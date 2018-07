SRPKINJA 6 GODINA ODLAZI POD NOŽ, HOĆE NAJVEĆE DU.E NA SVETU: Opsednuta sam, uradiću sve što treba! I KRAVOM ME NAZIVAJU, A NE SHVATAJU DA MENE TO ČINI SREĆNOM! (FOTO)

Dvadesetšestogodišnja Nataša Kraun, Šveđanka srpskog porekla, fokusirana je samo na jedno, a to je da zvanično postane vlasnica najveće zadnjice na svetu! Zbog svog cilja, trenutno je na dijeti zbog koje jede neverovatne količine hamburgera, testenine i pice. Visoka je 1.55 metara, a teška 130 kilograma.

"Kada sam krenula sa operacijama imala sam dvadeset godina. Opsednuta sam, svakako, mislim da imam neki poremećaj. Svejedno! Želim veliku zadnjicu", ističe ona.

Kako kaže, u svoje telo se zaljubila još tokom tinejdžerskih dana, kada je tek počela da se razvija.

"Do sada sam ugradila silikone u grudi, imala tri zahvata povećanja zadnjice, filere i botoks na licu. Sama sebi sam poželjna i smatram da sam izazovna i moćna. Znam da sam uradila dosta toga, ali ne planiram da se zaustavim. Ne mislim da sam krupna", kaže ona.

Svakoga jutra, pošto ustane iz kreveta, sebi u ogledalu kaže kako guza mora biti veća!

"Uradiću šta god treba, samo da imam najveću zadnjicu na svetu", izjavila je svojevremeno za San.

Ipak, koliko god da nju to činilo srećnom, njena porodica veoma pati zbog ovih njenih životnih odluka. Trude se da joj skreću pažnju na zdravstveno stanje, ali ona je istrajna u svojoj ideji bez obzira na sve.

"Često zvocaju, misle na moje zdravlje, na moju budućnost... Tešk oima pada to što sam drugačija. Često me nazivaju kravom, ali ne shvataju zašto ja ovo radim. Nemaju u glavi uopšte to da mene ovo čini srećnom", ističe ona.

Na negativne komentare javnosti se, kako kaže, uopšte ne obazire. Što se nje tiče - ona zasigurno radi nešto dobro i biće uspešna, a svaki uspešan čovek iza sebe ima mnoštvo "hejtera".

foto: Youtube screenshot

(Kurir.rs/Dailymail.co.uk/Foto: Youtube screenshot)

Kurir

Autor: Kurir