POČELA JE SEZONA ŠKORPIJA: Samouverene su, snalažljive i snažne, a postoji 7 rečenica koje BOLJE DA IM NIKAD NE KAŽETE!

Žene škorpije su egzotične, privlačne, dikretne, neustrašive, tvrdoglave... krasi ih izvanredna intuicija i znaju da se izbore sa svakom preprekom u životu.

Škorpije su samouverene, snalažljive i snažne. Ne beže od napornog rada, učiniće sve da uspeju... A postoje i neke stvari koje im nije pametno govoriti, barem ako ne želite da ih izbacite iz takta ili razljutiti.

Ovo je sedam glavnih stvari koje ne smete reći škorpiji:

1. Lažeš

Isto tako, laganje drugima smatraju gubitkom vremena. Situacije u kojima moraju da lažu (što će učiniti samo ako im je do nekoga jako, jako stalo) su im nepodnošljive. Kada nekoga uhvate u laži, jako će se potruditi razotkriti istinu jer veruju da jedna laž vodi prema drugoj laži.

2. Mogu li da ti verujem?

Povredićete im ponos, principe i čast. Škorpije su odane i zaštitnički nastrojene osobe kada su u pitanju oni do kojih im je stalo. Isto očekuju zauzvrat, a pitanje možete li im verovati smatraju promašenim i viškom.

foto: Profimedia

3. Veruj mi

Čim čuju rečenicu "Veruj mi", škorpijama se pale njihove posebne antene. Njima nije dovoljno samo reći "Veruj mi". Škorpije vole da znaju sve, a onda su oni sami ti koji će odlučiti veruju li ili ne.

4. Zašto trošiš vreme na osvetu?

Niko ne zamera kao škorpije. Zato im je teško da zaborave ili oproste. Ako ste napravili nešto zbog čega vam škorpija više ne veruje, učiniće sve da vam se osveti i u ovoj situaciji biće jako strpljiva. Čekaće koliko god je potrebno da napravi što je zamislila.

5. Intimnost nije toliko bitna

Intimni odnosi su im jako bitni. Vide ih kao oblik umetnosti čija se vrednost ne sme umanjivati. Potrebna im je u životu i pomoću nje izražavaju one emocije koje rečima ne mogu izreći.

foto: Profimedia

6. Moj način je bolji

Škorpije ne vole da se drugi petljaju u način kako će nešto srediti. Oni su perfekcionisti, ali posebna vrsta perfekcionista. Bitno im je da obave što je potrebno i bitno im je da to obave isključivo onako kako su oni zamislili bez sugestija sa strane.

7. Hobiji su ti važniji od mene

Strast je njihov pogon i svemu što vole su maksimalno posvećeni pa tako i svojim hobijima. To ne znači da im je manje stalo do vas nego do hobija - to samo znači da svemu pristupaju jednako fokusirano. Rečenice poput ove samo će ih izbaciti iz takta jer ne vole da ih neko kontroliše ili pokušava da promeni.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Zadovoljna.hr

Bonus video:

08:01 KOLIKO ĆE TRAJATI VEZA MILANA MARIĆA I NJEGOVE 19 GODINA STARIJE DEVOJKE: Astrolog ima NEVEROVATNA predviđanja!