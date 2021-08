70 SATI JE PROVELA NA KOLENIMA DA BI SREDILA POD: Sad hoda po 50.000 kovanica i još ne dolazi sebi koliko je LUDA bila (VIDEO)

Karmen, računovođa i samouka umetnica iz Južne Afrike, potražila je inspiraciju na Pinterestu kad je odlučila da sredi dom. Plan joj je bio da prekrike nečim jedinstvenim.

Pod od kovanica učinio joj se savršenom idejom pa se ubrzo krenula na posao. Izračunala je kako će joj biti potrebno čak 50.000 kovanica od pet južnoafričkih centi da realizira svoj san.

Toliki broj kovanica nije bilo lako pronaći pa se u potragu uključila i lokalna banka. Pomogli su joj u potrazi za kovanicama koje više nisu u opticaju.

- U početku sam razmišljala da ih složim u obliku saća, jer bi mi u tom slučaju trebalo manje kovanica, ali računovođa u meni to nije mogao da dopusti, odlučila sam to napraviti kako treba. Izmerila sam prostor, napravila izračune i zaključila kako mi je potrebno oko 50.000 kovanica - prisjetila se.

Skupljala ih je devet meseci, a kad se dobrano približila ciljanoj brojci, imala ih je 48.500, bacila se na posao. Ostatak kovanica skupila je tokom radova, taman da završi svoj projekt.

- Bila je luda ideja početi s radovima usred zime, smrzavala sam se. Ali, pokazalo se da je to zapravo bilo dobro, jer je postupak mešanja epoksidne smole, baze i učvršćivača, vrlo osetljiv. Da sam to radila leti, bilo bi mi potrebno 10 do 20 ljudi koji bi mi pomogli, a zimi sam sve to mogla sama - ispričala je.

