ŠPANCI OBLAČE CRVENI VEŠ, A OVAJ NAROD STAVLJA KROMPIR ISPOD KREVETA: Evo kako koja nacija dočekuje NOVU GODINU! Iznenadićete se!

Nova godina je pred vratima, neki su više euforični, neki manje. Nekima je Nova godina važna, dok joj drugi ne pridaju značaj. Ipak, ono što svima barem jednom privuče pažnju jesu običaji i verovanja oko samog dočeka Nove godine.

Tako ima običaja i u zemljama širom sveta, a ovo su neki od najpoznatijih.

U Španiji, 12 sekundi do Nove godine, ljudi jedu 12 bobica belog grožđa za sreću u narednoj godini. Ako ne uspete da pojedete sve bobice do 00.00, to se smatra nesrećom. Ali ako ih pojedete na vreme, svih 12 bobica će vam doneti sreću u svakom mesecu naredne godine. Osim toga, Španci u novogodišnjoj noći nose crveni ili žuti donji veš. Crveni simbolizuje ljubav i seks, dok oni koji obuku žuti, prema verovanju će imati više novca u narednoj godini.

Francuzi obično dočekuju Novu godinu s velikom gozbom koja je poznata pod nazivom le réveillon de la Saint-Sylvestre. Ta gozba je puna tradicionalnih, dekadentnih jela, uključujući foie gras (mesni pripravak od pačje ili guščje jetre), školjke, jastoge ili puževe. Tradicionalno alkoholno piće je šampanjac.

foto: Profimedia

Italijani vole sočivo zbog oblika koji je nalik novčiću i koji simbolizuje sreću i prosperitet. Novogodišnja večera obično sadrži ovu mahunarku kako bi donela sreću u narednoj godini. Svinjetina se često dodaje jelima od sočiva u obliku odreska, začinjene kobasice, ili zamponea, svinjske nogice, kako bi predstavljala obilje zemlje.

Nešto pre ponoći na Staru godinu, Japanci jedu "soba" rezance. "Toshikoshi soba" u prevodu znači jelo s rezancima od heljde i ima puno simbolike. Dugi rezanci označavaju prelaz iz jedne godine u drugu. Budući da se radi o rezancima koji se lako izrezuju, oni označavaju otpuštanje prošlogodišnjih žaljenja, odnosno prekid pre novog početka koji donosi Nova godina.

Poslednje noći u godini Kolumbijci stavljaju tri krompira - jedan oguljen, jedan neoguljen i jedan napola oguljen - pod svoj krevet. U ponoć izvade prvi krompir koji dotaknu. Oguljeni krompir znači da će imati finansijskih problema, neoguljeni ukazuje na obilje, a napola oguljeni nešto između.

foto: Profimedia

Australijanci dočekuju Novu godinu uz ponoćni vatromet u gradovima i mestima širom zemlje. Vatromet se pali s mostova, kao što je Sydney Harbour Bridge, s molova duž plaža i na obalama reka, a svetla vatrometa blistaju u odrazu vode. Ljudi na doček pakuju korpe za piknik i dolaze na molove i plaže satima ranije kako bi uhvatili najbolja mesta za gledanje.

Filipinci Novu godinu slave poslužujući 12 okruglih plodova. Okrugli oblik simbolizuje novčiće, koji predstavljaju prosperitet i bogatstvo za svaki mesec nadolazeće godine. Jabuke, dinje, narandže i grožđe su popularni odabir, ali bilo koje drugo okruglo voće će takođe dobro doći.

foto: Shutterstock

Nakon tradicionalnog novogodišnjeg jela od kuvanog bakalara sa senfom, Danci jedu toranj krofni od marcipana koji se zove kransekage, što znači "torta od venaca". Nekada se zvala i overflødighedshorn (rog izobilja), jer je cela kula s krofnama bila nagnuta na bok, iz koje je curila čokolada i poslastice. Ova tradicionalna torta služi se i na venčanjima i rođendanima.

U ruralnim područjima Kanade, novogodišnja noć je vreme za pecanje na ledu s prijateljima. Proslave na zaleđenim ribnjacima i rekama obično traju celu noć. Prijatelji pecaju na otvorenom ili u ribarskim kolibama i ulove ribu ili dve kako bi proslavili nadolazeću godinu.

foto: Shutterstock

Irci imaju tradiciju da udaraju hlebom o zidove svojih kuća u novogodišnjoj noći. Ideja je da se nesreća i zli duhovi oteraju i da se sreća pozove unutra. To takođe osigurava da će nadolazeća godina biti ispunjena obiljem hleba i druge hrane.

U Brazilu se jedu određena hrana kako bi se prizvala sreća u narednoj godini. Sedam je srećan broj u novogodišnjoj noći, pa se sedam semenki nara pojede kako bi torba bila puna, a sedam bobica grožđa osigurava obilje u svim područjima života. Neki Brazilci takođe preskaču sedam talasa u okeanu i zažele sedam želja za novu godinu dok ih preskaču.

Grci za Novu godinu jedu vasilopitu, slatki hleb s kvascem. On se jede u ponoć, a hleb se radi u čast grčkog poštovanog svetog Vasilija. Pre posluživanja porodice ukućani, počevši od najstarijeg člana, odvajaju krišku hleba za sveca i drugi deo za potrebe. Novčić se ispeče u hlebu i osobi u čijoj kriški se nalazi novčić će naredna godina biti ispunjena srećom, piše Tast.

