NEDELJNI HOROSKOP OD 11. DO 17. APRILA: Mnogi će konačno početi da cene svoje SPOSOBNOSTI, a neki će posrnuti jer će PRETERIVATI

Ovan

LJUBAV: Ako ste u dugoj vezi, imaćete potrebu za više kretanja. Vašoj najdražoj osobi se to ne mora uvek svideti, pa se potrudite da je povedete sa sobom ili objasnite joj svoju potrebu za društvenošću. Samci će lako nalaziti društvo suprotnog pola. KARIJERA: Idućih dana vaše će se znanje sve više ceniti. Budite svesni svoje stručnosti i slobodno prezentujte svoje sposobnosti. Moguće je da će vas sve više ljudi pitati za savet ili da će vam ponuditi usko specijalizovani posao. SAVET: Ako se treba boriti, izborite se. Ne bojte se.

Bik

LJUBAV: Sad već znate kad treba popustiti i lakše prihvatate kompromis. Stoga će se i vaša veza razvijati bolje. Bićete prijatno iznenađeni kad popustite. Videćete da ne treba uvek terati po svom. Mnogi će tek sad u potpunosti pokazati ono što osećaju. KARIJERA: Što je prošlo, prošlo je. Nemojte to više analizirati. Prepustite vremenu neka radi za vas, a vi se usredočite na ono što upravo počinje. Pred vama je nešto potpuno novo i ne još sasvim definisano. Budite otvoreni za to. SAVET: Ne pomerajte granice po svaku cenu.

Blizanci

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti da stvari idu sporije nego što biste vi želeli. Vaša strast ovih je dana probuđena i zahteva više ljubavne akcije. Ipak, moraćete se usaglasiti s drugom stranom. Uspećete uz malo strpljenja. KARIJERA: Sve će vam biti važnije vaše znanje i stručnost u poslovanju. Mnogi će dobiti priliku da pokažu svoje specifične talente ili će njihova diploma dobiti na težini. Oni koji uče biće uspešni u polaganju ispita. Neki će kontaktirati sa strancima. SAVET: Istrajte u novim idejama.

Rak

LJUBAV: Tokom nedelje pojaviće se prilike za kvalitetniji privatni život. Verovatno će se to pokazati kroz pozive za zabave ili društvena okupljanja koja ćete vi rado prihvatati. Otuda će usledeti i prilike za nova poznanstva. Zauzeti će isto biti bolje. KARIJERA: Poslovi se intenziviraju, a sve što radite poprima preduzetnički karakter. Mnogi će se ovih dana jače pokrenuti ili će se od njih zahtevati veći angažman na radnom mestu. Oni koji traže posao takođe će biti prilično aktivni. SAVET: Nemojte zanemariti redovan san.

Lav

LJUBAV: Većina će sve više držati do svog skrivenog sveta i mašte. Oni koji su još sami počeće sanjariti na javi i neće se mnogo angažovati u stvarnosti. Oni koji su već u vezi uživaće u društvu voljene osobe, ali i gledajući neki ljubavni film. KARIJERA: Snaga i uverljivost kojom ćete zračiti omogućiće vam da utičete na druge. Ako nekog treba da pridobijete, vrlo je verovatno da ćete u tome uspeti iznad očekivanja. Pokažite šta znate i ne zaustavljajte se dok ne postignete cilj. SAVET: Neki će ipak biti presigurni u sebe.

Devica

LJUBAV: Bogatstvo izlazaka i širok krug ljudi koji se još više proširujte učiniće vam ove dane dinamičnim. Retki su oni koji će biti sami, a uglavnom će se oko vas motati drage vam osobe. Bićete ispunjeni , opušteni, zabavi i veseli. KARIJERA: Na dnevni red dolaze nedovršene stvari iz prošlosti. Neke od istih u vama će izazivati emocije, pa ćete ih odrađivati s nostalgijom ili s ljutnjom. Osećaćete se ambivalentno i neće vam biti jasno na čemu ste. Pričekajte. SAVET: Ne pijte hladne napitke.

Vaga

LJUBAV: Kuda god išli, primetićete da vas mnogi gledaju prijateljski. Bićete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Ako ste još sami, ne sedite kod kuće. Oni u vezama biće skromni u očekivanjima, ali zato i zadovoljni. KARIJERA: Većinu idućih dana najradije ćete lenčariti. Neki će čak uzeti deo godišnjeg. Oni koji rade gledaće čim pre da zbrišu s posla. Nadređeni i njihova kontrola padaće im teško, ali izdržaće uz svoj smisao za humor. Biće snažni duhom. SAVET: Najradije ćete istraživati nepoznato.

Škorpija

LJUBAV: Verovatno ćete organizovati zanimljive zabave. Oni koji još traže srodnu dušu tako bi mogli naići na ljubav, dok će zauzeti svakim danom sve više otkrivati koliko su male stvari lepe i dobre. Ipak, ne reagujte na poneku kritiku voljene osobe. KARIJERA: Imaćete potrebu da završite neke stvari,pa ćete se malo distancirati od napornog rada, ali novi radni zadaci će vas sustizati. Kao da im nema kraja. Budite pozitivni i srećni što je tako. Dajte sve od sebe da ih odradite predano i kvalitetno. SAVET: Čovek je čoveku lek.

Strelac

LJUBAV: Poverenje i stabilnost osobnih odnosa postaće vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmerićete na postizanje spomenutog. Partner će biti prijatno iznenađen. Oni koji su još sami tražiće ozbiljnu ljubav verujući da je to mmoguće odmah. KARIJERA: Vaša velika želja za poduzimanjem ovaj će put imati krila. Međutim, biće mnogo detalja koje ćete morati proveravati u startu. To će vas malo usporiti, ali i umoriti. Ekonomišite sa svojim snagama i posao ćete organizovati bolje. SAVET: Vežbajte jogu ili meditirajte.

Jarac

LJUBAV: U privatnim odnosima sve će vam važnije biti pitanje zajedništa, a upravo ono će vas odvesti korak napred. Neki će razmišljati o početku zajedničkog života udvoje. Biće i onih koji će osvežiti svoju vezu i odustati od prigovaranja. KARIJERA: Radićete bez pritiska, ali s velikom učinkovitošću. Bićete vredni i spremni podmetnuti svoja leđa gde god treba. Neke kolege će vam se čuditi jer nisu navikli da vas vide u takvom izdanju. Samo nastavite. SAVET: Uživajte u sportu i u životu.

Vodolija

LJUBAV: Zaokupljenost domom i porodicom biće velika, a vi spremni da se borite za sve to do kraja. Oni u stabilnim vezama obnoviće svoj erotski život na razne načine. Oni koji još traže srodnu dušu u udvaranjima će biti vrlo uporni i ići do kraja. KARIJERA: Ne samo da vaši nadređeni pojačavu pritisak na vas, nego vas i provociraju. Najbolje je pozvati se na pravila posla i striktno ih poštovati. Ako tako ne ide, ne ulazite u svađe jer će pobeda u istim trenutno izostati. Pričekajte malo. SAVET: Svakodnevna relaksacija je nužna.

Ribe

LJUBAV: Pred vama su iskustva i iskušenja koja bi vas mogla obogatiti kao osobu. Biće dvoumljenja kako se postaviti prema drugoj strani, ali neka vam kriterijum ne bude samo vaše zadovoljstvo. Budite što jeste i gledajte na duge staze. KARIJERA: Zamišljaćete se u ulozi inicijatora stvari. Mnogi će zaista pokretati ili na svojim leđima nositi glavi deo posla. Kolege će se rado oslanjati na vas. Pred vama je zanimljiva nedelja u kojoj ćete postati svesni svoje uloge i snage. SAVET: Kombinujte sport i opuštanje.

NAJSREĆNIJI ZNAKOVI OVE NEDELJE: Vaga, Jarac, Blizanac.

(Kurir.rs/ehoroskop.net)

