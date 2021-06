ŽIVELI STE U ZABLUDI! ODUVEK STE OVAJ IZRAZ KORISTILI POGREŠNO: Carpe Diem znači nešto sasvim drugo, iznenadićete se!

Koliko puta ste čuli da neko odlaže učenje, kućne poslove ili neke duge obaveze uz parolu Carpe diem? Ova latinska izreka obično se prevodi kao "Iskoristi dan" ili "Uberi dan" i tumači se kao poziv na život u trenutku.

Ipak, izraz Carpe diem prvi put se pojavljuje u Horacijevim "Odama" kao deo šire fraze Carpe diem quam minimum credula postero, što bi grubo prevedeno značilo "Ugrabi dan sa što manje vere u budućnost". To ne znači da treba živeti samo u jednom momentu ne opterećujući se sutrašnjicom, već sasvim suprotno — da danas treba da uradimo sve što je u našoj moći da bi sutra bilo bolje. Ne radi se, dakle, o ignorisanju budućnosti i životu kao da sutra ne postoji, već o tome da treba da živimo za sutra.

Veruje se da je jedan od razloga zašto je pravo značenje ovog izraza izgubljeno u prevodu film "Društvo mrtvih pesnika", u kojem nastavnik Džon Kiting, kog je maestralno odigrao Robin Vilijams, kaže svojim učenicima: "Carpe diem! Iskoristite dan, momci. Učinite svoje živote izvanrednim".

Horacijev aforizam ima važno mesto u današnjoj pop kulturi, pa Carpe diem danas često možemo da vidimo na majicama, šoljama, čujemo u mnogim ostvarenjima, a na osnovu njega je razvijen i izraz YOLO, popularan u američkoj omladini, koji znači You only live once — što bi bilo naše "Jednom se živi".

