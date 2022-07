OD SCENE U GRADSKOM PREVOZU SVI PUTNICI SE ODUZELI OD STRAHA: Ovo može svakom da se desi, a toga nismo ni svesni! (VIDEO)

Gotovo da ne postoji osoba koja nije bar na par minuta dremnula dok se trucka u gradskom prevozu. Naravno, pod uslovom da ima sreću da ugrabi slobodno mesto da sedne.

Slično se desilo i ovom momku sa snimka koji je postao viralan na društvenim mrežama, a koji zaboli i one koji ga odgledaju.

Naime, ovaj momak je, baš kao što se i mnogima dešava, dremnuo tokom vožnje gradskim prevozom, a to ga je umalo koštalo glave. On je čini se toliko čvrsto utonuo u san da ga je to oborilo - bukvalno.

On se prevrnuo i tresnuo o pod glavom, što ga je instant probudilo, ali i uplašilo ostale putnike u autobusu.

Na sreću, sve se dobro završilo, te je momak iz ove nezgode izašao nepovređen, a sve je moglo mnogo gore da se završi po njega. Glava mu je ipak ostala na ramenima, a kako je to izgledalo, pogledajte u video snimku.

