Za bejzbol je potrebno dvoje, kao i za mnoge druge stvari u životu. Jedan da baca loptu, a drugi da je udara. Znači li to da nema ništa od ovog sporta ako ste bez saigrača? Ne!

Genijalac sa snimka našao je način kako da potpuno sam trenira. Za to su mu poslužile dve elastične mreže koje udarene loptice vraćaju ka momku, a on ih ponovo zvizne i tako u krug. Da stvar bude još blesavija u jednom momentu on je počeo da igra sa dve loptice u isto vreme i odlično mu je išlo.

Kurir

Autor: Kurir