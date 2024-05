RUŠE SVE REKORDNO NISKOM CENOM: Lenovo Legion Slim 5 sa ​​Ryzenom 7 i RTX 4060 obara prodajne rekorde

Oni koji su razmišljali o kupovini novog gaming laptopa, a da ne potroše mnogo novca sada imaju mogućnost da to urade, a da prođu mnogo jeftinije.

Kupovinom Lenovo Legion Slim 5 14 Gen 8 bićete i više nego zadovoljni. Laptop za igranje sa Ryzenom 7 7840HS, NVIDIA RTX 4060, 8 GB RAM-a, a 1 TB skladištenja je trenutno dostupno na Best Buy za 999,99 USD, all time niska cena. Prethodno ova all time cena bila je 1049,99 USD, koja je dolazila sa 16 GB RAM-a.

foto: Shutterstock

Ipak, dok Lenovo već ima noviju verziju laptopa za igranje - Gen 9, Gen 8 je i dalje odlična kupovina, posebno u ovoj ceni sa popustom. Prema testiranju i proveri stručnjaka, dat je ugledni rezultat od 88%. Kombinacija Ryzen 7 i RTX 4060, sa razumnim faktorom odnosa i cene, još uvek ga to čini najpovoljnijim Legion laptopom za gaming.

Naravno, Gen 9 nalet je značajno podigao performanse igranja, koji dolazi sa novijim Ryzenom 7 8845HS i RTX 4070. Međutim, postiže malo manje u pogledu prenosivosti u poređenju sa Legion Slim 5 Gen 8. Ali to je dato, jer Gen 9 dolazi sa većim 16-inčnim displejem, dok prethodnik ima displej 14,5-inča.

foto: Shutterstock

Govoreći o displeju, većinu impresionira OLED panel Lenovo Legion Slim 5 Gen 8. Ima gustinu 2,8K rezolucije, brzinu osvežavanja od 120 Hz i potpuni DCI-P3 pokrivenost DCI-P3. S druge strane, GEN 9 ima i malo smanjenje (razočarenje) u ovom pogledu, dolazi sa IPS panelom sa rezolucijom od 1600p.

Zglob laptopa za igranje takođe se otvara na punih 180 stepeni, nudeći svestranost kako bi se prilagodio vašim podešavanjima i dobio savršen ugao. Ostale istaknute vrline Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 uključuju podršku za MUX, stabilne CPU i GPU performanse i elegantan dizajn.