. Ali ne bi se reklo da se platforma poboljšava, a kako ovi brojevi stagniraju, malo je verovatno da će X namamiti svoje ključne reklamne partnere.

foto: Shutterstock

Ako X angažovanje takođe opada, to je još jedan ne tako pozitivan signal, bez obzira na to kako X pokušava da ga uokviri.

Obzirom da je prihod od X oglasa i dalje smanjen za 50% otkako je Musk preuzeo, platforma i dalje ne zarađuje, čak i uz drastična smanjenja osoblja.

U nekoj fazi, to će postati značajnija briga, jer čak i s obzirom da je Elon među najbogatijim ljudima na svetu, postojaće pitanja koliko dugo nastavljate da ulažete novac u poduhvat koji ne nudi povrat.

U ovom kontekstu, promena dugmadi za X nakon angažovanja je još jedan rizičan potez. Ali to je takođe potpuno u skladu sa Muskovim pristupom upravljanja.