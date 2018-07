NA OGNJENU MARIJU POSLE PONOĆI U ZAKLJUČANOJ CRKVI ZAZVONILA SU ZVONA: Javio se Bog, a zvonjava bez ljudske ruke predstavlja OPOMENU! Meštani i danas U STRAHU!

Danas pravoslavni vernici slave Ognjenu Mariju i na današnji praznik dešavala su se i čuda. Jedno od njih je i ono koje se dogodilo u Pašinačkoj crkvi Presvete Bogorodice.

Reč je o nesvakidašnjem čudu o kojem i danas bruji ceo Prijedor. Nešto iza ponoći, ispraćajući praznik svete velikomučenice Marije koja se u crkvi poštuje kao borac za hrišćansku veru i zaštitnica žena, na pašinačkoj crkvi zvona su se sama oglasila.

Zvonar crkve Ljubomir Rodić, koji je rođen u blizini ove crkve sagrađene davne 1890, s čuđenjem je ispričao šta se dogodilo te večeri.

"Imam 60 godina i ceo moj životni vek je vezan za ovu crkvu. Uveče, na praznik Ognjene Marije, četrdesetak minuta posle ponoći, sin je utrčao usplahiren u moju sobu i rekao: Tata, zvone na crkvi zvona. Pomislio sam da je neko provalio u crkvu, pa sam rekao sinu da obiđe vrata, međutim nakon dva minuta zvonjava je prestala. Vrata su bila zaključana, obišli smo sve oko crkve, ali nigde nije bilo ni žive duše", priča Ljubomir. Ujutru su obišli crkvu i videli da je sve bilo na svom mestu, kao i prethodnog dana.

"Da je bila ptica, morala bi biti velika kao noj da može da pokrene crkveno zvono", kaže Ljubomir.

Jerej Vladislav Vučanović tvrdi kako se „desilo čudo Božje“.

"Javio nam se Bog", kaže jerej, objašnjavajući da zvonjava bez ljudske ruke predstavlja „znak opomene“.

"Episkop banjalučki Jefrem složio se sa mnom da je to Božja opomena, a molitvama ćemo pokušati da se umilostivimo Gospodu. Činjenica je da ovde nedeljom dolazi samo oko 200 do 300 vernika, što znači da vera stagnira i da je malo ljudi koji dolaze u Božje hramove", kaže jerej pašinački, ispraćajući novinare Božjim blagoslovom i „željom da zvona pašinačka dopru do ušiju vernika ne samo ove eparhije".

Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir