NISAM DOBILA PRAZNE KOVERTE, U NJIMA JE BILO NEŠTO GORE OD TOGA! Jovana iz Negotina ZAKUKALA zbog poklona i priznala: Plakala sam!

Prazne koverte ponovo su postale veoma akturlna pojava, koje mnoge mladence i te kako ume da iznervira. Mnogima ne predstavlja problem činjenica da im neko nije doneo poklon, koliko se nerviraju zbog činjenice da je ih njihovi članovi porodice ili prijatelji uopšte ne poštuju.

Jedna ispovest, devojke koja se zove Jovana i koja dolazi iz Negotina, o tome se pre par godina vrtela po društvenim mrežama:

- U subotu sam se udala. Znam da je tema 'prazne koverte' bila hit, pa sam htela da podelim svoje iskustvo. Venčanje je bilo malo, oko 80 gostiju, jer sam htela samo najbliže da okupim. Nisam pravila žurku zbog para niti da zaradim, već da se okupimo svi i proslavimo moj najvažniji dan.

foto: Profimedia

Ali jako sam se razočarala. Naime, imam jako siromašnog strica i sto puta sam mu rekla da se ne opterećuje kad bude dolazio jer želim da bude tu i nevažno mi je šta ću dobiti. S druge strane, imam i jako bogatu tetku, bukvalno je buržujka, živi u inostranstvu i celog života mi govori kako jedva čeka moju svadbu, kako će da me časti i kako ne treba da brinem o kupovini stana na kredit jer će mi ona pomoći da opremim stan.

Ma ne samo to, ona je uporna bila i za svadbu i govorila je da zna da nemam novca i da će mi pomoći da platim čast.

Ja sam tad, pod njenim pritiskom, i odlučila da pozovemo 80 ljudi, u početku je ideja bila da se venčamo samo pred kumovima. Njoj se, inače, ne dopada moj muž jer ne zarađuje mnogo, ima prosečnu platu i nekako uvek ga nipodaštava zbog toga. Ali nisam marila.

Ono što ću dalje reći nadam se da nećete pogrešno shvatiti.

U stvari, došla je subota, stizale su koverte, a moj stric, siromašni stric, takođe je dao kovertu. Nije smeo da me pogleda u oči. To me je jako zabolelo, jer je on pošten čovek i divan čovek, ali rob tih naših glupih običaja da se ne obrukaš.

A ja to ne zameram.

Odmah smo uveče kad smo vlasnicima restorana davali novac – pregledali koverte – jer nismo imali dovoljno da platimo ceo ceh. Moj siromašni stric je, ne znam kako, skupio čak 100 evra i poklonio mi.

foto: Shutterstock

Ja sam počela da plačem! Napisao je i posvetu.

A tetkina koverta, tetke buržujke, imala je samo posvetu “srećno, mladenci” i u njoj je bilo 50 evra. Eeeej 50 evra!!! Pa bolje da mi je dala praznu kovertu nego tako da mi stavlja i potura, a da me prethodno maže kako će mi ona pomoći. Pa kako je nije sramota, mada pretpostavljam da je time htela da me ponizi i pokaže kakav će mi život biti jer se nisam udala za bogataša kao ona. Ali baš me briga! Pokazala je ko je i šta je.

P. S. Drugarica mi se udala pre pola godine i požalila se da nije dobila prazne koverte već koverte u kojim je bilo tipa 1.000 dinara i da ju je to jako zabolelo. Mene ne bi, ali izgleda da ljudi gledaju te stvari. Ono što mene boli jeste da od siromaha uvek dobiješ više, a bogataši gledaju da zarade. Zato u životu znam kome ću pomagati – stricu koji nema dinara a ne bogatoj tetki koja se pravi bitna… - napisala je Jovana.

(Kurir.rs)

