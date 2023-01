KINESKI HOROSKOP ZA 2023. GODINU: Počeo period VODENOG ZECA, ovaj znak simboliše mir i napredak, a predviđa se jedna BITNA stvar!

Prema kineskoj astrologiji, nova 2023. godina je godina vodenog Zeca. Kineski horoskop ima 12 znakova, a Zec je na broju 4.

Evo liste od 12 kineskih horoskopskih znakova:

Pacov Bivo Tigar Zec Zmaj Zmija Konj Ovca Majmun Petao Pas Svinja

Prema kineskoj astrologiji, svaka godina je posvećena jednom od 12 horoskopskih znakova i ovaj ciklus se ponavlja svakih 12 godina, piše kineskihoroskop.net

Znak zeca je simbol dugovečnosti, mira i prosperiteta u kineskoj kulturi. Predviđa se da će 2023. biti godina nade. Za ljude rođene u godini zeca veruje se da su duhoviti, brzi čak i genijalni. Takođe su nežni, tihi, elegantni, vešti, ljubazni, strpljivi i veoma odgovorni.

Horoskopski znaci sa kojima se osoba zec u kineskom horoskopu najbolje slaže suz su koze, psi i svinje.

Kineski horoskop smatra da su muški zečevi veoma iskreni. Kada naiđu na probleme i poteškoće, nikada nisu obeshrabreni, već ostaju uporni u svojim nastojanjima da pronađu rešenja. To znači da na kraju postižu zavidan uspeh.

Za žene rođene u znaku zeca smatra se da su lepe, skromne i da imaju čisto srce.

Najpoznatiji ljudi rođeni u godini zeca su Albert Ajnštajn, lionel Mesi, Dejvid Bekam.

Kineski horoskop za 2023. godinu po znakovima

Kineski horoskop za Pacova

(godina rođenja: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984)

Godina vodenog zeca donosi sreću za pacova. Ljubavni život će procvetati i samci Pacovi bi ove godine mogli pronaći ljubav svog života. Karijera će takođe biti u procvatu i biće povoljan period da istražite svoju strast. Finansijski ćete napredovati ako naučite da upravljate svojim novcem. Zdravlje će biti dobro za pacove 2023.

Kineski horoskop za Bivola

(godina rođenja: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Kineski horoskop za bvola otkriva da će pripadnici ovog znaka uživati u dobrom ljubavnom životu u godini Zeca. Njihova veza sa voljenom osobom biće jača nego ikad. Samci bi možda morali još malo da sačekaju jer ove godine teško da će upoznati ljubav svog života što ne znači da će biti kratkih burnih veza.

Profesionalni život će proći kroz neke turbulencije, ali do kraja godine stvari će početi da se vraćaju na svoje mesto. Savetujemo vam da ove godine budete oprezni sa svojim novcem jer će trošenje na nepotrebne stvari dovesti do finansijskih problema u budućnosti. Što se tiče zdravlja, biće to dobar period za svakog Bivola.

Kineski horoskop za Tigra

(godina rođenja: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Kineski horoskop za 2023 obećava godinu prosperiteta, sreće i obilja za Tigra. U ljubavnim stvarima, uživaćete u ispunjenom vremenu sa svojim partnerom, a i samci Tigrovi će takođe imati sjajnu godinu.

U profesionalnom životu, što više ljudi upoznate, to će vam se više prilika pojaviti, pa radite na širenju svog društvenog kruga. Savetuje vam se da potražite više izvora prihoda ako želite finansijsku stabilnost. Što se tiče zdravlja, morate paziti na promenu vremena i obratiti se lekaru čak i u slučaju lakših bolesti.

Kineski horoskop Zec

(godina rođenja: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

2023 je godina Zeca i obećava povoljne ishode u većini aspekata života za osobe rođene pod ovim znakom. Vaš ljubavni život će biti dobar, posebno u prvom kvartalu godine. Oženjeni muškarci, međutim, mogli bi se suočiti sa nekim izazovima ove godine.

Što se tiče karijere, godina će biti ispunjena jer se sve važne okolnosti slažu u vašu korist. Ali ako razmišljate da promenite karijeru, onda morate sačekati još godinu dana. Finansijski, godina će biti i dobra i loša. Zaradićete novac, ali možete ga izgubiti zbog svoje nepažnje. Zato budite pažljivi dok trošite novac. Što se tiče zdravlja, morate se uzdržati od izlaska prirodu i u avanture jer postoje šanse za povrede.

Kineski horoskop Zmaj

(godina rođenja: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Kineski horoskop za 2023. godinu otkriva da će ljudi rođeni u godini Zmaja imati promenljiv ljubavni život. Oženjeni muškarci će uživati u dobrom provodu sa svojim supružnicima. Ali ako ste nedavno ušli u vezu, možda ćete se suočiti sa turbulencijama u svom ljubavnom životu.

S druge strane, samci Zmajevi bi ove godine mogli konačno pronaći svoju srodnu dušu. Profesionalno, vaš trud i posvećenost će vam pomoći da unapredite svoju karijeru. Vaš šef će priznati i nagraditi vaš trud. Finansijski život može proći kroz uspone i padove, tako da morate biti spremni. Savetujemo vam da uključite vežbanje i jogu u svoj dnevni režim kako biste ove godine sprečili zdravstvene probleme.

Kineski horoskop Zmija

(godina rođenja: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Prema kineskom horoskopu ova godina će biti puna pozitivnih promena za sve pripadnike znaka Zmija. Stvari za koje ste naporno radili konačno će početi da se isplaćuju. U ljubavnom smislu, ova godina je puna romantike i sreće. Možda ćete se kolebati da ne gubite na profesionalnom planu zbog voljene osobe, ali možete prevazići ovaj izazov ako pokušate da održite dobru ravnotežu između posla i privatnog života.

Konkurencija od strane saradnika na radnom mestu može stvoriti određenu prepreku i zastoj u napredovanju. Zato vam se savetuje da pazite na svoje protivnike. Finansijski, godina može biti plodna ako naučite da pravite razliku između potrošnje na važne i manje važne stvari. Savetuje vam se da ne zanemarujete svoje zdravlje i da tražite medicinsku pomoć po potrebi.

Kineski horoskop Konj

(godina rođenja: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Rođeni u znaku Konja mogu uživati u životu ako ove godine ostanu pozitivni. Godina vodenog Zeca obećava romantično druženje sa supružnikom bolje nego ikada što će ojačati vašu vezu.

Samci bi takođe mogli pronaći pravu ljubav. Što se tiče karijere, možda ćete se u početku suočiti sa poteškoćama, ali na kraju će stvari početi da se vraćaju na svoje mesto i videćete napredak u svojoj karijeri. Što se tiče finansijskog života, neki meseci će doneti obilje, dok drugi mogu doneti gubitak. Savetujemo vam da pažljivo trošite i uštedite dovoljno novca za teške dane. Što se tiče zdravlja, ove godine morate biti posebno oprezni.

Kineski horoskop Koza

(Godina rođenja: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

2023. godina je godina bogatstva, zdravlja, sreće i lepih putovanja za one rođene u godini koze.

Rođeni u godini koze ovu godinu počeće na desnoj nozi. Prema kineskom horoskopu za 2023. godinu, oni će biti uspešni u društvenom i profesionalnom smislu i imati mnogo pozitivnih finansijskih rezultata u godini vodenog Zeca. Koze nisu najstabilniji partneri na svetu i nije malo verovatno da će tokom godine promeniti nekoliko partnera, tim više što su više fokusirani na svoju karijeru nego na život u paru.

Ako su već u vezi, sreća je na njihovoj strani tokom 2023. jer će se njihovi najmiliji pokazati kao strpljivi i podrška u svim naporima koje Koze preduzimaju. U slučaju da nemaju partnera pripadnici ovog znaka će ove godine krenuti u romantične avanture, to nije iznenađujuće kada su u pitanju Koze, koje su poznate po brojnim osvajanjima.

Kineski horoskop Majmun

(Godina rođenja: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

2023. godina biće mirna i blagoslovena za sve ljude rođene u godini majmuna.

Prema kineskom horoskopu, ljudi rođeni u godini majmuna će imati mirne dane bez previše iznenađenja sve do novembra. U 2023. profesionalni život će biti sjajan, sa mnogo važnih projekata. Možda počnu da rade sa novim radnim timom, sa bolje plaćenim poslom gde imaju više slobode izražavanja i moći donošenja odluka.

U poslednje dve godine Majmuni su uložili velike napore na poslu, a rezultati će se konačno pojaviti 2023. Međutim, kraj 2023. godine biće prilično turbulentan, s tim da će Majmuni imati mnogo posla i dobijati nove zadatke i zadatke. Januar i Februar predstavljaju povoljan period za ljubavni život i razvoj veze. Iako će veza para biti na drugom mestu, partneri Majmuna će pokazati mnogo razumevanja, strpljenja i diplomatije, tako da će ljudi rođeni u ovom znaku uživati svu emotivnu podršku koja im je potrebna.

Kineski horoskop Petao

(godina rođenja: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Kineski horoskop za 2023. godinu predviđa niz uspona i padova za osobe rođene u znaku Petla. Oženjeni muškarci Petlovi će morati da nauče da uravnoteže svoj lični i profesionalni život ili bi u suprotnom mogli naljutiti svog supružnika. Nemojte se plašiti teških razgovora jer je to jedini način da se rešite problema na zdrav način.

Samci koji su spremni da otvore svoje srce za ljubav mogli bi ove godine da nađu pravog partnera. Međutim, Petlovi koji razmišljaju o promeni posla ili karijere za sada moraju izbegavati takvu promenu. Kada je u pitanju finansijska stabilnost, ona će se postići samo ako trošite prema svom budžetu. Ne prekoračujte troškove i štedite za teške dane koji dolaze. Što se tiče zdravlja, biće ovo dobra godina.

Kineski horoskop Pas

(godina rođenja: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Uživaćete u godini vodenog Zeca. Budite spremni za sreću, uspeh i obilje. U stvarima vezanim za ljubav, savetuje vam se da izađete iz svoje zone udobnosti i isprobate nove stvari. Idite na romantična putovanja sa svojim partnerom i pokažite mu koliko vam znači.

Ove godine ćete dobro zaraditi.Možžda ćete se suočiti sa nekim izazovima na radnom mestu, ali se savetuje da budete strpljivi. Dobri ste u upravljanju finansijama, tako da vam ove godine neće smetati male turbulencije u vašem finansijskom životu. Što se tiče zdravlja, moraćete da obratite pažnju na premor i stres ili biste mogli da imate zdravstvene probleme. Usvojite zdrav način života da biste živeli srećan i ispunjen život.

Kineski horoskop Svinja

(godina rođenja: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Prema kineskom horoskopu za 2023. godinu sve što su rođeni u znaku svinje čekali biće njihovo. U ljubavnim vezama morate raditi stvari koje će usrećiti vašeg partnera jer će to ojačati vašu vezu. Neka se osećaju posebno i voljeno. Samci će takođe pronaći pravu osobu i ova godina će označiti početak njihove romantične bajke.

Profesionalno, ovo će biti godina koja će vam doneti više novca jer će vaš naporan rad konačno početi da se isplaćuje. Međutim, poslovni ljudi ovog znaka moraju da izbegavaju proširenje svog poslovanja ove godine jer bi mogli da pretrpe gubitak. Što se tiče zdravlja, morate izbegavati aktivnosti koje izazivaju stres i napetost. Vežbajte jogu i uključite zdravu ishranu u svoj dnevni režim.

