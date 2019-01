PRONAŠLI MIR I BOGA U SEBI! Srpski glumac postao je MONAH, religiji se posvetila i OVA TENISERKA, a bivša manekenka GOLA ŠETALA ULICOM danas ISTERUJE ĐAVOLA

Pojedine poznate ličnosti su utehu pronašle u bogu, religiji i crkvi.

Andrea Džeger bila je talentovana mlada teniserka koja je već sa 16 godina zauzela drugo mesto na svetu. Godine 1983. Andrea je izgubila u finalu Vimbldona protiv Martine Navratilove, a nakon povrede ramena, mlada teniserka je morala da se pouvuče sa terena. Ubrzo potom, Andrea se posvetila humanitarnom radu, a 2006. godine zamonašila se u jednoj crkvi na Floridi.

Među onima koji su se zamonašili su i Srđan Gojković Gile,Rastko Lupulović, Aleksandar Knežević, te Andresa Urah kpja je bivša devojka fudbalera.

Srđan Gojković Gile je u Čortanovcima otvorio prvi budistički klub u Srbiji, a u jednom intervjuu je ispričao kako se okrenuo budizmu.

- Spremao sam se za Adu Bojanu, gde sam preko dana puštao muziku u nekoj kućici na plaži mesec i po dana, i onda mi je trebalo dosta knjiga za čitanje. Izvlačio sam neke sa polica. Ja tako kupim brdo nekih knjiga, poređam ih pa ih uzmem posle nekoliko godina. Kao da pravim svoju biblioteku. Tako sam slučajno naleteo na knjigu "Umetnost negovanja ravnoteže i harmonije duha" - sedma knjiga Budinog učenja. To su osnovne stvari budističke filozofije, i neki Budini govori koje je on davao - što monasima, što običnim ljudima. To mi je bilo jako interesantno. Ja nisam sklon misticizmima, budizam ne vidim kao religiju, bar ne kako mi ovde doživljavamo šta je religija. Ne bavi se Bogom, niti sličnim stvarima, već nečim što je najsličnije psihologiji. Sve u cilju da naš život, sad i ovde, bude lakši nego bez vežbanja psihologije. Neka vrsta mentalnog treninga. To je ono što me je privuklo.

Rastko Lupulović

Srpski glumac Rastko Lupulović rođen je 1974. godine u Beogradu, a ljubitelji filmske umetnosti g apamte po ulogama u filmovima "Biće bolje" i "Paket aranžman", seriji "Otvorena vrata", dok ga obožavaoci pozorišta pamte ne samo po sjajnim ulogama, već i po nagradi za glumačku bravuru "Zoran Radmilović" koju je dobio na Sterijinom pozorju u Novom Sadu 1996. godine.

Rastko danas ima 42 godine, a zamonašio se 1996. u manastiru Dečani a tada je dobio ime Ilarion. Za igumana manastira Draganac postavljen je 2013. godine.

Ričard Kols

Ričard Kols, nekadašnji član popularnog muzičkog dvojca iz osamdesetih "The Communards", danas je uvaženi vikar u Velikoj Britaniji i spiker na radiju.



Pre četiri godine ova Brazilka je polugola prošetala na izboru za "mis bam bam", i pojavila se u toplesu na treningu portugalske fudbalske reprezentacije pred svetsko prvenstvo. Poznata je po skandalima, golotinji i navodnoj aferi sa Kristijanom Ronaldom. Onda se okrenula religiji i danas vodi potpuno drugačiji život. Danas vreme provodi obilazeći ženske zatvore, gde isteruje đavola iz zatvorenica.

