(FOTO) DOBRO POGLEDAJE I NE ŽURITE: Ono što ste prvo videli otkriva sve VAŠA TAJNE, a ako je to OVA životinja, ne bismo vam bili u koži!

Testovi sa slikama može mnogo da otkriju o vašoj ličnosti, čak i onu tamnu stranu.

Šta prvo vidite na slici.

Drvo

Drvo je centar ove slike, pa će prirodno mnogi ljudi prvo uočiti baš to. A to znači da životu pristupate logički, i sledite svoju glavu, ne srce. To je sjajna vest na poslovnom polju, ali može da vas odseče od drugih u emotivnom smislu. I ne samo to, često puta pokušavate da dosegnete perfekcionističke ideale, pa kada ne uspete, zbog toga bespotrebno patite.



Gorila

Ako ste prvo videli gorilu, imate velike probleme sa samopouzdanjem. Sebi namećete mnogo stvari i osećate potrebu da stalno budete najbolji. Kada u tome ne uspete, očajavate. S druge strane, ako uspete u svojim ciljevima, imate tendenciju da vas uspeh previše ponese - sve dok ponovo ne padnete u očaj kada vam neki projetkat propadne.

Lav

Ako vam je prvo lav zapao za oko, znači da ste divlja duša koja ne dozvoljava da se ukroti. Impulsivni ste i previše često podležete instinktu umesto razumu. Iako delujete grubo, duboko u duši ste dobra osoba, samo vam treba pravo usmerenje.



Riba

Ribu je najteže uočiti, i oni koji prvo nju vide, obično ne vole da se ističu u društvu. Uživate u samoći, a kada se nađete u društvu, želite da ugodite svima, čak i na svoju štetu. To je u neku ruku i dobro, jer mnogi ljudi na isti način postupaju sa vama.

