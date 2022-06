ZMIJA IZ DVORIŠTA IM UTERALA STRAH U KOSTI: Pozvali stručnjaka da je skloni, ali kada je stigao, već je bila SMAZANA! (FOTO)

Stručnjak za gmizavce pozvan je da ukloni zmiju otrovnicu iz jedne bašte.

Međutim, kada je tamo stigao, već ju je dograbila žaba.

- Upravo sam bio svedok veoma uzbudljivog događaja - napisao je Džejmi Čapel na Fejsbuk stranici Službe za uklanjanje zmija "Townsville Snake Take Away and Chapel Pest Control".

Njega su, kako prenosi "Dejli mejl", pozvali u jednu kuću u Stjuartu, predgrađu primorskog grada Taunsvila u Kvinslednu (Australija). Žena ga je zamolila da iz njene bašte ukloni tajpana (Oxyuranus scutellatus), treću na listi najotrovnijih zmija na svetu. Međutim, još dok je bio na putu do nje, pozvala ga je i obavestila da je zmiju upravo pojela žaba.

- Kad sam tamo stigao, zmija je već nekoliko puta ujela žabu, koja ju je skoro progutala - napisao je Čapel.

Ne želeći da rizikuje da žaba povrati, a zmija pobegne, Čapel je jednostavno poneo žabu.

- Dobro je podnela noć i ako preživi, pustićemo je u prirodu - kaže Čapel.

Nažalost, zmija nije preživela.

Dr Martin Jansen, naučni saradnik Muzeja Senkenberg u Frankfurtu, ne veruje da žaba može da preživi otrovne ugrize.

- Osim, možda, ako se otrov zadržao u gastrointestinalnom traktu, odakle će ga izbaciti prirodnim putem - smatra stručnajk.

Činjenica da je žaba pojela zmiju nije ga naročito iznenadila.

- Sam sam video kako je žaba pojela škorpiona. Žabe jedu sve. Neke vole mrave i termite, a drugima više prijaju pacovi i miševi. Sve zavisi od veličine.

(Kurir.rs)

