NAJGORI RETROGRADNI MERKUR DO SADA! Astrolog Dušan Veličković dao detaljnu prognozu do kraja meseca I NE PIŠE NAM SE DOBRO

Od 27. septembra Merkur je započeo retrogradni hod u znaku Vage koji će trajati tri nedelje. Dobra vest jeste što je to poslednji retrogradni Merkur u 2021.

Važan astrološki fenomen jeste i mlad Mesec u znaku Vage koji se dešava danas, 6. oktobra, i koji će, kako tvrde astrolozi, snažno uticati na našu sudbinu.

Kakav nam period donosi Mlad Mesec, i kakve nam situacije namešta retrogradni Merkur, rekao nam je u Pulsu Srbije Dušan Veličković, astrolog

- Merkur je planeta logike i inteligencije, koja šalje radiotalase i mi to upijamo. Kad je retrogradan, tera nas da se okrenemo ka prošlosti a mi hoćemo da idemo sve više napred. Tera nas da vidimo ko nas je to povredio u prošlosti, mi sada imamo i mlad mesec na 30 stepenu vage, a tu se već nalazi Mars. Zamislite vi sad 3 planete na jednom mestu i to pod nesrećnim sazveđem zvanim "Gavran". Ovo je aspekt laganja i neiskrenosti, izgovori do kraja ovog meseca ne vrede. To je jedna ludačka kombinacija na nebu. - rekao je Veličković.

