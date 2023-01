OVE STVARI NIKAKO NE TREBA RADITI 1. JANUARA: Veruje se da ćete ostati BEZ NOVCA! Evo kako da privučete RASKOŠ i IZOBILJE U DOM

Bez obzira na to da li sebe smatrate sujevernom osobom, neka mala pravila i rituali se provlače iz godine u godinu, tako da su na određeni način postali deo naše kulture. Možete ih ispratiti ili ne, u svakom slučaju, zabavno je znati neka od sujeverja koja se odnose na ulazak u novu godinu.

U nastavku slede najčešća verovanja kada se radi se o pravilima ponašanja koja važe za dan uoči kao i prvog dana nove godine (31. decembar i 1. januar), a za koja se veruje da će u narednoj godini doneti sreću.

Novogodišnja večera

Kada je praznična trpeza u pitanju, prema verovanju nekih kultura, ako pripremate jelo od mesa, poželjno je da to bude meso životinja koje nemaju krila (dakle, bez piletine i ćuretine). Prema određenim narodnim verovanjima, time obezbeđujete da blagostanje ostane u vašoj kući, odnosno da ne "odleti" sa vašeg stola.

foto: Profimedia

Radna godina

Obavite neki simboličan posao prvog dana Nove godine, iako je praznik. Ako ste na poklon dobili rokovnik, upišite datum, nekoliko reči... Razmišljajte o poslu makar par minuta tog dana. Prema verovanju, ovaj čin simbolizuje da ćete u toku naredne godine imati dovoljno posla i da ćete ga sa voljom raditi.

Poljupci za sreću

U ponoć obavezno podelite poljupce sa dragim osobama. To se smatra potvrdom da će i u predstojećoj godini vaša ljubav i bliskost trajati.

foto: Profimedia

Odnosi sa drugima

Slično običaju koji važi za Božić, važno je i ko će posle ponoći, odnosno 1. januara, prvi ući u vaš dom. Ovo je važno zato što se smatra da će ta osoba značajno uticati na vaš život u narednoj godini.

Crveno za sreću

Opštepoznato pravilo kaže da uoči Nove godine valja obući nešto novo. Za sreću u ljubavi, veruje se da je dobro nositi veš u crvenoj boji.

Postoji nekoliko verovanja koja se odnose na to šta ne valja raditi u toku ova dva dana.

foto: Shutterstock

Čak i ako niste ljubitelj sms poruka, telefoniranja, slanja mejlova, ne propustite da čestitate Novu godinu dragim ljudima, kao i da odgovorite na čestitke. Time simbolično jačate veze među vama, razvijate osećaj topline i prijateljstva.

Na samom početku godine, izbegnite pozajmljivanje novca. Simbolika je jasna - ukazuje na to da ćete u toku godine imati materijalnih problema, odnosno da nećete imati novca u dovoljnoj meri. Ovo verovanje se sigurno ne poklapa sa vašom dosadašnjom praksom, a to je da 1. januara ne bi trebalo ništa iznositi iz kuće. Iako svi volimo da razmenimo kolače, razne poslastice i jela koja smo pripremili za novogodišnju noć, ipak, po ovom verovanju to ne bi trebalo raditi. Počastite sve vaše goste, to je svakako dobar znak, ali prilikom posete drugima ne nosite ništa od jela. Za to, sačekajte 2. januar.

foto: Profimedia

U nekim kulturama pranje veša 1. januara je neprihvatljivo. Naime, smatra se da je pranje bilo čega potrebno svesti na najmanju moguću meru, jer bi moglo loše uticati na zdravlje ukućana u narednoj godini. Isto tako, potrudite se da budete pažljivi sa posuđem i uopšte lomljivim stvarima, jer se razbijanje stvari smatra prizivanjem nesreće.

Za sreću sa novcem

Mali ritual - u svaki novčanik koji imate u kući stavite novac. To je znak da će sledeća godina teći u blagostanju. Za sreću sa novcem važi verovanje da je dobar znak ući u novu godinu bez dugova i neplaćenih računa.

(Kurir.rs/ monnamagazin.me/ Stil.kurir.rs)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:12 Nova godina na Zlatiboru