ZA OVA 4 ZNAKA JUL ĆE BITI ODLIČAN MESEC: Cvetaju ruže na sve strane, uzimate stvari u SVOJE RUKE i konačno ste SVOJ NA SVOME!

Mesec će za ove srećnike biti pun uzbudljivih astroloških događaja. Jednima će cvetati ruže u ljubavi, drugima na poslu, a neki će biti prepuni energije i spremni za sve!

1. Bik

Bik će biti najuspešniji u ljubavnoj sferi. Ovo je njihovo vreme za ulazak na ljubavnu pozornicu. Došao je trenutak u njihovom životu kada treba da deluju i to odlučno i hrabro. To se prvenstveno odnosi na one koji su u potrazi za srodnom dušom. Svi oni koji su već pronašli voljenu osobu trebali bi što više vremena da posvete komunikaciji s partnerom.

foto: Profimedia

Ne zaboravite na male znakove pažnje, a takođe podržite svoju srodnu dušu rečima i delom. Nemojte se bojati razgovora o osećanjima i težite međusobnom razumijevanju.

2. Vaga

Vage će imati puno energije pa će se moći se nositi i s najtežim zadacima. Još više sreće u njihovim životima biće ako počnu da pomažu ljudima oko sebe. Važno je da podrška bude lako izvodljiva i pravovremena, te da dolazi iz srca. Venera aktivira skrivene rezerve energije, tako da Vaga može povećati svoju produktivnost na poslu i ličnim poslovima. Bićete manje umorni, što znači da ćete moći da radite ono o čemu ste dugo sanjali.

foto: Shutterstock

Astrolozi preporučuju fokusiranje na rešavanje hitnih problema, radnih zadataka, kao i ispunjavanje prethodnih obećanja.

3. Jarac

Jarčevima će planete ojačati energiju. Sada je savršeno vreme da preuzmete sve. Ne radite ništa polovično. Kako bi velika sreća bila s Jarcima od prvog do posednjeg dana ovog meseca ni u kojem slučaju ne bi trebali izneveriti svoja uverenja. Takođe je važno podupreti svoje ambicije delima.

foto: Profimedia

Ako zaista želite postati uspešniji i pobediti u potrazi za finansijskom ili bilo kojom drugom srećom, trebali biste ustati s kauča i skupiti hrabrost. Svemir vas podržava!

4. Ribe

Ribe bi se trebale zahvaliti Veneri što im pomaže da ostvare svoj puni kreativni potencijal. Ribe će to učiniti u bilo kojoj sferi života: u ljubavi, na poslu, u lični poslovima. Jul se može smatrati vremenom ugodnih iznenađenja za ove ljude. Uticaj će biti vrlo povoljan. Planete će vam pomoći da izgladite unutrašnja iskustva, prilagoditi se najboljem.

foto: Shutterstock

Ribe će svakako zapamtiti ovaj mesec, jer će u ovo vreme naučiti puno korisnih i zanimljivih stvari o sebi i svetu u kome žive.

Kurir.rs / Atma.hr

Bonus video:

00:15 Marko Jarić juri gradom na trotinetu