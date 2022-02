KAKVA JE BILA SVRHA DOLINE TEGLI? Preci su bili pametniji od nas, postavili ih s razlogom - a mi NE ZNAMO ČEMU SLUŽE! (FOTO)

Iz zemlje koja je, kao i njen komšiluk, bila opustošena bombama tokom Vijetnamskog rata, u blizini grada Ponsavan, izvire na hiljade ogromnih kamenih tegli. One su netaknute!

Naizgled nasumično razbacane po dolini, neke od njih visoke tri metra, široke metar - i danas predstavljaju pravu zagonetku.

Čemu služe, ko ih je napravio i zašto su tu?

Ovo čudo nalazi se u provinciji Sjeng Huang, u severnom delu Laosa. Smatra se da datiraju iz gvozdenog doba, a u pojedinim su tridesetih godina prošlog veka nađeni ostaci ljudskih skeleta, ali i gvozdene alatke, nakit od bronze. Da li su to pogrebne urne, spomen-obeležja mrtvima? Ili su možda korišćene za čuvanje vode? Niko ne zna!

Čudne tegle su do danas pronađene na skoro 100 lokacija. Proučavaju se svakodnevno, ali još nije odgonetnuto da li su, a teške su i do 30 tona, transportovane iz kamenoloma udaljenog oko osam kilometara. Možda, ali kako su ih u tom slučaju preneli, da li su ih kotrljali do svog počivališta? Kako?

Ne zna se ništa ni o onima koji su ih stvorili, osim da su za ovaj neverovatan podvig bili potrebni velika organizacija, neizmerna veština i ogroman, naporan rad.

