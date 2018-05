MAGIČNA ŠOLJA ZA KAFU: Izaberite jednu i otkrijte koji talenat vam je dao BOG! (TEST)

Verovatno su mnogi od vas zaljubljeni u čarobni napitak koji se zove kafa. Mnogi od vas, kladimo se, čak preteruju sa istim.

Oduvek je kafa bila napitak koji spaja ljude. Neka i ovaj tekst bude neki način da se spojite sa nekim, ili da bar, otkrijete neke vaše osobine.

Izaberite jednu od ponuđenih šolja. Neka to bude ona koja vam je najlepša, ili ona iz koje bi ste najradije pili svoj omiljeni napitak.

Šolja broj 4

Ti si neko ko ne želi da bude ni najbolji, ni najgori. Uvek biraš zlatnu sredinu, osoba si koja ne zahteva i ne traži puno od života. Za tebe je najvažnije da su ljudi koje voliš pored tebe, živi i zdravi i tebi je to sasvim dovoljno. Osoba si koja nema neke preterane, neostvarljive želje. Ti jednostavno znas šta želiš, i trudiš se da to i ostvariš.

Tvoj talenat: Inteligencija. Saosećajnost. I svakako, moć lepog izražavanja.

Zaista, ljudi kažu da imaš jako specifičnu boju glasa i neretko ćeš čuti od drugih, da imaš jako lep glas, što je zapravo i istina. Tvoj talenat je moć rešavanja problema. Ti se ničega ne plašiš. Ti nikada ne odustaješ.

Šolja broj 1

Prvi i najbolji. Upravo to ti je cilj. Ti se oduvek boriš za svoje mesto pod Suncem. Ulažeš mnogo vremena i truda u rad na sebi i u sebi, pa te zbog toga poznanici vole i izuzetno poštuju. Osim toga, važiš za tolerantnu osobu.

Retko šta može da te izbaci iz takta, ali se užasno razočaraš kada te ljudi koje voliš izdaju.To prosto ne možeš da podneseš i to je ono što te baca u očaj!

Tvoj talenat: Ti imaš talenat, ili moć, da sve izdržiš, da se uvek digneš sa dna! Tvoja unutrašnja moć je snažna, jednostavno, ti si neko ko nikada ne gubi nadu, neko ko ima čeličnu volju. Tvoj talenat se ogleda u tome da si pravi borac, i da si spremna da se po cenu života boriš za ono što ti je važno, bilo da je reč o poslu, ljubavi ili bilo kojoj drugoj životnoj sferi.

foto: Profimedia

Šolja broj 2

Ne volis samoću, za tebe je sve što je samo nesrećno, nezavisno o čemu se radi. Ti živiš da ostvariš svoje snove, ali pre svega, da osnuješ svoj dom, svoju porodicu. Porodica je za tebe nešto sveto, nešto u šta se ne dira, nešto nezamenjivo. Pored ljudi koje voliš postajes super junak kog ni najgora životna bura ne moze uplašiti. Ti si pravi heroj jer životom braniš ono što voliš!

Tvoj talenat: Snaga i sposobnost da uvek izgovoriš istinu. Ti nisi osoba koja laže. Za tebe je istina najvažnija, od koje sve počinje i na kojoj se sve završava. Iako te ljudi poštuju kao takvog, često imaš probleme zato što se mnogi uvrede kada im kažes ono što ne žele da čuju.

Šolja broj 5

Ti se nikada ne zadovoljavaš sitnicama. Kao kada si išla u školu, nemaš potrebu da budeš najbolja, ali svakako imaš potrebu da te ljudi vole. I u tome si dobra, to je rešenje koje uvek pronađeš, jer mnogi u tvojoj blizini smatraju da si nezamenjiva osoba u mnogim sferama njihovog života. Tvoja mana je što se za tebe ne može reći da nisi komplikovana osoba. Verovatno zato što primijetiš svaki detalj i što želiš da sve bude na svom mestu. Voliš pravednost i raspored, poštuješ pravila i užasno se nerviraš kada nešto bude onako kako nisi očekivala.

Tvoj talenat: Moć čitanja misli. Da, ma koliko ti ovo delovalo čudno, tvoja intuiciija je užasno jaka. Tebe niko ne može da slaže, jer imaš sposobnost da razlikuješ laž od istine. Ljudi i ne slute koliko si pametna i često pokušavaju da te prevare, ali tvoja snaga je upravo u tome što si psihiški jača od većine ljudi koje poznaješ.

foto: profimedia

Šolja broj 3

Ovaj broj obično odaberu osobe koje veruju da im je trojka srećan broj, a to se zapravo i ne dešava. Međutim, broj 3 simbolizuje ljubav, i budućnost, a to je upravo ono što je vama jako važno. Mnogi koji izaberu ovaj broj imaju u glavi sliku male porodice, jedan par i među njima malo dete. Tu za vas sve počinje i sve završava. Jer, kad to ostvariš, ostvarila si svoje.

Tvoj talenat: Sposobnost da voliš. Niko kao ti ne ume da voli, da da celu sebe! Tvoja ljubav je ogromna kao nebo i duboka kao okean. Kada zavoliš to je do smrti, iskreno, verno i predano!

